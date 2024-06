Mercedes a Stellantis zastavily výstavbu nových továren na baterky, nezájem o elektromobily jim nedává na výběr před 8 hodinami | Petr Miler

/ Foto: Automotive Cells Company, tiskové materiály

I na tomto je vidět, jak smrtelně vážně to výrobci aut s absurdními elektrickými plány mysleli. Automobilky nepočítaly pouze s řadou nových elektrických modelů a jejich výrobou, ale i produkcí s obrovského kvanta baterek pro ně. Jenže když nejsou žádaná ona auta, nejsou třeba ani baterie.

O zamýšlené elektrické budoucnosti diskutuji s různými lidmi prakticky denně, ze strany těch skeptičtějších pak nezřídka slýchám názor typu: „Však ony to automobilky stejně nikdy nemyslely vážně, věděly, že žádný rychlý přechod na elektromobily nebude a jen se svými vyjádřeními pokoušely zalíbit politikům a části publika.” Na to lze odvětit jen: „Kéž by.”

V případě některých výrobců to tak jistě bude, většina z těch zbývající to ale myslela přesně tak vážně, jak to prezentovala. „Put your money where your mouth is,” říkají v této souvislosti Američané. Prostě pokud to, co říkáte, myslíte vážně, pak to dokažte tím, že do toho budete investovat své peníze. A přesně to ony firmy dělaly, jinak bychom dnes nebyli svědky zpráv, jako je tato.

Bloomberg totiž informuje, že automobilky Mercedes-Benz a Stellantis zastavily výstavbu nových továren na baterie, které měly podpořit jejich někdy až zběsilé elektrické plány. Vzpomeňme zejména naprosto nesmyslné záměry Mercedesu, které byly odpískány teprve nedávno, Stellantis byl trochu obezřetnější. Ale i on u řady svých značek hlásal, že jen na elektrické vozy přejde během několika let. Ani to už se nestane, dnes dokonce některými kdysi čistě elektrickým modelům vrací spalovací pohon.

Obě zmíněné firmy se do výroby baterek nepustily přímo, ale skrze společný podnik nazvaný příhodně Automotive Cells Company alias ACC. Pikantní je, že ještě na začátku tohoto roku ACC od Mercedesu a Stellantisu získala prostředky v hodnotě 4,7 miliardy dolarů (asi 106 miliard Kč), aby dokončila čtyři továren na výrobu lithium-iontových baterií pro elektromobily. Je červen a z těchto plánů nezbylo mnoho - jen továrna v Billy-Berclau ve francouzském Douvrinu má blízko dokončení, výstavba dalších třech fabrik v Německu a v Itálii byla zastavena.

ACC k věci oficiálně uvádí, že další rozvoj svých aktivit zastavila s cílem přehodnotit dosavadní směřování společnosti a reagovat tak na aktuální trendy na trhu. Dříve než na přelomu let 2024 a 2025 ale k žádnému závěru dojít nemíní - až tou dobou se rozhodne, zda výstavba dalších továren bude pokračovat, nebo dojde pouze k dokončení douvrinské gigafactory.

Šéf ACC Yann Vincent v souvislosti s tímto rozhodnutím poukázal na klesající čísla prodejů elektromobilů v Evropě. Šanci pro růst vidí jen v mainstreamovém segmentu, tam ale většina výrobců s elektrickými modely nemíří. Ani Mercedes a Stellantis, které ACC plně ovládají, tak zjevně nevidí šanci na podstatný růst odbytu elektrických aut v horizontu několika dalších let, neboť výstavba nových fabrik by zabrala právě takový čas. Do té doby si firmy budou muset vystačit s tím, co mají. A zřejmě s tím nebudou mít nejmenší problém.

ACC vlastněná Mercedesem a Stellantisem měla postavit čtyři nové továrny na baterky po celé Evropě, veškeré další aktivity ale byly nyní zastaveny s cílem situaci znovu vyhodnotit nejdříve na konci letošního roku. Z plánovaných továren je tak téměř dokončena jediná, ta ve Francii v Billy-Bercau (na snímcích). Foto: Automotive Cells Company, tiskové materiály

Zdroje: Bloomberg, Automotive Cells Company

Petr Miler

Všechny články na Autoforum.cz jsou komentáře vyjadřující stanovisko redakce či autora. Vyjma článků označených jako inzerce není obsah sponzorován ani jinak obdobně ovlivněn třetími stranami.