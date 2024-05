Mrtvý rok po narození: Firma vyrábějící Fiskery Ocean neočekává, že vznikne byť jen jediný další kus před 3 hodinami | Petr Miler

/ Foto: Fisker

Už pěkných pár týdnů se ptáme, jaká rána bude pro churavějící Fisker tou poslední. Tohle může být snadno ona - pokud automobilka nebude mít žádná nová auta, která může prodávat, skončí zcela nevyhnutelně.

17. listopad si u nás spojujeme s dobře známými událostmi let 1939 a 1989, pro automobilku Fisker je ale historicky významný z trochu jiného důvodu. Toho dne roku 2022 měla být zahájena sériová výroba modelu Ocean, vůbec prvního vozu staronové americké značky. Nejsme nyní schopni nezávisle ověřit, zda se 17. listopadu 2022 výroba skutečně rozjela, není to ale zase tak důležité, koncem roku 2022 k tomu došlo zcela jistě. Jen rok a kousek poté se ovšem zase zastavila a firma od té chvíle balancuje na hranici bankrotu.

Popravdě řečeno jsme očekávali, že touto dobou bude Fisker procházet přinejmenším řízenou reorganizací, nějaký způsobem se ale navzdory faktu, že nedokáže platit už ani úroky z dluhů, drží nad vodou a pořád něco plánuje pro vzdálenější budoucnost. Z podstaty věci musí stačit jen velmi málo, aby za jeho příběhem byla napsána pomyslná tečka a je docela dobře možné, že poslední kapka právě přistála do pomyslného poháru trpělivosti.

Aby se automobilka dokázala odrazit ode dna, potřebuje přinejmenším dvě věci - dál úspěšně prodávat své vozy a také je dál vyrábět. To první vázne už kvůli nejasným vyhlídkám na budoucnost, to druhé se pak aktuálně dít ani nemůže, neboť Fisker si auta nevyrábí sám. Produkci outsourcoval u Magny, která s ní ale logicky přestala v momentě, kdy zjistila, že už by za ní také nikdy nemusela dostat zaplaceno. A jak si všimli kolegové z Inside EVs, s ničím takovým do budoucna už ani nepočítá.

Společnost v rámci své zprávy pro investory za první letošní čtvrtletí uvedla, že stav smluvního partnerství s automobilkou Fisker není dobrý, výroba modelu Ocean stále stojí a Magna neočekává, že by vyrobila byť jen jediný další kus. „Je důležité, abych poskytl aktuální informace o současném stavu výrobního programu Fiskeru Ocean. Produkce vozu v současné době stojí. Náš aktuální výhled vydaný dnes nepředpokládá žádnou další výrobu,” uvedl doslova Louis Tonelli, viceprezident Magny pro vztahy s investory.

To skutečně nezní pozitivně a je na místě předpokládat, že dosavadní výroba asi 10 000 Oceanů nedojde dalšího rozšíření. Na produkci jiného modelu Fisker nemůže ani pomýšlet. A pokud nic nevyrábí, nemůže ani nic prodat a dříve nebo později nebude mít z čeho žít. To jsou jednoduché kupecké počty, ze kterých lze vyvodit jediné - bavme se spíše o dnech než týdnech, během kterých už druhá automobilka dánského designového guru vztyčí bílou vlajku na znamení kapitulace. Jen zázrak tomu může zabránit, jen zázrak...

Šance na obnovení výroby Fiskeru Ocean se zdají být nulové. A šance samotného Fiskeru na přežití jeho současných problémů nejsou o mnoho vyšší. Foto: Fisker

Zdroje: Inside EVs, Yahoo Finance

Petr Miler

