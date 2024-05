Musk se Superchargery hraje vabank. Ruší novou výstavbu, vedle zaměstnanců děsí i konkurenční automobilky před 2 hodinami | Petr Prokopec

/ Foto: Tesla

Nikdo nevidí do toho, co se dnes v Tesle děje, tak dobře jako Elon Musk, a tak musíme věřit, že ví, co dělá. Šetření zrovna na Superchargerech je ale podivné a ve výsledku děsí i konkurenty, kteří s pomocí této sítě chtěli vyřešit své vlastní problémy s dobíjením.

Elonu Muskovi rozhodně nelze upřít, že změnil automobilovou branži jako málokdo před ním. A některé jeho odvážné vize došly až překvapivě přesného naplnění. Pověstný král Midas to ale není a také on se někdy mýlí. Na veškeré jeho kroky tedy nelze hledět nekriticky a jeden z těch posledních přináší spoustu zatím nezodpovězených otázek.

Týká se sítě dobíjecích stanic Tesly, tzv. Superchargerů, která je vnímána jako její velké aktivum. Neřeší vše, relativně rychlé a relativně spolehlivé dobíjení ale aspoň těm, kteří z nějakého důvodu chtějí či musí auta značky používat, dovoluje činit tak akceptovatelným způsobem. Tuto síť automobilka od jejího vzniku soustavně rozšiřovala, jakkoli je třeba poznamenat, že prodeje jejích aut šly nahoru ještě rychleji a neobvyklý zájem či větší zima ukazovaly jejich limity.

I tak se zdálo, že Tesla na tomto poli míří stále výš. I kdyby prodeje aut vázly, mohla si dost dobře pomáhat prodejem elektřiny, a to zvlášť poté, co začala Superchargery zpřístupňovat také majitelům elektrických aut konkurenčních značek. Čekali jsme tedy, že přes mizerné prodejní výsledky z poslední doby bude aspoň další rozvoj sítě nabíječek dál podporovat, ale to byl omyl. Tesla se rozhodla masivně šetřit v podstatě na všem a padáka dostal i celý tým 500 lidí starajících se právě o rozvoj Superchargerů.

Pozadí tohoto kroku poodhalují lidé z InsideEVs, kteří si promluvili s vyhozenými zaměstnanci, kteří měli právě dobíjecí síť na starosti. Protože ani po nedobrovolném odchodu z firmy nemohou svobodně mluvit, skrývají se za fiktivními jmény John a Angelo. Oba pak mají obavy o Superchargery, jenž pomáhaly vybudovat. Zejména proto, že jeli na maximum a stejně rozvoj sítě nedržel krok s nároky na ni kladenými. „Nestíhali jsme. A nyní je síť ještě větší. A hádejte co? Více bude také zákazníků. Objevit se tak může daleko víc potíží,“ uvedl John.

„Podle mého bude kvalita sítě klesat,“ dodal Angelo s tím, že problémy se budou zjevovat častěji a jejich řešení zabere delší dobu. Něco takového bude představovat neskutečný nápor na posledních pár zaměstnanců, kteří se o Superchargery mají starat. „Musel jsem být k dispozici 19 až 24 hodin denně. Telefon jsem měl neustále zapojený, obětoval jsem mnoho času, který jsem mohl strávit s rodinou,“ říká dále Angelo s tím, že je i tak vděčný za zkušenosti, které u Tesly nabral.

Automobilka nicméně nepřistoupila jen k propouštění. Jakkoli totiž ještě nedávno Johnovi, Angelovi a zbytku týmu tvrdila, že neexistuje nic důležitějšího než síť Superchargerů, nyní Musk uvedl, že další rozšiřování pojede v „pomalejším tempu“. Místo toho se prý Tesla zaměří na stávající lokality, jenž chce zvětšit a zkvalitnit. Jak toho ale bude dosaženo, když většina zaměstnanců dostala padáka, je záhadou.

V tuto chvíli to vypadá, že se další rozvoj skutečně zastaví. Znovu Inside EVs informuje, že Tesla zrušila výstavbu čtyř nových nabíjecích míst v New Yorku, a to přesto, že kapacita už stávající dobíječek je nedostatečná. Agentura AP pak přidává jiný cenný střípek do mozaiky - podle jejích zdrojů jsou zástupci konkurenčních automobilek kroky Tesly zděšeni, neboť většina z nich bude moci Superchargery začít používat v průběhu letošního roku. A krok, od kterého si slibovali vyřešení problémů s dobíjením, nakonec mnoho řešit nemusí. Přetížených a/nebo nefunkčních nabíječek mají k dispozici dost už dnes...

Znovu se tak musíme ptát, zda je současná situace Tesly tak vážná, že tohle všechno ospravedlňuje, popř. Musk čeká, že tak vážná brzy bude. Anebo má všechno ještě jiný důvod, který nám uniká. Že by k těmto drastickým krokům přistupoval z plezíru či nedostatku strategického uvažování, je nanejvýš pravděpodobné.

Síť Superchargerů Tesly byla dosud pro automobilku skoro nedotknutelným aktivem, teď se drasticky šetří i na ní. Proč? Foto: Tesla

Zdroje: InsideEVs poprvé a podruhé, AP

Petr Prokopec

