Něco se pokazilo, když je nejprodávanějším autem své třídy 14 let starý vůz, prodává se dvakrát líp než nový

Auta mají obvykle jasně daný životní cyklus, kdy jejich prodeje nejprve vylétnou a pak postupně klesají, až je znovu spasí nová generace. V případě Dodge Challenger je vše jinak, a tak po 14 letech na trhu poprvé ovládl svou třídu.

Většina výrobců aut v posledních letech naznačuje, že sportovní segment strádá. Není to přehnané, zájem o kupé a podobně střižené vozy běžnějších značek letí dolů, najdou se však výjimky. Za všechny dnes zmíníme tu, u níž se prodeje nejenže drží na vysoké úrovni, ale dokonce stoupají, a to pomalu raketovým tempem. Řeč je o třetí generaci Dodge Challenger, která se začala prodávat v roce 2008. V té době si vůz pořídilo 17 423 lidí, tehdy ale nebyl k mání celých 12 měsíců, o rok později v kolonce registrací svítilo 25 852 kusů.

Taková čísla tehdy zdaleka nestačila na ohrožení konkurence - Chevrolet Camaro na tom tehdy byl dvakrát lépe, Ford Mustang pak dokonce hned šestkrát. Obě tyto automobilky navíc v roce 2014 přišly s novými generacemi svých pony cars, které měly zájem o tyto vozy dále umocnit. V případě modrého oválu se tak alespoň na krátko stalo, prodeje Chevroletu však začaly jen klesat. U Dodge se však stal pravý opak, přestože v prodeji dodnes zůstává originál postavený na architektuře Mercedesu z 90. let minulého století.

Tohle auto snad zraje jako víno. Dnes má na krku už 14 křížků a může se pochlubit dalšími skvělými prodejními výsledky, které jsou více jak dvakrát lepší než v roce 2009. Prodeje se léta držely nad hranicí 60 tisíc exemplářů za rok a vůbec nejúspěšnější byl pro Challenger rok 2018, kdy značka našla 66 716 zájemců. To je skoro zázrak a jinak nelze hovořit ani o loňském výsledku - navzdory všeobecné mizérii si kupce našlo 54 314 aut, což představuje meziročně dokonce 2,5% růst.

Úspěchu Challengeru vyjde nejlépe najevo v porovnání s konkurencí, neboť Camaro nechal navzdory výše zmíněné inovaci daleko za sebou - s 21 893 prodanými vozy a 26,5% meziročním prodejem je zcela v prachu. Mustang je na tom také hůře, i ten ostatně meziročně klesá a 52 414 prodaných aut představuje posun o 24,3 % dolů.

Úspěch značky Dodge pak ještě podtrhuje spřízněný čtyřdveřový model Charger, kterého se loni prodalo ještě víc (78 389 aut) a jeho loňské registrace jsou opětovně lepší než předloni i před 10 lety. Jak to Dodge dělá, netušíme, je to krajně neobvyklé. Nasvědčuje to ale cosi o nežádoucí evoluci některých aut a touze koupit některé modely v původní podobě, dokud to ještě jde.

