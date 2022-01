Mercedes končí s kombíky napříč třídami. Bez ohledu na to, jak velký o ně budete mít zájem před 5 hodinami | Petr Miler

Psal se rok 1977 a Mercedes vnesl do hry něco, co si dříve lepší značky nedovolily - prémiový kombík. Byl to okamžitě úspěch a zůstává jím i po 45 letech, ovšem jen v Evropě. A to Mercedesu nestačí na to, aby kombíky udržel v nabídce.

Pro laika to může být překvapivá zpráva, neboť auta s karoserií kombi jsou v Evropě velmi populární a v České republice obzvlášť. Jenže tím teritorium jejich obliby v podstatě končí. Prodeje malých i velkých modelů klesají a existuje skutečně jen pár typů, které lze označit za úspěšné. Několik kombíků od Mercedesu patří mezi ně, přesto to podle zdrojů obvykle velmi dobře informovaného německého magazínu Auotmobilwoche nebude stačit k tomu, aby v nabídce přežil jediný z nich.

Důvody jsou v zásadě tři, dva z nich spolu ale úzce souvisí. Tím prvním je rostoucí popularita SUV, které zastiňují v nabídkách automobilek prakticky všechno ostatní, jak už se dříve nechal slyšet provozní ředitel třícípé hvězdy Markus Schäfer. „Trh je pod tlakem, neboť stále více lidí inklinuje k SUV. Zbývá už jen pár zemí, kde jsou kombi oblíbená,“ řekl. To je ale jen první a popravdě řečeno nepřekvapivý důvod, tím druhým je Čína.

Pro Mercedes je to jednak klíčový trh, jednak je dnes do značné míry ovládán dvěma velkými čínskými investory. Ti si zjevně nepřejí, aby Mercedes do kombíků dále investoval, neboť za velkou zdí se téměř neprodávají. Je to trh SUV a sedanů, obojího má Mercedes v nabídce spoustu a stejným směrem se zjevně hodlá ubírat i dále. Nezdá se tak být podstatné, jak moc velký zájem budete mít o kombíky zde, o jejich osudu rozhodne nezájem úplně jinde.

Podle zdrojů Automobilwoche tak už Mercedes podepsal ortel jak malému CLA Shooting Brake, který má skončit v roce 2025, tak větším kombíkům třídy C a E. Nové Céčko jako kombík ještě vzniklo, má jít ale o jeho poslední generaci. A pokud další třída E dorazí s tímto typem karoserie, bude to pro ni též konečná. Tomu nahrává i třetí důvod - fakt, že Mercedes stále více tlačí na elektromobilitu, která si sice provozně nejlépe rozumí s malými, lehkými a nízkými auty, konstrukčně je ale nejsnazší udělat elektromobil znovu z SUV. A nebo něčeho na ten způsob.

„Z inženýrského úhlu pohledu je to docela oříšek - musíte se snažit, abyste nepřišli s vysokým vozem, a to kvůli bateriím v podlaze,“ řekl opět Markus Schäfer s tím, že elektrifikovat klasické koncepce aut je nesmírně složité. A nepřehání, nakonec se podívejte na ztvárnění elektrické třídy E nebo stejně vyvedené třídy S - to jsou auta, která nemají daleko k SUV nebo alespoň MPV, jsou neobvykle vysoké. A vysoké kombíky? To nedává smysl, šlo by v podstatě o SUV, i proto má přijít jejich konec.

Auta jako Mercedes C kombi to prý mají spočítané, automobilka už s nimi do budoucna nemá počítat kvůli SUV, Číně a elektrifikaci. Foto: Mercedes-Benz

Zdroj: Automobilwoche

Petr Miler

Všechny články na Autoforum.cz jsou komentáře vyjadřující stanovisko redakce či autora. Vyjma článků označených jako inzerce není obsah sponzorován ani jinak obdobně ovlivněn třetími stranami.