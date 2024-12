Nadějný výrobce elektroaut je na hraně krachu. Zastavil veškeré aktivity, zaměstnance poslal na „povinné neplacené volno“ před 7 hodinami | Petr Prokopec

Jeho futuristická auta vypadala slibně, navíc se z něj stala slušná ždímačka veřejných peněz všeho druhu, však vozy od něj měla odebírat i NASA. Nic z toho ale nepomohlo a vše nasvědčuje tomu, že Canoo prostě zabalí krám.

Začínající americká automobilka Canoo se stala další z těch, které se pokusily svézt na vlně elektrického nadšení. A okouzlila i NASA. Ovšem ani objednávka jakýchsi MPV pro přepravu kosmonautů k raketoplánům firmě nepomohla a už v listopadu se dostala do vážných problémů. Stalo se tak poté, co nasekala velké dluhy, k čemuž jí „pomohl” i její šéf Tony Aquila. Ten si jen za loňský rok nechal z firemních účtů proplatit lety soukromým tryskáčem za takřka 40 milionů korun, což je samozřejmě hodně peněz. Není to ale to podstatné, co stáhlo Canoo ke dnu, tím byly její vlastní ztrátové aktivity.

Situace na tomto poli se od té doby jen zhoršovala a před pár dny vygradovala. Společnost totiž 18. prosince zastavila veškeré aktivity a poslala zaměstnance na „povinné neplacené volno“, prý do konce letošního roku. Co se bude dít poté, je ve hvězdách. Příliš dobře to ovšem pro Canoo nevypadá, neboť firma 20. prosince zablokovala zaměstnancům přístup do interních systémů, jak informuje KFOR. Vše tak nasvědčuje tomu, že společnost je na hraně úpadku.

Tím se ovšem začíná rýsovat skandál související s výrobou aut v Oklahomě, což byl závazek, který společnosti vyplynul z přijatých dotací. Canoo totiž v letech 2021 a 2022 oznámilo, že v tomto státě postaví jak novou továrnu na automobily, tak i na jejich baterie. Ročně zde mělo vznikat zhruba 300 tisíc elektromobilů, přičemž firma se na plnou kapacitu potřebovala dostat velmi rychle, aby mimo jiné vykryla objednávku amerického ministerstva obrany. Loni pak vedení státu Oklahoma včetně guvernéra Kevina Stitta oznámilo, že do start-upu hodlá napumpovat víc než 100 milionů dolarů, tedy přes 2,4 miliardy korun.

Klíčové pochopitelně bylo, aby se v továrně poblíž Tulsy rozjely montážní linky a firma zaměstnávala místní obyvatele. Jakkoli ale v listopadu 2023 Stitt slavnostně oznámil, že byl předán vůbec první elektromobil „vyrobený v Oklahomě“ a že se tak „po 17 letech do Oklahomy vrátila výroba aut“, skutečnost byla a je jiná. Bývalý zaměstnanec firmy totiž v rozhovoru pro KFOR uvedl, že v oné továrně nikdy nevzniklo jediné auto. I proto, že se vlastně nikomu do práce příliš nechtělo.

„Najímali příliš mnoho lidí, příliš rychle a platili příliš mnoho. Každý byl šéf a každý chtěl být něčím šéfem. Všichni měli ředitelské tituly nikdo nic nedělal. Mají tuny vybavení a vše vypadá skvěle. Mají toho tolik, že by mohli provozovat celou montážní linku.“ Jenže i přes to Canoo svá auta v Oklahomě nevyrábí. „Všechna auta jsou ručně montována v Justinu v Texasu zcela samostatnou spolčeností AFV,“ uvedl bývalý zaměstnanec s tím, že v Oklahomě se na ně jen lepí samolepky.

Firmu AFV přitom vlastní... To byste neuhodli, Tony Aquila, který si tak zjevně umí pomoci i jinak. Americké sny za peníze „těch druhých” ale obvykle netrvají dlouho a tady to vypadá, že kosa po letech padla na kámen. Jednou z podmínek vyplacení zmíněných dotací totiž bylo zachování pracovních míst v továrně poblíž Tulsy po minimálně 18 měsíců. Pokud se ale potvrdí, že zde žádná auta nikdy nevznikala a firma jen zaměstnávala „mrtvé duše“, pak přijde konec ještě dřív, než odbije půlnoc posledního dne letošního roku.

Se svými auty firma Canoo zaujala kdekoho, reálně se ale nedostala nikam. Nyní to vypadá, že je na konci cesty dlážděné penězi daňových poplatníků. Foto: Canoo

