Mezi nejprodávanějšími novými auty v Rusku se tento měsíc poprvé objevil Tank

Pohled na ruský prodejní žebříček může vzbudit trpký úsměv, však jak příznačné to pro dnešní dobu je? Tohle ale není tank, je to Tank, tedy SUV, které si na mušku nebere Ukrajinu, to leda movitější Rusy.

Za prvních pět měsíců letošního roku bylo v Rusku prodáno 590 993 nových osobních aut, což ve srovnání s loňskem představuje 82procentní nárůst. Králem tohoto trhu i nadále zůstává Lada, která si za dané období připsala 177 927 registrací, tedy o 53,7 procenta víc než loni. Ještě víc než kdy dřív se ovšem v zemi prosazují Číňané, kteří jen letos do Ruska vyvezli nová auta v hodnotě 1,3 miliardy dolarů (cca 30,15 miliardy korun). Tato suma již neponechala chladným ani Maxima Sokolova, šéfa Lady, který začal na vládu apelovat, aby přijala jistá opatření. Nevolá nicméně po clech, jaké zavedl Brusel, nýbrž kupříkladu po dotacích pro domácí výrobce.

Jakým způsobem se situace vyvine, prozatím není známo. My se tak přesuneme do června, který sice ještě není u konce, ruský Avtostat ale publikuje prodejní data za každý kalendářní týden. Ten minulý, tedy v období od 17. do 23. června, bylo zaregistrováno 29 733 nových vozů. Nejvíc si z koláče znovu ukrojila Lada, na kterou připadá 8 020 prodaných aut. Nicméně pohled na čísla spojená s čínskými výrobci už skutečně začíná brát dech, neboť je evidentní, že se v Rusku staly nemalou hybnou silou. Haval má totiž na kontě 3 898 registrací, Chery 3 140 aut, Geely 2 572, Changan 2 328 a Omoda 1 239.

Na sedmé příčce se v rámci pětadvacátého týdne letošního roku usadila běloruská značka BelGee, na tu ovšem připadá už jen 850 registrací. Zbytek nejlepší desítky pak znovu okupují čínské značky, přičemž osmý Exeed prodal 757 aut a devátý Jetour 723 vozů. Úsměv, i když poněkud trpký, pak musí vzbudit název vůbec poslední automobilky - jde totiž o Tank. Velké „T“ je přitom na místě, neboť se nejedná o vojenskou techniku, která by zasahovala na Ukrajině. Místo toho je znovu řeč o zástupci z Říše středu, jenž spadá pod automobilku Great Wall Motor.

Ta v roce 2016 spustila značku Wey, která byla situována jako prémiová a zaměřovala se na SUV všeho druhu. O čtyři léta později pak byl pod její hlavičkou představen model Tank 300, který narostl na 4 760 milimetrů do délky. Pod protáhlou kapotu si pak zákazníci mohou objednat dvoulitrový čtyřválec, třílitrový šestiválec či plug-in hybridní techniku. Portfolio značky se pak do současnosti rozrostlo ještě na modely Tank 400, 500, 600 a 700. Poslední zmíněný přitom již má na délku 5 090 mm a pod kapotou počítá s 523 koňmi.

Rusové si nicméně oficiálně mohou koupit pouze původní Třístovku, a to od 3 649 000 rublů (asi 967 000 Kč). To již není zrovna „lidovka“, na druhou stranu však za dané peníze můžete počítat s 220 koňmi. A také bohatou standardní výbavou, načež vlastně není až tak překvapivé, že Tank zamířil do nejlepší desítky. Jak dlouho se zde ovšem značka udrží, je otázkou.

Čínské SUV poněkud úsměvného názvu je v Rusku k mání za necelý milion korun. To již není zrovna nízká částka, na druhou stranu za ní dostáváte adekvátní protihodnotu. Není tak divu, že Tank nově patří mezi nejlépe prodávané vozy v zemi. Foto: Tank

