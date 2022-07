Nejlevnější velký kombík Evropy se vrací do výroby, při jeho cenách a možnostech bude v mžiku vyprodaný před 2 hodinami | Petr Prokopec

/ Foto: AvtoVAZ

S ohledem na současnou situaci na starém kontinentu už jsme se s ním pozvolna loučili, v tomto modelu ale nakonec je přece jen ještě trocha života. K dispozici ovšem bude nově jen pro necelé dva tisíce lidí.

Ruský automobilový průmysl se odlepuje ode dna, žádná velká sláva to ale pořád není. Lada sice obnovila výrobu, ovšem musela přistoupit k mnoha opatřením. Granta či Niva tak nově disponují staršími motory s osmiventilovou technikou a musí se obejít bez ABS či airbagu. V důsledku dřívější nestability ruského rublu u nich došlo na jisté zdražení, kterého se Lada po uklidnění situace nechce vzdát, rozhodl se ale aspoň navýšit standardní výbavu. Lidé tak mohou počítat třeba s lakovanými klikami dveří.

Není nicméně až tak podstatné, že tzv. protisankční Lady jsou dražší či jinak vybavené. Otázkou je hlavně to, jak dlouho se udrží ve výrobě. Vše závisí na dostupnosti některých díků, a tak, ačkoli AvtoVAZ sice postupně mění hlavně evropské dodavatele za ty ruské nebo ze spřátelených zemí, pořád musí počítat s tím, že se výroba jednoho dne zastaví.

Zatím ale Rusové tlačí na pilu, co jen to jde. Momentálně proto oznámili, že do výroby se vrací i vůbec nejlevnější kombík starého kontinentu, a sice Lada Largus (tedy jen jinak označená Dacia Logan MCV první generace). V případě tohoto modelu nicméně skutečně není důvod k ovacím, a to přesto, že se bude montovat ve stejné konfiguraci jako před válkou, tedy s ABS i moderními motory.

AvtoVAZ se totiž rozhodl vybílit vlastní sklady opravdu pečlivě. A našel dostatek komponentů na to, aby mohl malou chvíli výrobu obnovit. Vzniknout má zatím 1 800 exemplářů a vzhledem k cenám Largusu (byť cifry přes milion rublů při současném směnném kursu nevypadají jako kdovíco, na dnešní Rusko je to pořád sympatická cena) i praktičnosti lze očekávat, že celá várka bude rychle rozprodána.

Od počátku konfliktu se tak děje přitom již podruhé, poprvé se Largus na montážní linky vrátil na moment na konci dubna. Lada nicméně má s budoucností spojené nemalé naděje, a to právě díky nahrazování západních dodavatelů těmi domácími. V případě kombíku to znamená, že pružiny již dováženy ze zahraničí, místo toho se o ně postará Uralský pružinový závod (UZP) z Beloretsku. Jejich dodávky pak mají odstartovat v srpnu, přičemž AvtoVAZ pracuje i na zajištění dalších komponentů. Nikoli jen v případě Lady Largus, na plnou kapacitu má najet celá továrna v Togliatti. Kdy se tak nicméně stane, je otázkou.

Lada Largus loni prošla faceliftem, přičemž aktuálně bude k mání v celé své předválečné parádě. Vyrobeno ale bude zatím jen 1 800 aut. Foto: AvtoVAZ

Zdroj: Drom

Petr Prokopec

