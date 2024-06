Nejnovější Citroën živě ukazuje hlavně to, že spalovací motory v autech nepůjde snadno nahradit dnes | Petr Prokopec

Touto dobou jsme podle avíz mnohých měli být jinde, ale nejsme. Druhou generaci C3 Aircross lze pořídit s třemi různými druhy pohonu, cenový rozdíl mezi nimi je ale tak velký a jejich použitelnost tak odlišná, že se ke slíbeným bodům zlomu zjevně ani neblížíme.

Představte si, že v obchodě uvidíte boty, které jsou dražší než veškeré ostatní. Ve srovnání s nimi pak nabízejí o špetku víc pohodlí, tím však jejich výhody končí. Pole nedokonalostí je pak mnohem širší, neboť s danými keckami můžete chodit jen pár hodin v kuse. Poté se jejich podrážka sešlapá natolik, že je třeba pomalu stejnou dobu počkat, než dojde k jejímu narovnání. Něco takového zrovna prakticky nepůsobí, třeba celodenní túru by takové boty proměnily v noční můru. A místo tří let by vám vydržely rok. Koupili byste si je? Zavrtění hlavou lze očekávat od každého soudného člověka, který tuto otázku dostane.

Elektromobily nemají k podobné obuvi daleko. Jsou to drahé stroje s minimem zřetelných výhod, řadou nevýhod včetně omezené použitelnosti a ještě se musí potýkat s krátkou životností, která posílá jejich zůstatkovou hodnotu ke dnu až brutálním tempem. Jasně patrné je to i u nového Citroënu C3 Aircross, který je lehce nafouklou „skoro-SUV“ verzí loni představeného hatchbacku ze stejné modelové řady. K mání bude se spalovacím, hybridním a čistě elektrickým pohonem. S prvním zmíněným bude ve své domovině startovat na 19 400 Eurech (cca 483 tisíc Kč), což nezní až tak špatně. Za bateriové provedení ovšem již bude třeba dát 27 400 Eur (asi 682 tisíc Kč), což úsměv z tváře maže rychleji než včelí píchnutí.

Smích vás pak definitivně přejde ve chvíli, kdy zjistíte, co za své peníze dostanete. Elektromobil je totiž osazen lithium-železito-fosfátovými bateriemi o kapacitě pouhých 44 kWh. To je ekvivalent zhruba 11,3litrové nádrže na naftu, z čehož je jasně zřejmé, že třeba výlet k moři a návrat od něj vám zaberou značnou část celé týdenní dovolené. Teoreticky má totiž kapacita vystačit na 300 km, reálně však s lehkou nohou na plynu můžete počítat se vzdáleností o nějakých 100 kilometrů nižší.

Součástí elektrického pohonu je motor roztáčející přední kola výkonem 113 koní, pro něž je maximem 145 km/h. Elektrická novinka tedy neohromí ani svou dynamikou. Nízký je rovně maximální dobíjecí výkon (100 kW), na navýšení kapacity z 20 na 80 procent je tak třeba vyčkat 26 minut. Během nich dočerpáte zhruba 100 kilometrů dojezdu, vůz tak skutečně může ve finále stát pomalu častěji než být v pohybu.

Ani Francouzi tak nejspíše nevěří tomu, že by tohle provedení mohlo zabodovat. A příliš si zřejmě neslibují ani od verze, jenž má dorazit příští rok a nabídne dojezd přes 400 km - ruku v ruce s tímto navýšením totiž půjde i zvýšení ceny. Hlavní část prodejů tedy bude spočívat na bedrech spalovacího a hybridního provedení. První z nich přitom disponuje 102 koňmi a šestistupňovým manuálem, druhé pak 136 spalovacími koňmi, jenž doplní 29koňový elektromotor a automat.

Ve srovnání s hatchbackem C3 Aircross narostl na 4 390 milimetrů do délky, zároveň pak počítá s rozvorem 2 670 mm. Francouzi přitom vůči první generaci chtěli dosáhnout lepších terénních vlastností, proto třeba světlou výšku navýšili na 200 mm. Dopřát si pak budou moci 16- či 17palcová litá kola, stejně jako přední a zadní „klipsny“, které jsou měnitelné. K jednomu autu tak lze pořídit doplňky v hned několika kontrastních odstínech, načež se vám vůz neokouká.

Tuto hravost máme na Citroënu rádi, stejně jako je třeba ocenit, že na poměrně malém prostoru lze počítat se třemi řadami sedadel. Cestující na těch zadních se pak sice budou muset uskromnit, při ceně pod „půl míče“ to ale bude vadit jen málokomu. V případě elektromobilu ovšem již nelze takovou velkorysost očekávat, stejně jako bude mít řada lidí problém přejít bez kritiky velké množství plastů v poměrně minimalistickém interiéru.

Lze už jen zmínit, že standardem je jak miniaturní digitální přístrojový štít, tak 10,25palcová obrazovka multimédií. Palec nahoru lze pak rozhodně ukázat podvozku Advanced Comfort, který kombinuje progresivní hydraulické dorazy s aktivně řízením odpružením. Počítat tak lze s přemírou komfortu, nikoliv však jen u elektromobilu, ale i u základní spalovací verze. Tedy u bot, ve kterých můžete s drobnými pauzami šlapat celý den po několik let.

Druhé generaci C3 Aircross lze zatleskat, že disponuje třemi řadami sedadel. V té chvíli působí základní spalovací verze jako velmi výhodná nabídka. Nad tou elektrickou lze naopak kvůli velmi omezenému dojezdu snadno ohrnout nos. Ale každému dle jeho gusta. Foto: Citroën

