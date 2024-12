Nadějná čínská automobilka je na pokraji krachu. Pryč je 23 miliard, nezachrání ji zřejmě ani ochranná ruka majitele Volva dnes | Petr Prokopec

/ Foto: Jiyue

Před rokem vytáhla své první lákavé auto. A s jejím zázemím jí mnozí věštili zářnou budoucnost. Prodeje ale vázly, dluhy se zvyšovaly a díry v účetnictví zvětšovaly. Nyní se zdá, že pohádka jménem Jiyue definitivně končí.

Prakticky přesně před rokem jsme si představili hned dvě čínské novinky pojmenované Zeekr 007 a Jiyue 07. Podobný název nebyl jedinou shodou, v obou případech se totiž jednalo o elektromobily stvořené pod taktovkou čínského gigantu Geely, mj. majitele Volva. Ten se v případě druhého zmíněného vozu již v roce 2021 rozhodl, že přistoupí ke spolupráci s čínskou technologickou společností Baidu. Stvořen tak byl start-up Jidu Auto, který nejprve vyrukoval s SUV Jiyue 01, než došlo také na premiéru zmiňovaného sedanu. Mimo to byl ovšem v plánu i elektrický sporťák.

Čína má nicméně již delší dobu problém s nadvýrobou místních automobilek, proto ostatně již nějakou chvíli silně podporuje export a expanzi na zahraniční trhy. Navíc je třeba počítat s tím, že ročně zde vzniká několik stovek nových společností, které zkouší uhranout zákazníka přelomovým autem, které se ale obvykle až tak přelomovým nestane. Přesně to se zdá být i osudem značky Jidu Auto, která byla v mezičase přejmenována na Jiyue.

Neměnil se nicméně jen název, nýbrž i vlastnická struktura. Geely totiž původně vlastnilo pouze 45 procent, loni však došlo na zvýšení jeho podílu na 65 procent. Za tím stály čínské zákony, dle kterých Baidu není oprávněno k výrobě aut. A protože v původní firmě tahalo za delší kus provazu, nemohlo rozjet montážní linku ani Jidu Auto. Proto došlo na klíčové změny, které ale nepřinesly tolik kýžené ovoce - Jiyue se momentálně potácí na hraně bankrotu, jak shrnují kolegové z Car News China.

Značka totiž za letošní rok prodala jen 13 834 nových aut, což je příliš málo (pro srovnání jde o jedenapůldenní odbyt taktéž čínského BYDu). Dle čínských médií navíc měl i s rodinou a účetními knihami uprchnout do Singapuru finanční šéf společnosti Liu Jining, po němž zůstala v účetnictví díra až 7 miliard yuanů (cca 23,17 mld. Kč). Hovoří se o zpronevěře, mimo to měl výkonný ředitel Xia Yiping výrazně přeplácet dodavatele.

Je však otázkou, kdo přesně je tím míněn, neboť Jiyue odebírá zhruba 70 procent veškerých komponentů od Geely. Mateřské firmě pak mělo již v únoru tohoto roku dlužit takřka 1,5 mld. CNY (4,96 mld. Kč). Proto ostatně dle jednoho ze zaměstnanců mělo v listopadu dojít k zastavení výroby. Před týdnem pak Xia Yiping oznámil, že je třeba „zlepšit efektivitu a zaříznout projekty, které nevydělávají peníze“.

Jak se ale zdá, v tomto případě nejspíše již nepomůže nic a Jiyue je odsouzeno k záhubě, navzdory ochranné ruce majitele Volva nad ním. Naznačuje to také Yang Yueqing, vrchní technik konkurenční značky HiPhi, dle kterého by zaměstnanci měli potápějící se loď opustit co nejdřív, aby měli šanci se uchytit někde jinde. A majitelé modelů 01 a 07 mají svá auta rychle prodat, neboť zakrátko se nedočkají podpory, bez níž je palubní systém funkční jen zčásti.

Skutečně to tedy vypadá, že je již vymalováno a Jiyue se zařadí mezi stovky čínských start-upů, které přijdou, užijí si svých „patnáct minut slávy“ a zase zmizí v propadlišti dějin. Jen málokdy za nimi ale stojí významná, v oboru už etablovaná firma, to je tady novinkou.

Jiyue 07 sice působí lákavě, ovšem ani tak moc nezabodovalo. Firmu navíc měli začít potápět nesvědomití manažeři, výsledkem bude nejspíš krach. Foto: Jiyue

Zdroj: Car News China

Petr Prokopec

