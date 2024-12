Nadšenci „na podpoře” milované Suzuki končí. Další takové auto nevzniklo a ani vyhlížet ho nemáme včera | Petr Prokopec

/ Foto: Suzuki

Neberte to nijak pejorativně, i my máme tohle auto v oblibě pro jeho schopnost levně rozdávat spoustu radosti. Disponuje sice jen 140 koňmi, ty však páruje s 970 kily. Jde o racionálně efektivní stroj svého druhu, který si zaslouží žít dál, ale kdo dnes používá zdravý rozum?

Před rokem se Suzuki pochlubilo čtvrtou generací modelu Swift. Ta je k dispozici pouze s novou tříválcovou jedna-dvojkou, která v závislosti na trhu nabízí v čistě benzinové nebo mild-hybridní verzi, v případě Indie je pak ještě uzpůsobena ke spalování CNG. To je ale vše, za svým předchůdcem tedy čtvrtá generace silně zaostává. Swift byl totiž dříve k mání také s litrovým tříválcem, čtyřválcovou jedna-dvojkou či 1,3litrovým turbodieselem. Mimo základní verze navíc existovala i verze Sport, která používala 1,4litrový čtyřválec.

Dosavadní informace naznačují, že právě sportovní variantu již Suzuki nehodlá vzkřísit, neboť se zkrátka nehodí do dnešního světa postaveného kolem emisí CO2. Politikům totiž nevysvětlíte, že pokud něco má smysl, jsou to malá a lehká auta - z jejich úhlu pohledu je absolutním zlem spalovací pohon, pročež za ekologičtější mají třeba čtyřtunový Hummer EV. To je nicméně hrob, na kterém pláčeme opakovaně. Dnes se ale přesuneme na automobilovém hřbitově o kus dál, přičemž kapesníky si necháme venku.

Suzuki totiž oznámilo, že od března do listopadu příštího roku bude již jen pro domácí trh vyrábět Swift Sport Final Edition jakožto definitivní labutí píseň. Jakmile tedy z montážních linek sjede poslední kousek, éra této verze opravdu skončí. I proto lze očekávat nemalý zájem, jakkoliv změny ve srovnání se standardním provedením jsou vyloženě kosmetické. O pohon se totiž stále stará ona jedna-čtyřka se 140 koňmi, které mají na povel jen 970 kilo. Dopředu je pak přenáší šestistupňový manuál nebo automat.

Co je tedy vlastně nového? V rámci exteriéru lze zmínit černou čelní masku a černá 17palcová litá kola, za nimiž prosvítají červeně lakované třmeny brzd. Mimo to se vůz honosí emblémem Sport na zádi a speciálními dekory na koncovém sloupku. To je ale vše, za dalšími úpravami je třeba zamířit dovnitř. Kabina přitom profituje z hliníkových detailů, stejně jako se třeba vedle převodovky objevil nápis „ZC33S powered by Suzuki“, což je odkaz na interní kód varianty Swift Sport.

Z novinek už nemáme co zmínit, jinak ale jde i u finální edice počítat také se sadou hliníkových pedálů, sportovními sedadly či ozdobným červeným prošíváním čalounění. Aby pak labutí píseň byla opravdu důstojnou rozlučkou, Japonci spolu s ní nabízí také rozsáhlé příslušenství zahrnující třeba ozdobná víčka nádrže, která mají učinit zadost touhám zákazníků po individualizaci. Podvozku se ale značka stejně jako motoru nedotkla.

Zbývá už jen dodat, že ceny startují na 2 329 800 jenech (cca 361 tisíc korun). Suzuki zároveň oznámilo, že v únoru končí s výrobou standardního Swiftu Sport, ten má ale ještě po nějaký čas zůstat v prodeji po boku svého výjimečnějšího sourozence. Jakmile ale skladové zásoby zmizí, bude konec. Svět tak kvůli lidem, kteří jsou schopni povolat armádu na výměnu žárovky, přijde o další atraktivní vůz, který si nás kdysi rychle získal.

Swift Sport Final Edition se liší jen po stránce kosmetické, i tak ale lze Japoncům závidět, že jej budou moci ještě takřka rok kupovat. My už máme smůlu, zřejmě navždy. Foto: Suzuki

Zdroj: Suzuki

Petr Prokopec

