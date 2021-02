Nejopulentnější SUV světa se poprvé ukázalo v novém, je ještě bláznivější před 4 hodinami | Petr Miler

Prestižní automobilky rády nabízí možnosti, jak vystoupit z řady, pokud se ale chcete skutečně odlišit od davu, potřebujete ještě něco úplně jiného. Potřebujete Dartz. I s Duchem bombometčíka na přídi.

Lotyšský Dartz tento týden připomněl světu svou existenci odhalením nejlevnějšího elektromobilu Evropy, jeho typickými produkty ale dále zůstávají vozy ze zcela opačného spektra, které o zákazníky nemají nouzi ani v Česku. Snad aby Dartz nezapadl do šedi průměru výrobců „aut pro chudé”, zveřejnil dnes první fotky maskovaného prototypu modernizovaného provedení modelu Black Alligator MMXX, který je naopak absolutním vrcholem toho, co nabízí.

Navzdory římské číslici 2020 v označení přišlo tohle auto na trh už v roce 2017, a tak je letošek tím pravým momentem pro osvěžení nabídky. Auto bylo od začátku prezentováno jako absolutní vrchol opulence, nakonec sám Dartz říkal, že jde o vůz, vedle kterého se „majitel Bugatti bude cítit jako žebrák“. Jestli tomu tak někdy bylo, netušíme, o automobil pro skromné a decentní jedince se ale nejedná a jednat ani nebude.

Ze zveřejněných fotek je přes maskování zřejmé, že Dartz změnil stylizaci vozu z absurdní na... méně absurdní, ve výsledku ale ještě bláznivější. Vskutku nevábné tvary originálu připomínající kus dřeva po neumných zásazích sekerou se změnily v podobně podivné, ale přece jen ladnější hranaté tvary doplněné o kýčovitě mohutnou příď s novými světly vpředu a vzadu. Co posouvá toto auto do role blázniviny prvního řádu, je nové logo Dartzu na přídi, kterému firma říká Spirit of Bomber, tedy Duch bombometčíka - zjevná narážka na sošku Spirit of Ecstasy (Duch extáze) používanou Rolls-Roycem.

Více toho pro tuto chvíli nevíme, můžeme ale zopakovat to, co facelift nejspíše nezmění. Černý aligátor tedy používá základy Mercedesu-AMG GLS 63 s přeplňovaným osmiválcem 5,5, který může být naladěn na 585, 850, 1 100 a nebo až 1 600 koní. Nejsilnější varianty jsou vybaveny pancéřovanou karoserií, třemi bazukami s střelivem a vnější panely vozu mohou skrývat samopaly AK-47. A k vozu dostanete i kevlarový deštník, který vás ochrání před „noži, bastardy a ostřelovači”, jak praví Leonard Jankelovič, šéf Dartzu.

Pochopitelně, taková věc nevyjde levně. Oficiální cenu neznáme, vrcholné varianty s více jak tisícem koní a kompletním pancéřováním se ale prodávají za sumy přesahující 1 milion dolarů, tedy za desítky milionů korun. Skoro se divíme, že se pro ně najdou nějací kupci, ale zjevně tomu tak je, jinak by žádný Dartz dávno neexistoval.

Lotyšská automobilka Dartz ukázala první fotky prototypu modernizovaného Černého aligátora. Vypadá přece jen normálněji než dříve, ale to je tak asi všechno. Foto: Dartz



Ani nevíme, co si myslet o původní verzi, lépe ale určitě nevypadala. Foto: Dartz

Petr Miler