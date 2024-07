Moskvič začne prodávat svůj nový vrcholný model, výkonné a vybavené auto větší než Kodiaq může být při své ceně hit před hodinou | Petr Prokopec

/ Foto: Moskvič

Rusové se svou zmrtvýchvstalou značkou zatím velkou díru do světa neudělali, postupně ale nabírají na významu. A tohle auto by pro ně mohlo být přelomové. Vyrábět si ho budou takřka sami, díky čemuž má výrazně zlevnit.

Návrat Moskviče na scénu zatím neprobíhá zdaleka tak velkolepě, jak si Rusové malovali. Očekávání statisícových ročních prodejů během pár let vyletěla komínem a staronová značka může být podle dat Avtostatu za letošní první půlrok ráda za pokoření 10tisícové mety dodaných aut. Plán pro letošní rok je tak o mnoho skromnější - 27 tisíc prodaných vozů za celých 12 měsíců, což by představovalo asi 75% růst z roku na rok.

Je aspoň to reálné? Jasnou odpověď dá jen čas, bez šance ale Rusové nejsou. Nestojí za tím jen nové modely, ale také dokončení reorganizace továrny, kterou znovuzrozená značka „zdědila“ po Renaultu. Vlastní výrobní zařízení totiž Rusové neměli, a tak haly Renaultu v první fázi návratu Moskviče fungovaly pouze jako montovna modulů, které dorazily z Číny. To limitovalo výrobní možnosti i prostor nabídnout vozy za atraktivní ceny.

Nyní má už továrna svou vlastní lisovnu, lakovnu a víc jak stovku robotů. Dále má Moskvič k dispozici také 145 autonomních zásobovacích vozíků, stejně jako oddělení kontroly kvality. Tím nejprve prošlo 70 prototypů, následně však Rusové rozhodli, že touží po ještě vyšší spolehlivosti. Přibylo tak dalších 49 kontrolních bodů, které jsou plně automatizované a měří třeba tloušťku laku. Díky zmíněné lakovně si klientela může zvolit, zda touží po jednobarevné karoserii, nebo preferuje černou střechu spárovanou s jedním z pěti volitelných odstínů. Automobilka dále oznámila, že nově se Moskviče budou montovat ze zhruba 900 komponentů, což má výrazně snížit náklady a snížit i ceny pro zákazníky.

Kam až se ceny posunou, uvidíme později, změna způsobu výroby se ale má projevit už na dostupnosti nového vrcholného modelu Moskvič 8. Ten se poprvé ukázal už dřív, dosud ale nebylo jasné, kdy se reálně začne prodávat. To deníku Izvestija prozradila přímo automobilka, která nyní počítá s říjnovým zahájením prodejů, za nějaké tři měsíce by tedy mělo být jasno ve všem.

Už nyní ale máme některé nové informace a specifikace. Je tedy jisté, že velké, 4 824 milimetrů dlouhé SUV bude mít pod kapotou přeplňovaný 1,5litrový čtyřválec, s výkonem maximálně 174 koní. Toto stádo pak dostane na povel sedmistupňový automat, který bude zaměstnávat pouze přední kola. Pohon 4x4 nicméně nebude k dispozici ani za příplatek, což může být zrovna v Rusku pro jeho oblibu limitující.

Auto bude zpočátku k dispozici pouze v sedmimístné konfiguraci interiéru, navíc našlapané výbavou. V té nemá chybět 12,3palcový digitální přístrojový štít, sada kamer či multimédia s funkcemi Android Auto a Apple CarPlay. S vyššími úrovněmi výbavy pak dorazí i dvoubarevné kožené čalounění. Absenci pohonu 4x4 pak má částečně kompenzovat volba jízdních režimů včetně terénních specialit.

Ceny zatím neznáme, jistý obrázek si ale můžeme udělat předem. Základem vozu se stal čínský JAC X8 Plus, který je ve své domovině k mání od pouhých 99 800 CNY, což je asi 320 tisíc korun. To je na SUV větší než Škoda Kodiaq, okouzlující číslo. Nepředpokládáme však, že by ruská automobilka tuto cenu udržela, ostatně model 8 nabídne jen ve vyšších konfiguracích, které v Číně stojí až 139 800 CNY, což je asi 448 tisíc Kč. I kdyby ale byl vůz v Rusku o další desítky procent dražší, půjde pořád o lákavou nabídku, která z něj konečně může udělat prodejní hit, po kterém Moskvič touží.

Moskvič 8 se začne definitivně prodávat v říjnu. Má být konečně relativně dostupný a stát se tím hitem, který Rusové už nějaký ten pátek marně vyhlíží. Foto: Moskvič

Zdroje: Moskvič, Izvestija, Avtostat

Petr Prokopec

