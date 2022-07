Následky první vlny koronaviru dostihly i trh s ojetými auty, milovanými motory se ale Češi dál vymykají před 4 hodinami | Petr Prokopec

/ Foto: Škoda Auto

V první polovině roku 2020 jsme konstatovali, že se tehdejší dění dříve nebo později znatelně otiskne do situace na trhu ojetých aut. A už je to tady. Ani za takového stavu ale všechny jistoty nemizí, Češi zkrátka zůstávají sví.

Když na jaře roku 2020 zasáhla celý svět první vlna koronaviru, nedošlo pouze na uzavření továren, škol či obchodů. Stopku dostal zejména byznys postavený okolo cestovního ruchu. Letadla tak musela z oblohy dolů, zatímco lodě zamířily do přístavů a lidé domů do obývacích pokojů. To výrazně ovlivnilo fungování autopůjčoven, které ze dne na den přišly o zákazníky. Přestaly tak kupovat nová auta, naopak rozprodaly část těch existujících. A protože prodej nových vozů se na chvíli zastavil obecně, naznačovali jsme, že tato auta budou jednoho dne chybět na trhu ojetin.

Zpráva společnosti Cebia mapující první letošní půlrok na českém trhu ojetých aut ukazuje, že tento následek první vlny koronaviru už se u nás projevuje. Nejenže se cena ojetin zvedla o 18 procent na 289 000 Kč, ale rovněž z 9,1 na 9,5 roku vzrostlo průměrné stáří. Stojí zatím hlavně posun u aut s českým původem, neboť zatímco loni šlo ve stejném období o 7,1leté vozy, letos tu máme 8,3leté. Chybí tak mladé ojetiny, tedy auta neprodaná před dvěma léty - mimo jiné ta z půjčoven nebo ukončených leasingů.

Na první pohled se může zdát být nelogické, že souběžně s vyšším stářím klesá průměrný počet najetých kilometrů, je ale třeba nezapomínat, že během lockdownů se jezdilo méně prakticky všude v Evropě. Cebia navíc uvádí ještě jednu, ne zcela pozitivně znějící odpověď - dochází totiž k častějšímu stáčení tachometrů či stáčení o vyšší hodnoty. To vede k poškození kupců hned na dvou frontách, neboť nejprve zaplatí více peněz za vůz neodpovídající hodnoty. Následně je pak čekají dražší opravy kvůli vyššímu poškození, s nímž nepočítali.

Vraťme se ovšem ještě zpátky k onomu koronavirovému výpadku ojetin. Ten výrazně promíchal stavem na trhu, neboť vozy s českým původem již tvoří pouze 42 procent nabídky oproti loňským 48 procentům. Češi tak logicky hledali ojetiny, kde se dalo, přičemž se třeba podíl těch ze Slovenska zpětinásobil na 2,2 procenta. Prim nicméně s 22 procenty hraje dál Německo, které si navíc o 3 procentní body meziročně polepšilo.

Růst zájmu o zahraniční vozy pak rovněž koresponduje s nedostatkem nových ojetin v Česku. Právě pro ně se vyráželo častěji než kdy dříve, průměrné stáří ojetých aut z ciziny tak kleslo z 10,9 na 10,6 roku. Diesely přesto nadále dominují celému trhu, s podílem 49,89 procenta překonávají benziny o více jak 3 procentní body. To je fascinující, uvážíme-li, jak moc je omezována nabídka dieselových nových aut. Je sice pravdou, že naftové motory podíl pozvolna ztrácí svůj podíl na trhu, mezi ojetinami v ČR ale pořád vládnou i 7 let poté, co se naplno rozhořela Dieselgate, která jim prakticky srazila vaz.

Tento stav také připomíná, jak bláhové jsou představy o rychlém přechodu na elektromobilitu napříč společností. Tady pořád vládnou choutky skutečných uživatelů a ty jasně ukazují, co lidé chtějí. Benziny ani 7 let po jejich protěžování nejsou s to v bazarech diesely překonat. A to jde v principu o stejný druh pohonu, jen trochu méně efektivní. Elektromobily jsou svou použitelností o několik pater níž, trvalo by dekády, než by se situace změnila ve prospěch elektrických aut. Tehdy už ale naprostá většina z těch zprvu pořízených dávno nebude existovat.

Lze už jen dodat, že lídrem na českém trhu je nadále Škoda Octavia, její podíl však klesl z 11,74 na 9,37 procenta. Mezi barvami pak vládne šedá (21 %), respektive šedá a stříbrná (9 %), neboť řada stříbrných aut je označena za šedé. Stáčení tachometrů pak není jedinou problematickou praktikou, další je zatajování nehod. Hned 99,27 procent nabízených aut v nich totiž nemělo figurovat, čemuž jistě nevěří ani ten největší optimista, je ale třeba dodat, že většina nějak bouraných aut utrpěla jen drobnější šrámy při menších karambolech. A tak o nich prodávající nechtějí hovořit jako o „havarovaných autech”, neboť například výměna odřeného nárazníku není nic, co by ovlivňovalo fungování vozu do budoucna.

Cena ojetých aut meziročně výrazně poskočila, v průměru již dosáhla na 289 tisíc korun. Snížit se pak měl nájezd, to je však dáno častějším stáčením tachometrů. Nejde navíc o jediné podvodné jednání prodejců. Více než kdy dříve se tak vyplatí všechny udávané údaje zkoumat a prověřovat. Grafika: Cebia, tiskové materiály

Zdroj: Cebia

