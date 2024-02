Mercedes otočil. Plán prodávat do roku 2030 jen elektromobily odpískal, teď slibuje pravý opak dnes | Petr Miler

Absurdní plány automobilek nabízet jen elektrická auta bez ohledu na to, zda o ně někdo stojí, se hroutí jako domeček z karet. Po Fordu, Jaguaru nebo Land Roveru zapíchl do svých elektrických plánů vidle i Mercedes. Chlapsky se k tomu ale jeho šéf opravdu nepostavil.

Zdá se, jako by nyní nemohl uplynout ani celý jeden den, během kterého by některá z významných světových automobilek zásadně nezměnila své plány na poli elektromobility. Pikantní je, že jde v prvé řadě o značky, které šlo ještě nedávno označit za bašty bezbřehé oddanosti elektromobilům, které soustavně opakovaly pevně naplánovaný datum přechodu na čisté elektrická auta.

Vždy jsme to označovali za absurdní, zbytečné a z podstaty nerealizovatelné, tyto firmy si ale dokola jely svou. A stavěly se vždy velmi agresivně proti komukoli, kdo si jen dovolil zdvihnout varovný prst a nevinně se ptal, jestli je něco takového dobrý nápad. Stačil ale první, vlastně relativně malý záchvěv trhu, který naznačil, že prodat elektrická auta všem opravdu nebude reálné, aby právě tyto firmy zařadily zpátečku.

Už jich bylo víc, jen v posledních pár dnech to tím či oním způsobem udělaly mj. automobilky Ford a Jaguar Land Rover. Obě přitom patřily k největším proponentům elektrického pohonu, což jsme svého času opakovaně kritizovali. Mezi takové automobilky patřil i Mercedes-Benz, se kterým jsme vedli nespočet debat o absurditě jeho záměru začít od roku 2030 nabízet jen a pouze elektrické modely. Ani ten mezi ně už nepatří.

Naprosto jednoznačně to vyplývá ze slov Oly Källenia v rozhovoru pro německý Zeit. Jeho hlavní téma? Elektromobilita. A hlavní sdělení? Naprosté překopání zmíněného cíle stát se výrobcem pouze elektrických aut do roku 2030 „všude, kde to podmínky na trhu dovolí”. To zní jako výjimka ospravedlňující cokoli, ale pozor - třícípá hvězda svého času upřesňovala, že prostor pro takovou výjimku vidí v podstatě jen v Číně. Nyní nic takového zdaleka neplatí.

Švédský manažer sice uvedl, že značka během této dekády „položí základy plně elektrického portfolia ve všech třídách”, takže každý typ nabízeného Mercedesu bude také elektrický. Rozhodně ale nebude výlučně elektrický, jak automobilka před pár léty tvrdila. „Prostě nevíme, kdy nabídneme poslední auto se spalovacím motorem,” řekl Källenius to, co mohl říkat už dávno. Místo toho ale léta tvrdil, že přes původní plán nejede vlak.

Nyní opravdu otočil o 180 stupňů, neboť místo slibování ryzí elektromobility v rozhovoru říká, že zákazníci si i po roce 2030 budou moci „samozřejmě” koupit i modely se spalovacími motory. „Náš sortiment je založen na požadavcích zákazníků. A to bude zahrnovat spalovací motory až do třetí dekády,” sdělil dále. Samozřejmě? V souladu s požadavky zákazníků? Najednou...

Källenius říká, že elektromobilům Mercedesu se minimálně z hlediska trendů nevede zle. A má pravdu, v roce 2023 se jejich odbyt zvýšil o asi 75 procent. Jenže tenhle růst je tentam a zrušení německých dotací na tom mělo svůj podíl. Nyní šéf značky říká, že po „trochu přílišném optimismu” se do automobilového světa vrací více smyslu pro realitu. „Proto udržujeme naše špičkové spalovací motory v souladu s nejnovějšími technologickými standardy. A jsem velmi rád, že jsme flexibilní: Dokážeme postavit vysoce účinná spalovací auta na stejné výrobní lince jako plug-in hybridy a elektrická vozidla,” uvádí dále hlava stuttgartské automobilky.

Že bychom za taková slova mohli být rádi, když jsme za něco takového léta horovali? Však ano, jsme, jen při pohledu na to, jak se Källenius pokouší vyvléci z odpovědnosti za svá předchozí prohlášení v úplně jiném duchu, nám úplně dobře není. Kdyby si nasypal popel na hlavu a uznal, že to byla od začátku hloupost, je to chlap. Takto? Dokonce říká, že ani zákaz spalovacích motorů v EU vlastně není hotová věc: „Plánem EU je nejprve provést revizi aktuálních záměrů v roce 2026 a poté teprve zjistit, co je reálně možné,” říká ve zjevném očekávání, že nějaký plošný zákaz najednou vůbec nebude průchozí. Zní nám to celé poněkud pokrytecky, ale názor na slova šéfa „merklu” si udělejte sami.

Auta jako model EQE viděl Mercedes ještě nedávno jako svou jedinou možnou budoucnost už za pár let a velmi agresivně vystupoval proti všem, kteří to označovali za nesmysl. Teď otočil, spalovací modely „samozřejmě” budou i po roce 2030, jak by také ne... Foto: Mercedes-Benz

Zdroj: Zeit

Petr Miler

