McLaren je dál na pokraji bankrotu. Úvěry ani propouštění nestačily, tak prodal to nejcennější

Situace legendární britské automobilky je očividně velmi špatná. Ani rozsáhlé propouštění a velkorysá půjčka jištěná největším akcionářem neměnily nic na záměru prodat ikonické sídlo firmy.

Ještě v roce 2019 by si McLaren asi nikdo nespojoval s možností bankrotu. Britská automobilka soustavně zvyšovala své prodeje i zisky a zlepšovat se konečně začal i její tým Formule 1. Nebe nad Wokingem se tak zdálo být blankytně modré, nicméně stačilo, aby svět zasáhl koronavirus a rázem vyšlo najevo, že McLaren není zdaleka tak finančně silný, jak se mohlo zdát.

Britové tak už loni v květnu oznámili, že musí propustit 1 200 lidí, tedy více než čtvrtinu veškerých pracovních sil. Zároveň si také museli půjčit 150 milionů liber (cca 4,5 mld. Kč) od bahrajnské národní banky, které získali jen díky tomu, že přímo Bahrajn je největším akcionářem firmy. Pokud byste ale měli pocit, že takové razantní kroky budou stačit k vystoupání zpět nad hladinu, mýlíte se.

Prodej silničních vozů stihl výrazný propad a zhoršila se i ekonomická situace některých dalších zákazníků. Teď nemluvíme o těch, kteří kupují supersporty, McLaren eviduje nižší poptávku po nových technologických řešeních. Finanční situace firmy tak zůstala mizerná a zůstává jí zjevně dodnes. Britové se už loni rozhodli zlepšit svůj stav tím, že prodají to nejcennější, co mají - své na míru postavené a světově proslulé sídlo ve Wokingu. A nyní to skutečně udělali.

Firma Colliers byla loni v září pověřena hledáním možného kupce, který by se nestal jen majitelem celého komplexu, ale sídlo jí zpět pronajal. Automobilka takto chtěla získat 200 milionů liber (6 mld. Kč), to se ale nepovedlo. Kupec se přesto našel - přibližně po 7 měsících hledání sídlo převzala za 170 milionů liber (cca 5,1 mld. Kč) investiční firma GNL, která se soustřeďuje právě na podobné obchody. Součástí dohody je pak pronájem wokingského „panství” automobilce na dalších nejméně 20 let.

McLaren tak získal poměrně hodně peněz navíc, přesto zůstává otázkou, v jakém stavu firma vlastně je. Situace v Británii je komplikovaná, situace ve světě též a pokud se McLaren dostal do problémů tak rychle a tak hluboko, že potřebuje skoro 10miliardovou injekci a k vyhlídkám na další budoucnost se raději nevyjadřuje, není to dobré znamení. Samotný prodej sídla lze vnímat nejméně dvojím způsobem. Je pochopitelně negativní, pokud je situace nadále tak špatná, že to musí udělat. Na druhou stranu lze vnímat jako dobré znamení, že k obchodu vůbec došlo. Jde o velmi specifickou nemovitost s omezenou šíří alternativních využití, kterou by GNL nekoupilo, kdyby nebylo alespoň přesvědčeno, že jej bude moci dlouhodobě pronajímat právě McLarenu.

