Mazda jde dál proti proudu. Chystá úplně novou generaci spalovacích motorů z řady SkyActiv

Ani Japonci nesází vše na jednu kartu, přesto jsou schopni těšit i konzervativně uvažující zákazníky. V příštích šesti letech dokonce mají přijít s novým sporťákem s Wankelem, víc přízně si ale jistě získají zcela nové spalovací motory SkyActiv-Z.

Za týden uplyne přesně osm let od chvíle, kdy Mazda na autosalonu v Los Angeles představila CX-5 druhé generace. Jakkoli je ale toto SUV již na sklonku svého životního cyklu, stále se prodává velmi dobře - třeba loňské registrace ve Spojených státech byly třetí nejvyšší vůbec. Nemalý zájem o CX-5 je však i u nás, z celkově 1 488 letos prodaných aut značky totiž na tento model připadá 505 kusů, tedy víc než třetina. To je velmi slušný výsledek, jakkoli v byznysu vždy platí, že člověk nesmí usínat na vavřínech, jinak hrozí tvrdý pád z výšin.

Japonci aktuálně odhalili svůj produktový plán na příštích šest let. CX-5 třetí generace v nich hraje velkou roli, přičemž objevit se má během tzv. Fáze 2, tedy v období mezi roky 2025 a 2027. Osazeno bude zcela novým hybridním pohonem, které si Mazda hodlá vyvinout sama. Nedojde tedy již na nasazení techniky Toyoty, jako je tomu v současné době třeba u SUV CX-50 Hybrid. Kromě toho chce Mazda osekat produkční náklady tak, že již CX-5 nebude nabízet v osmi úrovních výbavy.

Ve stejné době chce automobilka přijít také se zcela elektrickým SUV, které bude postaveno na platformě zasvěcené bateriovému pohonu. Jakkoli Mazda hledá způsob, jak by daná architektura mohla posloužit i firemním plug-in hybridům. Pokud se to přitom povede, mají takto být výraznou měrou zredukovány vývojové náklady. Elektrické snahy značky tím ovšem nekončí, další SUV s bateriovým pohonem má totiž vzniknout ve spolupráci s čínským Changanem. Nejspíš půjde o produkční verzi konceptu Arata.

Do série pak má zamířit i studie sportovního vozu Iconic SP. Přičemž jásot mezi fanoušky Wankelu nejspíše vzbudí zpráva, že pod její kapotou skutečně nebude chybět rotační jednotka. Jenže tím pozitiva víceméně končí. Stejně jako u SUV MX-30 R-EV bude totiž Wankel použit pouze jako generátor energie, o roztáčení kol se postarají elektromotory. Mazda pak sice uvádí, že tímto způsobem bude moci dojít k optimálnímu rozložení hmotnosti a snížení těžiště, jenže to k úplnému štěstí stačit nebude.

I když má sportovní kupé vážit zhruba 1 500 kg, při 4,2metrové délce nepůjde o nástupce Mazdy RX-8, nýbrž o elektrifikovaného nástupce roadsteru MX-5. Jeho stávající provedení se nad jednou tunou pohybuje jen velmi zlehka, nárůst hmotnosti tedy bude opravdu enormní. A stejně tak nelze počítat s tím, že by cena začínala pod milionem korun. Ospravedlnit by to pak měl výkon pohybující se okolo 370 koní, většina lidí by ale klidně brala polovinu při nižší hmotnosti za menší peníze.

Mazda uvádí, že Wankel by měl být schopen spalovat syntetická paliva včetně vodíku, pročež je vlastně elektrifikace poněkud zbytečná a povede jen k tomu, že se produkční Iconic SP stane velmi okrajovou záležitostí. I proto se dost možná zraky fanoušků spalovacího ústrojí budou stáčet spíše k chystaným novým motorům z řady SkyActiv-Z, které mají nahradit stávající agregáty SkyActiv-G a SkyActiv-X. Půjde o čtyřválec, který má nabídnout vyšší termální účinnost díky spalování chudší směsi.

Souběžně s tím má ovšem narůst také výkon, zlepší se i křivka točivého momentu od nízkých až po vysoké otáčky. Japonci počítají s tím, že většinu technologií budou moci následně implementovat také u svých řadových šestiválců. Čtyřválcový SkyActiv-Z má dorazit na závěr oné fáze 2, tedy v roce 2027, další detaily si tedy Mazda zatím nechává pro sebe

Japonci odhalili své plány na příštích šest let a jakkoli kladou i větší důraz na elektrifikaci, nadále počítají ve velké míře také se spalovacími motory. Dokonce přijdou s jejich úplně novou generací. Foto: Mazda



Součástí budoucí přitom má být i SUV vycházející z konceptu Arata... Foto: Mazda



...stejně jako do série dorazí i studie Iconic SP, dokonce s Wankelem pod kapotou. Ten však bude sloužit jen jako generátor elektrické energie. Foto: Mazda

