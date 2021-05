Na levnější auta zapomeňte. Jeden faktor je stále zdražuje a víc zdraží i elektromobily před 2 hodinami | Petr Miler

/ Foto: Škoda Auto

Ve složitých dobách by se hodila aspoň možnost koupit některé věci levněji, auta to ale rozhodně nejsou a nebudou. Faktorů je celá řada, tím dominantním se ale stále více stává cena materiálů.

Trh je složitý mechanismus, který neustále hledá - a pakliže funguje, tak nachází - rovnováhu mezi nabídkou a poptávkou. Obvykle je to léta budovaný stav, který hned tak něco nezmění, když ale k tomuto složitému soukolí přijdete, zapíchnete do něj vidle s nápisem „koronavirus”, přidáte kladivo nazvané „regulace EU”, přidáte uměle budovanou poptávku po elektrických autech a vše polijete kyselinou z láhve zvané „Brexit”, začne celý mechanismus povážlivě drhnout.

Ne snad, že by trh nefungoval, on funguje, jen do něj najednou zasáhlo tolik faktorů, že je extrémně těžké předpovědět, co z něj vyleze na konci, jak bude vypadat nová rovnováha. Loni touto dobou byli mnozí vcelku logicky přesvědčeni, že koronavirus zamává s poptávkou zejména po zbytných věcech, mezi která nová auta patří. A ono se to stalo, jenže stejný faktor - spolu s přemírou reakce na tato očekávání na druhé straně „tržní barikády” - ale způsobil, že ještě více poklesla nabídka různých věcí potřebných k tomu, aby nějaká auta vůbec mohla vzniknout. A nepotřebujete ani den strávený na ekonomické univerzitě, abyste věděli, že tohle ve výsledku znamená ceny vyšší, nikoli nižší.

To samé nakonec způsobují i ony regulace EU či přímo a nepřímo uměle budovaná poptávka po elektromobilech. Výsledkem jsou tam rostoucí ceny aut, pro které existuje jeden klíčový faktor - raketově rostoucí ceny komodit.

Jen málokdo v celém obchodním řetězci předpokládal, že by zájem o auta mohl být alespoň takový, jaký nyní je, a tak je v zásadě všeho málo. Analytici z JPMorgan Chase říkají, že jen za první letošní kvartál vzrostly ceny materiálů potřebných pro výrobu auta o neskutečných 83 procent a protože tyto vstupy se na celkových nákladech na produkci automobilu podílí asi z 10 procent, dává jen to základ pro růst ceny o více 8 než procent. To je za tak krátký čas obrovský posun.

Za normálních okolností by trh měl problém takový šok vstřebat, jenže když poptávka převyšuje nabídku, ceny rostou snadno. „Je těžké představit si prostředí, v němž by bylo snazší přenést šok na straně cen vstupů na zákazníka, než moment, kdy lidé v podstatě stojí fronty na nové vozy u kamionů, které je přiváží k dealerům,” říkají pro změnu analytici z Morgan Stanley. „Toto je trh prodávajícího,” podtrhují zjevný důvod, proč ceny rostou tak snadno a rychle - lidé je akceptují, neboť nemají na výběr, pokud vůbec něco chtějí koupit.

„Vidíme inflaci ve spoustě částí našeho průmyslu, kterou jsme neviděli už léta,” říká k věci šéf Fordu Jim Farley a finanční šéf BMW Nicolas Peter to jen potvrzuje. Investory už seznámil s tím, že bavorská automobilka bude muset letos zaplatit asi o 1 miliardu euro (cca 25,6 miliardy Kč) více za stejné množství materiálů, které pro výrobu aut nakoupila loni. Problémem je hlavně ocel, rhodium a paladium, hliník a měď, vše letí nahoru raketovou rychlostí bez známek polevení.

Některé tyto materiály jsou potřeba hlavně na konvenční auta, ani ta elektrická ale nemají na růžích ustláno, právě naopak. Elektromobily potřebují asi 3,5krát více mědi než vozy s konvenčním pohonem, často se používá hliník a pak je tu smutné elektrické trio jménem lithium, kobalt a nikl, které jsou meziročně nejméně o 47 procent výše než dříve. Dlouho avizované zlevnění elektrických aut je tak v nedohlednu, Tesla a Volkswagen jako největší současní výrobci elektromobilů tak očekávají zdražování - pokud nepřijdou s docela jiným řešením akumulátorů.

Levnější auta zkrátka v dohledné době nečekejte, dokud se situace alespoň trochu nesrovná. Vzhledem k pokračujícím útrapám na různých úrovních, včetně stále nevyzpytatelné koronavirové pandemie, se může stát prakticky cokoli a byl by zřejmě zázrak, kdyby alespoň k obratu došlo ještě letos.

Také auta značky Škoda, nevyjímaje elektrický Enyaq, se budou muset vypořádat s rostoucími cenami klíčových vstupů. I když tedy jejich ceny vyšplhaly za poslední roky hodně vysokou, pravděpodobně dál porostou. Foto: Škoda Auto

Zdroj: Bloomberg

Petr Miler