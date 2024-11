Nástupcem propadáku, který nezachránil ani Lewis Hamilton, si Mercedes není jistý tak moc, že ho faceliftoval ještě před premiérou 2.11.2024 | Petr Prokopec

S tímhle autem šlápla třícípá hvězda tak vedle, že to na lidech z automobilky zjevně zanechalo dlouhodobé následky. Ti se nyní opakování stejného scénáře bojí tak moc, že nástupce modelu EQC raději zásadně předělávají ještě před uvedením na trhu.

SUV EQC bylo vůbec prvním vozem třícípé hvězdy, jenž byl od počátku koncipován jako ryzí elektromobil. Mercedes s jeho konceptem přišel už v roce 2016 na autosalonu v Paříži, než o dvě léta později tamtéž ukázal sériový model. Následně se rozjela výroba, která však byla loni ve velké tichosti ukončena. Kolik exemplářů značka celkově prodala, dosud nebylo oznámeno a příliš s tím ani nepočítáme - EQC byl totiž propadák od počátku až do konce, jemuž nepomohl ani Lewis Hamilton v roli hrdého majitele.

Pro Mercedes to nebyla jediná sázka na špatnou kartu, značka tak v současné době razantním způsobem mění strategii, která počítala s prodejem pouze elektrických aut už od roku 2030. Jelikož ale do tohoto nápadu nainvestovala už mnoho, úplně se svých elektrických modelů vzdát nechce. I EQC tak v roce 2026 dostane nástupce, který však již nebude hlásat příbuzenský poměr k rodině EQ. Místo toho má dorazit pod označením GLC EV. Změna názvu ale není zrovna tím, co by nás zaujalo.

Testovací prototypy elektrického SUV byly totiž v průběhu uplynulých měsíců nachytány mnohokrát. A jakkoli byly od podlahy po střechu potaženy maskovací fólií, bylo jasně patrné, že nosí produkční karoserii. U té značka na rozdíl o většiny konkurentů nepřistoupila k ostrým úhlům a agresivním liniím, nýbrž pokračovala se vzhledem „ocucaného bonbonu“. Něco takového se ukázalo být totálním fiaskem, a tak automobilka přistoupila k velmi neobvyklému kroku, kterého si všimli kolegové z Carscoops, kde si můžete prohlédnout i patřičné špionážní fotky.

I když auto ze zdálo být po designové stránce hotové a vývoj se soustředil na techniku, v původně zamýšlené podobě dokončeno nebude. Nově nafocené vývojové kusy totiž disponují úplně jinou karoserií, jako kdyby u nich došlo na velký facelift. Ten obvykle přichází až v polovině životního cyklu toho kterého vozu, nikoli ještě před premiérou, Mercedes se ale zjevně dalšího elektrického fiaska zalekl tak moc, že auto předělal už teď a vzhledově jej přiblíží spalovacím modelům.

Chystané GLC EV tak zjevně dostane rozměrnou čelní masku podobnou svému benzinovému a dieselovému příbuznému, jakkoli ta je vlastně v jeho případě zbytečná. Tím v podstatě bude odklon Mercedesu od někdejších sebevědomých plánů završen. Přičemž nejde o jedinou designovou změnu vůči někdejším prototypům, dále si lze povšimnout i výraznějších linií na bocích. Zadní část vozu se ale zdá být shodná, což naznačuje, že Němci opravdu změnili vzhled hlavně předních partií jinak stejného auta.

Lze už jen dodat, že po stránce technické vůz dostane platformu MB.EA, která je spojena s 800voltovým elektrickým okruhem. Tato technika má dle Mercedesu majitelům umožnit, aby „dočerpali“ 160 km dojezdu za méně než 15 minut. To je sice oproti minulosti posun, ovšem jen na poli elektrickém, navíc jen v rámci značky a ještě ke všemu jen za ideálních podmínek. Konkurence je na to totiž lépe už dnes, vše ale bledne ve srovnání s dotankováním obyčejné palivové nádrže, které je svou rychlostí a spolehlivostí doplňování energie v úplně jiné galaxii.

EQC bylo mimořádným propadákem, v případě nástupce tak automobilka zjevně nechce znovu pochybit. A tak zásadně faceliftovala už vývojový prototyp, i když hotové auto ještě nikdo neviděl. Foto: Mercedes-Benz

Zdroj: Carscoops

Petr Prokopec

Všechny články na Autoforum.cz jsou komentáře vyjadřující stanovisko redakce či autora. Vyjma článků označených jako inzerce není obsah sponzorován ani jinak obdobně ovlivněn třetími stranami.