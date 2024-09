Na Škody nově můžete mít záruku až na 14 let. Je to příprava na to, že si lidé budou nechávat svá auta déle a déle? včera | Petr Prokopec

/ Foto: Škoda Auto

Záruka na 14 let? Takovou dnes - pokud víme - oficiálně nabízí jen Porsche, navíc je omezena 200 tisíci najetými km. Škoda Záruka Plus může platit i po překonání této mety, třebaže s jedním „ale”. Je to příprava na Kubu 2.0?

Není žádným tajemstvím, že nová auta během několika málo let ohromně zdražila. Třeba Fabia, základní vstupenka do klubu Škody, vás aktuálně vyjde už na 399 900 Kč v úplném základu. Za to pak dostáváte čtyřmetrový hatchback osazený atmosférickou verzí litrového tříválce, tedy stěží volbu kohokoli, kdo potřebuje víc než jen občas zajet do blízkého supermarketu pro nákup. Jakmile ale sáhnete po výkonnější motorizaci či větším modelu, rázem můžete být u takové Octavie nad 700 tisíci korunami a u Superbu či Kodiaqu dalece za milionem korun.

S vysokými cenami navíc stoupají nejen očekávání, ale rovněž obavy. Ono zdražení jde totiž různými cestami z části na konto elektromobility, z části na konto zejména regulacemi vynucené elektroniky. První je problém proto, že výrobci na bedra spalovacích aut nejen nabalují náklady spojené s bateriovým pohonem, ale zároveň na nich vývojově i výrobně šetří. To druhé pak proto, že řešení některých problémů je potenciálně velmi komplikované, a tedy i drahé.

Vysoké ceny i obavy z dlouhověkosti pochopitelně jednak novou klientelu odrazují od nákupu, jednak tu stávající vedou k tomu, že si to či ono auto bude muset nechat déle než dřív, v tu chvíli ale nechce snášet riziko dražších poruch. Není tedy překvapivé, že se firma oba problémy snaží vyřešit delšími zárukami, které jsou standardně (tedy nad dva roky za příplatek) maximálně pětileté. Pod hlavičkou Volkswagen Financial Services (VWFS) ale nyní automobilka spustila programy prodloužené záruky Škoda Záruka Plus, který nemá daleko k tomu, co už léta nabízí program Porsche Approved. Jde v podstatě o placené pojištění záruky, ovšem s tím, že odpadá řešení jednotlivých problémů s pojišťovnou, tou se v tomto případě stává firma přímo spojená s automobilkou. Takže vše působí dojmem, že máte tovární záruku dál a dál.

Zákazníci si nicméně mohou vybrat hned z několika programů podle svých potřeba a možností. Záruku lze takto prodlužovat u aut s hmotností do 3,5 tuny a nájezdem do 150 tisíc kilometrů, u nichž v době podpisu stále platí standardní či prodloužená záruka mladoboleslavské automobilky. Škoda Záruka Plus pak začíná platit až ve chvíli, kde přestane platit tovární garance a platí do té doby, dokud bude klient ochoten za ni dál platit. A to může dělat opravdu dlouho.

Záruku je totiž možné prodlužovat až na dobu 108 měsíců, tedy devíti let, a to bez ohledu na nájezd. Tedy jakmile jednou záruku s autem do 150 tisíc km uzavřete, je vaše. Pouze po překročení nájezdu 200 tisíc km je horní hranice plnění omezena částkou 50 000 Kč na jednu poruchu. Většinu obvyklých patálií tedy bude dál krýt plně, nový motor nebo převodovku vám ale zaplatí jen z menší části.

V závislosti na zvoleném tarifu může záruka platit prakticky na vše od centrálního zamykání přes onu stále více kritizovanou elektroniku až po hnací ústrojí. To může být spalovací, hybridní i elektrické. Baterie nicméně nejsou kryty v žádném případě, u nich je tedy třeba počítat pouze s osmiletou tovární zárukou. S dlouhověkostí se tedy nadále počítá pouze u spalovacích aut, nikoli u elektromobilů.

To poněkud potvrzuje pochmurné vize, dle kterých se Evropa v důsledku nesmyslného politického tlaku na bateriový pohon stane druhou Kubou. Tedy oblastí, kde si nová auta bude moci dovolit jen málokdo. Většina bude při životě udržovat ta spalovací nakoupená klidně i před několika dekádami. Že něco takového nebude korespondovat ani s bezpečností, ani s ekologií, je nad slunce jasné. Možná i proto by VWFS mohl mít se svou nabídkou nemalý úspěch.

Lze tak už jen dodat, že součástí programu Škoda Záruka Plus je realizace veškerých oprav v autorizovaných servisech mladoboleslavské značky, stejně jako použití standardních náhradních dílů. Na kolik vás pak vše vyjde, si můžete spočítat na specializovaném webu. Nicméně třeba Octavia Combi 2,0 TDI pořízená na počátku letošního roku by vás při zaškrtnutí standardní záruky výrobce vedla k ročnímu poplatku 8 509 Kč. To není tolik, za ona Porsche se podle typu platí mnohonásobně víc...

Pokud si koupíte - anebo jste si před léty koupili a máte ji stále v záruce - Octavii 2,0 TDI, můžete ji spojit s prodlouženou tovární zárukou až na pět let. Teprve poté pak začíná běžet program VWFS, který může být až devítiletý. Pod garancí tak auto máte neskutečných 14 let. Ovšem ne zadarmo, v roce 2029 vás to vyjde na 11 751 Kč ročně. Foto: Škoda Auto

