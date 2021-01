Nejdražší a nejpraktičtější Dacia už se dá koupit nedaleko ČR, jednou dorazí i sem před 2 hodinami | Petr Miler

/ Foto: Dacia

I když šlo o některými Čechy vytouženou verzi, do České republiky zatím oficiálně nemíří. Neměla se prodávat ani nikde poblíž, neoficiální dovoz se ale postaral o to, že Duster Pickup koupíte v Německu.

Chvíli už se zdálo, že nedorazí vůbec, nakonec ji ale Rumuni představili. Řeč je o Dusteru Pickup, kterou kdysi Dacia slibovala už pro rok 2019. Chvíli to vypadalo, že skutečně dorazí, do letoška ale bylo ticho po pěšině. A když už jsme nevěřili, že k tomu ještě vůbec dojde, automobilka zničehonic představila sériové provedení.

Nejde o auto vyráběné přímo v továrnách Dacie, ale u spolupracující karosárny Romturingia. Dostalo 165 cm dlouhou korbou s výklopnou zádí schopnou uvézt až 500 kg nákladu. Odlišné části byly vyrobeny z kompozitu, který navazuje a nosné kovové části karoserie a nemění základní obvyklé rozměry, jen do nich „pěchuje” jinak pojaté auto.

Možnosti volby jsou při koupi už kvůli výrobě mimo továrnu velmi omezené. Na výběr jsou jen různě lakované vozy s motorem 1,5 dCi o výkonu 85 kW (115 koní) a točivém momentu 260 Nm v 2 000 ot./min. Poháněná kola jsou vždy všechna, převodovka je manuální šestistupňová. Výbava odpovídá prvkům dostupným pro standardní Duster.

Háček? Jeden by tu byl, tedy vlastně dva. Jednak je to cena, která se základní sumou 22 546 Eur, tedy asi 590 tisíc Kč, opravdu není nízká. A jednak je vůz oficiálně v prodeji jen v Rumunsku, což je od nás docela daleko. Možná se to jednou změní, možná ne, jak se ale dalo očekávat, našli se podnikavci, kteří sem pickupy dováží.

U nás v tuto chvíli žádný pickup v prodeji nevidíme, v Německu se ale najdou. Třeba oficiální dealer Dacie, Autohaus Brunkhorst ze Zevenu, jich nabízí hned několik. Prodává je obvykle za 25 595 Eur, tedy asi 670 tisíc Kč, čili ještě o něco dráž. S přirážkou se ale dalo počítat a možnost dojet si pro auto do vedlejšího Německa místo dalekého Rumunska má svou cenu. V případě zájmu pro ni můžete vyrazit a nebo si počkat, až někdo pár kousků doveze sem - dříve nebo později se to stane.

Dacia Duster Pick-up se nakonec po létech odkladů dostala do sériové výroby a i když se měla prodávat jen v Rumunsku, nakonec se dá bez problémů koupit v Německu. Foto: Dacia

Zdroj: Mobile.de

Petr Miler