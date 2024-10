Nahé Bugatti Tourbillon je asi jediné porno, na které se můžete dívat v práci, odhalilo i pozadí vývoje před 6 hodinami | Petr Prokopec

/ Foto: Bugatti

Pokud jste si dosud nebyli jisti tím, k čemu přiřadit pojem „automobilové porno”, pak je tohle docela dobrý kandidát. Movitá klientela by si neměla pořizovat jen jeden kus, ale minimálně rovnou dva, z nichž jeden si vystaví takto svlečený.

Vždy jsem zastával názor, že pokud někdo má na nové Bugatti, měl by si koupit rovnou dva exempláře. Proč? Protože Veyron, Chiron i Tourbillon jsou technologické zázraky, které nechcete jen řídit, chcete je také staticky obdivovat. Právě proto potřebujete ještě onen druhý vůz, který v podstatě necháte „stáhnout z kůže“. Karoserii si následně můžete třeba zavěsit ve své prostorné kanceláři na stěnu, načež vlastně získáte hned dvě exkluzivní dekorace. Více pohledů ale pochopitelně bude přitahovat pojízdné šasí, které lze nepochybně nazvat automobilovým pornem.

Nejde jen o můj názor, stejně smýšlí i sama automobilka. Ta se proto v rámci své dokumentární série „Nová éra“ zaměřila právě na to, co se skrývá pod povrchem. V případě Tourbillonu jde o zcela novou platformu, kterou bylo třeba vyvinout kvůli odlišnému pohonnému ústrojí. Veyron a Chiron totiž disponovaly šestnácti válci uspořádanými do W, osmi litry objemu a čtyřmi turbodmychadly. Novinka však nemá jediné, místo toho je třeba počítat se třemi elektromotory a baterií o kapacitě 24 kWh.

Paket je součástí struktury vozu, přičemž s ohledem na optimální rozložení hmotnosti byl usazen uprostřed. Díky tomu Bugatti mohlo zafixovat sedadla, místo nichž je polohovatelný box s pedály a sloupek řízení. Automobilka tak mohla počet kil držet více pod kontrolou, stejně jako výšku vozu. Kabina je přitom prostornější než kdy dříve, jakkoli je 8,3litrový šestnáctiválec mnohem delší, neboť tentokrát každá strana počítá s osmi válci v jedné řadě a nikoli se čtyřmi ve dvou nad sebou.

Technici a designéři značky tak museli přijít s řadou inovací, aby se na prakticky stejný půdorys jako u Veyronu a Chironu vše vešlo. Motor tak byl posunut blíž k řidiči, zatímco palivové nádrže se přestěhovaly na strany. Vpředu pak pro změnu byly strategicky rozmístěny chladiče - vždy dva po stranách přivádí chladný vzduch k motoru, zatímco ten prostřední usazený za ikonickou maskou se stará o chlazení kabiny a optimální teplotu elektrických komponentů.

Bugatti přitom dodává, že start na čistém listu papíru byl pro automobilku nejen nutností, ale zároveň i příležitostí udělat vše lépe, a to nejen zvenčí, ale právě i pod povrchem. „Nejvíc jsem hrdý na to, že vůz působí, jako kdyby šlo o dílo jednoho člověka. I když tedy do procesu bylo zapojeno mnoho talentů, Tourbillon působí jako čistě holistický produkt. Už když se na něj díváte, vycítíte, že nejde jen o změť komponentů,“ říká k novince technický šéf značky Emilio Scerva.

Snahu inovovat, kde to jen jde, přitom potvrzuje i zadní difuzor. Ten byl totiž navržen tak, aby zároveň sloužil i jako zadní deformační zóna, v důsledku čehož automobilka nemusela použít separovanou příčku. I to vedlo k ponížení hmotnosti, stejně jako třeba jednotlivé lichoběžníky vyrobené metodou 3D tisku. Dost možná tak vlastně u novinky bude třeba koupit kusy hned tři, abyste u dvou odstrojených exemplářů mohli jeden rozříznout napříč a zadívat se do jeho úplného nitra.

Pod karoserií nového Tourbillonu se nenachází změť komponentů, jako tomu je u mnoha jiných aut, nýbrž do slova a do písmene automobilové porno. Foto: Bugatti

Zdroj: Bugatti

Petr Prokopec

