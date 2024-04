Mercedes se kaje a říká, že už nebude lidem vnucovat elektromobily, nechá je si vybrat. Ale kde? před 7 hodinami | Petr Miler

Je pozoruhodné, jak rychle trh Mercedes přiměl k přehodnocení roky omílaného odhodlání. Klíčovou otázkou nyní je, zda i v Evropě pořád funguje něco jako trh a Němci změní svůj přístup i tady.

Je jasné, že Mercedesu to s elektromobily nejde zdaleka tak, jak si roky maloval, naposledy jsme jeho patálie rekapitulovali včera. Automobilka tak už veřejně odvolala svůj od počátku nesmyslný plán prodávat od roku 2030 jen elektrická auta a zavázala se nabídnout širší paletu řešení. To samo o sobě ale neznamená, že je zákazníkům nebude cpát horem dolem.

Pravidla na řadě klíčových trhů jí totiž nedávají prostor prodávat jednoduše to, co si lidé přejí, a s někým tak bude muset bojovat. Buď to budou politici a jejich nařizování, jak to naposledy předvedl Carlos Tavares, nebo to budou zákazníci a jejich preference, jak to roky předváděl právě Mercedes. Šel doslova proti všem, aby si prosadil svou, až zjevně přišel na to, že spoustě lidí nemá šanci elektrická auta v jejich současné podobě vnutit.

S tímhle je definitivně konec, jak informují kolegové z Auto News na základě závěrů dealerské konference, která se nedávno konala ve Stuttgartu. Manažeři Mercedesu uvedli, že automobilky letos rozšíří nabídku modelů se spalovacími motory a hybridními pohony a neočekává, že se podíl elektromobilů na jejích prodejích jakkoli výrazně zvýší.

Reakce dealerů tak byly pozitivní, Mercedes po letech začal skrze ně konečně zase naslouchat svým klientům. „Zákazník nechce, aby mu někdo říkal, co si má koupit - chce možnosti,” řekl jeden ze zástupců oficiálních prodejců citovaný Auto News. „Nebudou lidem vnucovat elektromobily. Dovolí trhu, aby držet v rukou otěže,” uvedl jiný.

„Každý dealer se zabývá přechodem k elektrifikaci a tím, zda odpovídá tempu, v jakém je přijímána spotřebiteli,” řekl šéf sítě dealerů Benzel-Busch Motor Car Group. „Všichni jsme viděli, jak poptávka zákazníků po elektromobilech do určité míry opadla. Takže bychom měli mít v nabídce pohonné jednotky, které zákazníci chtějí,” dodal. Je tedy čas jásat? Toť otázka, celá dealerská konference byla totiž navzdory svému místu konání určena pro americké prodejce.

Situace v Evropě obecně není jiná, zákazníci tu nechtějí zásadně odlišné automobily, nehoří pro elektromobily, modely EQ jsou tu obdobné propadáky. Jenže politická moc tu trh svírá ještě o dost intenzivněji než v USA, takže prostor pro to vyjít vstříc zákazníkům je menší. Kde všude tedy bude nový přístup uplatňován, je otázkou, na kterou odpověď zná jedině Mercedes. A nám ji sdělí jen čas - buď bude automobilka dál ohýbat všechny od zákazníků po novináře, nebo konečně zjistí, že to je plavba proti proudu, který ho stejně strhne, nebo Ola Källenius zvedne telefon, zavolá do Bruselu a řekne to, co všichni včetně něj dávno dobře ví: Prodávat za pár let jen elektrická auta prostě není rozumně možné!

Auta jako Mercedes EQS jsou fiasko, všude. A Mercedes to ví ze všech nejlíp. Před svými americkými dealery a zákazník už se kaje a nehodlá je dál lidem vnucovat, bude tento přístup platit i pro Evropu? Foto: Mercedes-Benz

Zdroj: Auto News

