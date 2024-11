Mazda letos v prodává v USA rekordní počet aut, i když tam nenabízí ani jeden elektromobil před 4 hodinami | Petr Prokopec

/ Foto: Mazda

Je to vůbec možné? Však elektrický pohon je přece jediná budoucnost a univerzální cesta k úspěchu a prosperitě. I tento stav věcí ukazuje, že realita je trochu jiná, než se nám někteří roky pokouší namluvit.

Mazda u nás nemá na růžích ustláno, za prvních devět měsíců letošního roku totiž prodala jen 1 365 aut, tedy o 18 procent méně než loni ve stejném období. Ono to ale není až tak překvapivé, neboť když se podíváme na nabídku značky a dáme stranou SUV, prakticky není z čeho brát. Jistě, jsou tu vozy jako Mazda 6, Mazda 3 či MX-5, jenže ani jeden z nich není zrovna žhavou novinkou. A protože SUV jako CX-60 či CX-80 nejsou vyloženě levné, neboť Mazda stojí na pomezí mezi mainstreamovým a prémiovým segmentem, jsou prodeje tam, kde jsou.

Pomocnou ruku pak značce nepodává ani elektrický pohon, ostatně komu ji kdy podal. V tomto ohledu klientela může volit jen mezi čistě elektrickou MX-30 a variantou R-EV, která na palubu přihazuje spalovací jednotku jako generátor energie. Pro toto provedení se totiž rozhodlo jen 12 lidí, pro ryzí elektromobil pak dokonce pouze 6. Kdyby zde tedy Mazda toto SUV vůbec nenabízela, nestalo by se vůbec nic - zmíněné množství v podstatě nestačí ani na tisk katalogů, natož na výplaty prodejců. Je to naprosto zbytečné auto.

Nakonec i ve Státech Japonci dokazují, že elektromobily nejsou tím, co byste dnes potřebovali k úspěchu. Jak trefně shrnují kolegové z Carscoops, s elektrickým pohonem automobilka na druhé straně Atlantiku nenabízí vůbec nic, přesto prodává rekordní počet a aut a nejspíš pokoří historický rekord počtu prodaných aut za rok, neboť její letošní registrace by se měly přehoupnout přes 400 tisíc aut. Potvrzují to i data za leden až září, kdy bylo v USA prodáno 313 452 nových aut, tedy o 15 procent víc než za první tři kvartály loňského roku. Pomohlo tomu představení nových SUV CX-70 a CX-90, stejně jako zvýšení zájmu o starší CX-50.

Automobilka tak jen zvětšuje svou nabídku hybridních modelů, kdy ve velké míře využívá spolupráce s Toyotou. Právě její ústrojí složené z 2,5litrového čtyřválce, tří elektromotorů, převodovky CVT a malého paketu baterií se nastěhovalo do útrob Mazdy CX-50. A jak se zdá, klientela na souhrnných 222 koní slyší, neboť za ně musí platit jen o zhruba 70 tisíc korun víc než za základní verzi, která spoléhá pouze na atmosférickou dva-pětku disponující 190 koňmi. Zvláště když dostává i více standardní výbavy.

„Jsme potěšeni, jaký dopad má náš přístup k různým technologiím na nás byznys,“ vyjádřil se k věci Tom Donnelly, šéf severoamerického zastoupení japonské automobilky. A dodal, že Mazda by měla růst také v příštím roce. Nicméně poukázal na to, že branže čelí stále větším výzvám, načež se nejspíše již nepovede splnit někdejší cíl počítající s půl milionem registrací. Místo toho Japonci předpokládají, že v USA prodají alespoň 450 tisíc nových aut.

Zas a znovu se tak jen potvrzuje, že Mazda udělala správně, když se nenechala strhnout davem - ať už šlo svého času o downsizing, vůbec nahrazování atmosférických motorů přeplňovanými či nyní o elektromobilitu. Problémem pro značku jsou jen normy, na jejichž zpřísňování dochází i ve Státech. Dost možná tak nyní sepisujeme jednu z posledních zpráv hovořících o růstu. Což vlastně znovu dokládá, kterak tlak spojený s bateriovým pohonem vede jen ke zkáze.

Mazda CX-50 se letos dočkala akorát hybridního pohonu, který pochází od Toyoty. Ten klientela akceptuje, elektrický pohon jí zjevně nechybí. Foto: Mazda

Zdroj: Carscoops

Petr Prokopec

