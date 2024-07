Mercedes až doteď zamlčoval ohavnou hmotnost vrcholné verze „symbolu svého groteskního úpadku”, nakonec musel s pravdou ven včera | Petr Miler

Víte, že něco není v pořádku, pokud automobilka při premiéře významné novinky neprozradí její hmotnost a odmítá ji sdělit i na přímý dotaz. Až napotřetí jsme se této informace domohli a je přesně tak ohavná, jak se dalo čekat.

Jsme obecně pozitivně uvažující lidé a pro každý zdánlivý přešlap automobilek se snažíme najít příznivě vyznívající vysvětlení, v tomto případě nám ale opravdu došly náboje. Řeč bude zase jednou o novém Mercedesu-AMG GT, který jsme po jeho loňské premiéře označili za obrovské zklamání. A nebyli jsme zdaleka sami, třeba Niels van Roij ho nazval „symbolem groteskního úpadku” celé značky a Harry Metcalfe asi dodnes nevychází z údivu nad jeho reálnou hmotností, která je tak vysoká, že vůz ve sprintech poráží i slabší, 10 let staré vozy s atmosférickými motory pohonem jedné osy.

Je to opravdu velké marnost, a to i proto, že Mercedes v modelu AMG GT jeho předchozí generací stvořil něco mimořádného. Šlo o skutečně specifické auto vytvořené od základu u AMG jako řidičsky orientovaný sporťák, kdy jste něco takového od třícípé hvězdy viděli? Nebyl ve standardních provedeních ani vyloženě lehký, ani vyloženě ostrý, ale byla to taková správná „mercedesí” variace na Porsche 911, tedy přesně to auto, kterým GT chtělo být. A pozdější specifické verze jako R nebo Black Series posouvaly možnosti vozu jen dál „sportovním” směrem.

Co jsme nyní dostali místo toho? Ležérní kupé 2+2 odvozené od kabrioletu SL, to je celé. Je to jako kdyby Ferrari začalo jako příští generaci SUV Purosangue prodávat upravenou Alfu Romeo Stelvio. Vůz je ze své podstaty parodií na to, čím AMG GT bylo, do očí ale nakonec nejvíc bije jiná věc - jak extrémně těžký vůz to. Už zmíněné základní provedení je skoro na dvou tunách, letos v dubnu ale automobilka odhalila také hybridní variantu AMG GT 63 S E-Performance. A bylo jasné, že bude ještě hůř.

Už tehdy jsme se divili, že Mercedes vůbec nezveřejnil, kolik auto váží, a tuto informaci odmítl sdělit i na výslovný dotaz. Nechali jsme to být a počkali si na první jízdní prezentaci vozu, kde obvykle zazní veškeré technické informace, ale co myslíte, že se nestalo? Automobilka je opět nezveřejnila. I v testech kolegů z Motor Authority nebo Motor Trendu se objevují fráze jako „oficiální čísla zatím nebyla zveřejněna” nebo informace o tom, že uváděná hmotnost je odhadem autora.

Znovu jsme se tedy obrátili na centrálu Mercedesu a znovu se nedozvěděli nic. Až po výslovném naléhání, že přece musí hmotnost vozu znát, když jej uvádí na trh, nám bylo prozrazeno hořké tajemství: 2 195 kg dle norem EU v základním provedení. To je naprosto šílené, neuvěřitelné a slzy do očí vhánějící číslo. Přidejte trochu výbavy, vezměte spolujezdce a bagáž a sedíte na projektilu vážícím 2,35 tuny jako nic.

Ve stínu nepochopitelné hmotnosti nového BMW M5 to možná nepůsobí tak zle, ale považte, že toto auto je pořád ekvivalentem Porsche 911, které ještě dekádu dvě zpátky mohlo vážit skoro o tunu míň. A i když také u něj šla hmotnost nahoru, i současná 992 Turbo se pohybuje okolo 1,6 tuny hmotnosti, inovované hybridní GTS je na tom podobně. Aby Mercedes-AMG GT 63 S E-Performance vážil o polovinu víc, je totálně mimo meze akceptovatelnosti. A Mercedes to ví, proto si tuhle informaci nechával pro sebe tak dlouho, jak to jen šlo.

Aby tohle auto vážilo 2,2 tuny v základu nám přijde skoro neuvěřitelné. Není divu, že Mercedes přesnou hmotnost raději tajil tak dlouho, jak to jen bylo možné. Foto: Mercedes-Benz

