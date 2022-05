Mercedes začal prodávat auta, ve kterých lze za jízdy legálně lelkovat, Tesly strčí do kapsy i cenou před 6 hodinami | Petr Prokopec

Je to milník ve vývoji, jakkoli to tak nemusí na první pohled vypadat. Němci jsou skutečně těmi prvními, kteří přebírají auto alespoň za určitých okolností odpovědnost, zatím jen občas a někde.

Když Mercedes v loňském roce zveřejnil informace o svém systému autonomního řízení, který dostal název Drive Pilot, nezdálo se, že by Němci poposunuli svět o krok kupředu. Naopak to vypadalo, že se spíše vrací v čase, neboť jejich technologie má dokonale fungovat pouze do rychlosti 60 km/h, navíc v současné době jen na vybraných úsecích německých dálnic. Podstatné je tu ale ono slůvko „dokonale” - Drive Pilot funguje i jindy, jen za zmíněných podmínek je ale skutečně autonomním systémem, kterým třeba Autopilot ani FSD Tesly nejsou nikdy.

Systém třícípé hvězdy totiž nese certifikaci SAE3, která dovoluje řidiči za volantem legálně lelkovat. Umožňuje tedy řidiči nejen sejmout ruce z volantu, ale i sundat oči z vozovky. Při aktivaci autonomního řízení si tak skutečně můžete užívat dle libosti, ať se již jedná o sledování filmu nebo třeba vyřizování emailů do práce. Pokud pak máte převzít kontrolu, systém vám dá 10 sekund. A pokud nereagujete, samovolně zastaví.

Aby toto bylo možné, Mercedes musel převzít veškerou odpovědnost za případné nehody při aktivaci Drive Pilotu. Což je něco, čemu se Tesla vyhýbá více než čert kříži, přestože soustavně prohlašuje, že je na poli autonomních technologií na špici. Elon Musk pak ostatně od roku 2016 soustavně slibuje přejezd Ameriky bez řidiče, k tomu ale dosud nedošlo. Naštěstí, chce se říci, neboť vozy Tesly jsou schopné trefit tryskáč na jinak prázdné ploše či „nevidět” převrácený kamion napříč dálnicí.

Tesly byly v rozeznávání některých objektů mizerné vždy a vše jen umocnilo Muskovo rozhodnutí odstranit z nich radary, neboť usoudil, že pokud lidem stačí k rekognoskaci okolí oči, automobilům postačí kamery. Že tomu tak není, už přiznávají i někteří fanoušci značky, kteří uvádí, že příplatek 12 000 dolarů (cca 278 tisíc Kč) za technologii Full Self-Driving je nesmyslně drahý resp. nepřiměřeně nefunkční, Mercedes je skromnější.

Ten aktuálně oznámil, že od 17. května si lidé v Německu mohou Drive Pilot objednávat. Prozatím tak mohou učinit pouze majitelé třídy S a jejího elektrického ekvivalentu EQS, a to v obou případech za 5 000 Eur (asi 122 tisíc Kč). U bateriového vozu je nicméně třeba vlastnit či dokoupit rovněž paket Driver Assistance Package Plus, který vychází na 2 430 Eur (cca 60 tisíc Kč). I tak jde nicméně ve srovnání s Teslou o částku podstatně nižší.

Vůbec by nás tedy nepřekvapilo, kdyby o Drive Pilot byl zájem, jakkoli pro skutečně široké použití musí fungovat na více místech a v širším spektru rychlostí. Mercedes na tom pracuje - ještě do konce roku chce získat také požehnání úřadů v Kalifornii a Nevadě, kde by pak technologii spoléhající nejen na kamery, ale i na radary, ultrazvukové senzory a LiDAR, nabízel rovněž. Je přitom velmi pravděpodobné, že cena systému bude v zámoří ještě nižší než v Evropě, což by pro Teslu byla ještě horší zpráva.

Systémem Drive Pilot je možné osadit třídu S a EQS, zatím je však technologie schválena pouze v Německu. Foto: Mercedes-Benz

Zdroj: Mercedes-Benz

Petr Prokopec

Všechny články na Autoforum.cz jsou komentáře vyjadřující stanovisko redakce či autora. Vyjma článků označených jako inzerce není obsah sponzorován ani jinak obdobně ovlivněn třetími stranami.