Mercedes si spletl akce, místo Festivalu obezity přivezl svůj nový dvoutunový sporťák na Festival rychlosti před 11 hodinami | Petr Prokopec

Už dříve odhalený model si střihl premiéru v provedení, od kterého si leckdo sliboval snížení nepochopitelně vysoké hmotnosti. Novinka je ale nakonec ještě o několik desítek kilo těžší. A místo odhalení vozu celé věci jen přidává na absurditě.

S těžkým autem se nedá jezdit rychle tak, aby vás to soustavně neobtěžovalo. Tedy v přímém směru ano, jenže okresky i závodní okruhy jsou také plné zatáček. Před nimi je již nutné brzdit, přičemž čím méně kil ten který vůz váží, tím méně ochotně se mu do toho chce, pokud navíc následuje hned několik vlásenek po sobě, kila navíc poznáte ještě citelněji. Moderní auta se snaží svou hmotnost maskovat a jsou v tom vždy do nějaké míry úspěšná, u každého ale přijde moment, kdy to prostě praskne. V závislosti na naladění to může být leckde od 80 do víc než 90 procent limitní rychlosti na tom kterém místě, „hmotnostní pravda” ale nakonec vždy nevyhnutelně zvítězí.

Automobilky to ví, proto ostatně mnozí výrobci v rámci odlehčování svých aut nahrazují v extrému klidně i vnitřní kliky dveří látkovými poutky, poslední dobou tak ale stále činí způsobem, který připomíná moment, kdy si k Big Mac menu dáte Colu Zero. Samozřejmě i to pomůže, nebylo by ale lepší se krom posledních detailů zaměřit spíš na to, co problém utváří především? Máme pocit, že správná odpověď je jen jedna, pochopitelně ta kladná, automobilky ale stále častěji říkají ne.

Jednou z nich je Mercedes-Benz, kterému se hmotnost jeho aut v poslední době doslova utrhla ze řetězu. Neplatí to už jen u elektromobilů, kdy takový EQS SUV se již dostal na hranici tří tun, ale i u spalovacích aut. Asi nejvíc patrné je to u hybridních absurdit typu nového C63 od AMG, jen červenat se ale mohou i ryzejší modely jako AMG GT. Tohle sportovní kupé, u kterého by výrobce měl na co nejnižší hmotnosti lpět především, ve verzi 63 4Matic+ váží 1 895 kg, tedy o nějakých tři sta kilo víc než předchůdce a se spolujezdcem a trochou bagáže na palubě se snadno podívá daleko za hranici dvou tun. Absurdní.

Bylo to ale výchozí provedení, po jehož odhalení Mercedes uváděl, že přijde i s ostřejšími verzemi, od kterých si mnozí logicky slibovali také snížení hmotnosti. Jak hluboce se mýlili. Němci si totiž nenechali ujít Festival rychlosti v Goodwoodu, kde odhalili nové provedení 63 PRO 4Matic+, podle všeho si ale spletli akce. S vozem měli vyrazit spíš na festival obezity, neboť je - znovu absurdně - dokonce ještě těžší než výchozí provedení.

„Nové AMG GT 63 PRO je nejsportovnějším modelem naší AMG GT rodiny. Pokud si nechcete své auto užívat pouze na silnici, ale také na závodní dráze, je GT 63 PRO ideální volbou. Navýšili jsme výkon motoru a vylepšili aerodynamiku,“ říká k novince Michael Schiebe, šéf divize AMG. A dodává, že kupé i nadále „nabízí vysokou každodenní použitelnost“. O hmotnosti se nezmiňuje a dobře ví, proč to dělá. Pohled do technických parametrů totiž odhalí pohotovostní hmotnost 1 929 kg - o dalších 34 kg víc.

Novince tedy zůstává pohon všech kol, stejně jako přeplňovaný čtyřlitrový osmiválec pod kapotou. Výkon vozu vzrostl z 585 na 612 koní a točivý moment z 800 na 850 Nm, zrychlení na stovku za 3,2 sekundy ovšem zůstává neměnné, protože výkon navíc jen vykompenzoval hmotnost navíc. Díky výkon se jen nepatrně zvýšila maximální rychlost z 315 na 317 km/h (tu hmotnost prakticky neovlivňuje), Mercedes pak navzdory obezitě navíc slibuje u tohoto provedení větší hbitost na okruzích i mimo ně. Jsme skutečně zvědavi, kdo s dvoutunovým autem bude pravidelně „hoblovat” okruhy.

Nechceme ale být slepí k pozitivním změnám, které se u verze PRO také odehrály. Nové čelní partie vypadají agresivněji a mají mít i svůj smysl z hlediska obtékání vzduchu. Součástí předního nárazníku je navíc aktivní systém Airpanel, s jehož pomocí byl snížen přítlak na přední nápravě o více než 30 kilogramů. Pevné zadní křídlo, které je součástí standardní výbavy, pro změnu navyšuje přítlak na zadní nápravě o 15 kg, s čímž mu pomáhají deflektory zasazené do podlahy.

Standardem jsou rovněž 21palcová kovaná kola a karbonové brzdy, které vpředu počítají se šesti pístky a kotouči o průměru 420 mm, za něž je třeba u základního AMG GT připlácet. Byť tedy i tento krok je chvályhodný, stejně jako příchod několika karbonových doplňků karoserie, nic to nemění na faktu, že pokud Mercedes chtěl z verze PRO udělat okruhový nástroj, měl se snažit daleko víc. Jak těžké by bylo udělat tohle otylé auto aspoň o 50 kg lehčí? Udělat jej naopak ještě těžším a hmotnost raději ani nezmiňovat v tiskové zprávě zavání diletantstvím.

AMG GT 63 PRO dostalo do vínku lepší aerodynamiku, stejně jako vyšší výkon. Škoda jen, že automobilka ani trochu nezabojovala s hrozivou hmotností, čímž by kupé prospěla nejvíce, ta je naopak ještě vyšší. Foto: Mercedes-Benz

Zdroj: Mercedes-Benz

