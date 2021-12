Vrcholná Lada Niva se ukázala v akci v novém, i své výjimečné schopnosti nabízí za hubičku před 5 hodinami | Petr Prokopec

/ Foto: AvtoVAZ

Pro nadšence byl její odchod ránou, nakonec ale z nabídky nezmizela nadobro. Do prodeje se vrátila i s přepracovanou kabinou za cenu nižší, než jakou Škoda chce za Fabii. A v terénu jí to jde pořád skvěle.

Na sklonku loňského října Lada vyřadila ze své nabídky nejdražší specifikaci legendárního off-roadu Niva. Bronto z ceníků nezmizelo kvůli nezájmu zákazníků, ale kvůli faceliftu, který ruská automobilka tou dobou chystala a pro Bronto evidentně nebyl připraven. Tento stav trval až do letošního července, kdy se o návratu vrcholného provedení začalo mluvit, na jeho sklonku pak značka začala přijímat objednávky. Auto tehdy ale ani pořádně neukázala, ani nezveřejnila konkrétní ceny.

To se změnilo až září, kdy Bronto dorazilo k dealerům i s kompletními ceníky. Od té doby ale o něco zdražilo, a tak nyní s cenou na stupni Luxe, který vychází na minimálně 939 900 rublů (cca 285 tisíc Kč). Jakkoliv tedy oproti základní třídveřové Ladě Niva došlo k citelnému nárůstu o 264 tisíc rublů (asi 80 tisíc Kč), stále se jedná o velkou láci, za níž zdaleka nekoupíte ani nejlevnější Škodu Fabia.

Niva Bronto přitom již na stupni Luxe počítá se slušným standardem. Zákazníci budou mít k dispozici klimatizaci, vyhřívaná sedadla a vyhřívaná zpětná zrcátka. Stejně tak bude jejich vůz zvenčí ozdoben 15palcovými litými koly, nástavci blatníků, střešními ližinami či hliníkovými nástavci. Kromě toho pak pochopitelně nechybí ani zesílené pružiny a tlumiče, přední a zadní diferenciály či navýšení světlé výšky z 205 na 240 milimetrů.

S tímtéž technickým balíčkem, stejně jako s modernizovaným interiérem a bočním airbagem mohou počítat také zájemci o výbavový stupeň Prestige. Ten vůči úrovni Luxe přihazuje ještě originální a masivnější čelní masku doplněnou výraznějšími plastovými nárazníky. Dále tu pak máme ještě mlhová světla, přičemž cenu 994 900 RUB (asi 300 tisíc Kč) bude možné navýšit ještě o příplatkové prvky v podobě střešní světelné rampy a barvy Camouflage.

Po stránce cenové tedy i Bronto zůstává nadále při zemi, na rozdíl od svého přizvednutého podvozku. Očekávat se tedy pochopitelně dá nemalý zájem, zvláště když vlivem faceliftu došlo na lepší odhlučnění kabiny. Kromě středové konzole pak byl přepracován i přístrojový štít a jinou konstrukci mají i sedadla, jenž slibují jak vyšší komfort, tak lepší vedení. Nezměněné tedy zůstává jen ústrojí v podobě jedna-sedmy a pětistupňového manuálu.

Nyní si auto můžeme prohlédnout v akci na přiloženém videu. Jde o propagační snímek Lady, takže nečekejme nic jiného než pozitivní pohled na věc, přesto je z něj patrné, co Bronto dokázalo a dál dokáže - poradit si s běžným terénem jako nic a nezaleknout se ani toho těžkého. „Prostě máš touhu se mnou je až na Kilimandžáro,” řekla by asi tahle Niva, kdyby se jmenovala Karel Zich. Nakonec se na to podívejte sami, zabere to jen 40 sekund vašeho času.

Lada Niva Bronto 2021 už se nějakou chvíli prodává, přičemž v Rusku je k mání v přepočtu za parádních 285 tisíc Kč. Nyní si ji můžete prohlédnout v terénní akci i na videu níže. Foto: AvtoVAZ

Zdroj: AvtoVAZ

Petr Prokopec

Všechny články na Autoforum.cz jsou komentáře vyjadřující stanovisko redakce či autora. Vyjma článků označených jako inzerce není obsah sponzorován ani jinak obdobně ovlivněn třetími stranami.