Mrtvý jen napůl: VW Arteon nakonec ještě chvíli přežije ve verzi, která neleze do zelí „elektrickému Passatu" | Petr Miler

/ Foto: Volkswagen

Další vývoj patrně vysvětluje, proč se nakonec VW rozhodl ukončit život Arteonu o něco dřív, než sám původně plánoval. Zřejmě chce uvolnit prostor neúspěšnému modelu ID.7, který zatím dorazil jen jako liftback, Arteon Shooting Brake bude ještě chvíli žít dál.

Už od loňského června je jasné, že Volkswagen Arteon žije jen na vypůjčený čas. Šéf značky tehdy oznámil, že u nás neobvykle žádaný, ale jinak neúspěšný model skončí bez nástupce jako jedna z obětí snah automobilky o rozsáhlé úspory nákladů. Přesný termín skonu tohoto modelu v tu chvíli oznámen nebyl, vše ale tehdy působilo dojmem, že vůz vydrží v prodeji i letos.

V USA to byl dokonce i konkrétní a oficiálně oznámený plán, jak se ale před pár dny ukázalo, model pro rok 2024 už nevznikne. Když jsme se pak podívali na nabídku Arteonu u několika evropských zastoupení značky, zdálo se, že s Arteonem je konec napříč širým světem, realita je ale složitější. VW totiž verze Arteon (tedy liftback) a Arteon Shooting Brake (tedy kombi) nepovažuje za jedno a to samé auto. A fidlátka má už sbalená jen liftback, kombík se pořád objednat dá.

Šotek? Ani ne, poněkud nepřehlednou situaci VW vyjasnil kolegům z Motor1, když potvrdil, že Shooting Brake nezůstává v nabídce omylem. Auto vyráběné v jiné fabrice značky (v Osnabrücku, liftback se vyráběl v Emdenu) je v prodeji dál a hned tak neskončí. Automobilka aktuálně dokonce očekává, že se bude vyrábět až do roku 2026. A to je dobrá zpráva pro české zákazníky, kteří Arteon dál kupují jako diví - 51 kusů prodaných v lednu vedle 80 prodaných Passatů je pořád velmi vysoké číslo.

Na jednu stranu to můžeme vnímat jako pozitivní zprávu, na tu druhou je přístup VW podivný. Z žádné prodejní statistiky nedokážeme rozeznat, kolik aut Němci prodávají jako liftback a kolik jako Passat, z evropské inzerce ojetin je ale patrné, že prodeje obou verzí budou v nejlepším případě srovnatelné. Proč tedy VW s liftbackem končí? Zvlášť v situaci, kdy skončil i s Passatem sedan, takže konzervativněji smýšlejícím zákazníkům nemá co nabídnout?

Cherchez le voiture électrique, chce se se říci po vzoru cherchez la femme, za vším hledejte elektrické auto. Vše působí dojmem, že VW zas jednou zametá cestu modelu ID, v tomto případě zatím značně nechtěnému elektrickému liftbacku ID.7. A je-li to tak, můžeme se jen ptát, jak tupé to je. Němci by snad už mohli chápat, že vnucování elektromobilů touto cestou (tedy eliminací spalovacích alternativ) je zoufale nefunkční recept, jak je velmi dobře patrné i z prodejních čísel značky v Česku za letošní leden.

Volkswagen si u nás v prvním měsíci roku připsal 1 433 prodejů a přibližně drží lajnu s loňskými čísly, ale podívejte se na odbyt elektrických modelů: ID.3 - 8, ID.4 - 5, ID.5 - 3, ID.Buzz - 5. Ta čísla za pomlčkami nejsou nějaké kódy verzí, to jsou zaznamenané objemy prodejů napříč republikou za prvních 31 dnů letošního roku. Je to něco jako nic. Je jedním slovem fascinující, že VW soustavně staví svou budoucnost na autech, kterých tu prodal 18 kusů z 1 433.

Ale zpět k ID.7, toho se tu v lednu prodalo 20 kusů. Takže hit? Stěží, loni VW prodal 1 kus za celý rok, které dodal sám sobě, takže oněch 20 vozů budou vůbec první dodávky registrované téměř bezvýhradně dealery značky. Zametat cestu takovému vozu je jako zametat cestu smrtce na hřbitově - už tam nemá co řešit, už nemá z čeho brát. A protože ID.7 přijde i jako kombík, už předem víte, co se stane s Arteonem Shooting Brake.

Přijde nám to absurdní, ale kdo chce kam... Až se budete ptát u dealera VW, proč nemůžete mít Arteon jako liftback, upřímnou odpovědí by mělo být: To abyste si koupili ID.7, který si stejně nekoupíte. Touto cestou se VW soustavně vydává - cestou alternativ, které ale za skutečně alternativy považuje pomalu jen on sám.

Zmýlená neplatí, VW Arteon po ránu dál skáče do prodejních gatí. Ale jen napůl, už jen jako kombík, liftback padl za oběť oficiálně úsporám, reálně spíše existenci modelu ID.7. Foto: Volkswagen

Zdroje: Motor1, Volkswagen, SDA

