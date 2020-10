Nejprodávanější čínské auto Evropy nabízí za 370 tisíc víc než dvakrát dražší Škoda Kodiaq před 5 hodinami | Petr Prokopec

/ Foto: Geely

Žádný slabý prcek, ale velké, 4,5 metru dlouhé SUV s výkonem 177 koní nabízí Číňané v inovovaném provedení. Už dříve se stalo nejlépe prodávaným čínským autem v Evropě a po modernizaci Geely Atlas svou pozici jen posiluje.

Když se loni představilo Geely X7 Sport, odkazoval jeho název na bavorskou konkurenci, my jsme v ní však daleko více viděli soupeře české Škody Kodiaq. Už jen kvůli názvu, který vůz používá mimo svou domovinu. Na některých trzích je totiž nabízen jako Geely Atlas, čímž pro změnu leze do zelí Volkswagenu. Ten s vozem téhož názvu vyrukoval právě v Číně, zmatení diváka tak pomalu nemohlo být větší.

V tomto ohledu se ale Číňané opravdu překonávají. Vůz je v Jižní Americe znám jako Emgrand X7 Sport, zatímco v třeba Malajsii jej prodávají jako Proton X70, ačkoliv kromě loga nemá s touto značkou pranic společného. A aby toho nebylo málo, máme tu ještě označení Boyue, které je užíváno v některých čínských provinciích. To je opravdu dlouhá řada názvů pro jeden vůz, který se navíc dočkal faceliftu, jenž mu na některých místech dodal přídomek Pro.

My čínské SUV budeme nadále titulovat pouze jako Geely Atlas Pro, neboť právě pod tímto názvem znovu míří do Evropy. Prodávat se bude v Rusku, kde je dosud nabízeno předchozí provedení. A dá se předpokládat, že to bude pořádný hit - vůz je nejen nejprodávanější čínské auto v Rusku, ale i čínským bestsellerem v rámci celé Evropy. Při tom, co nabízí - a za kolik - vlastně ani není divu.

Novinka věci posouvá na ještě lepší úroveň. Rozvor 2 670 milimetrů zůstal při faceliftu zachován, nové nárazníky se však zasloužily o protažení délky ze 4 519 na 4 544 mm. Zajímavé pak je, že vzrostla rovněž výška, a to ze 1 694 na 1 713 mm. Tento posun je dán novými 19palcovými litými koly. Šířka 1 831 mm se ale již opět nemění, na stejných hodnotách pak zůstává i vnitřní prostor - zavazadelník pobere 320 litrů nákladu po hranu oken.

Kde však již došlo na rošádu, to je motorový prostor. Atmosférický čtyřválec o objemu 2,4 l produkující 152 koní byl nahrazen přeplňovanou tříválcovou jedna-pětkou z produkce dceřiného Volva. Tento motor přitom dává k dobru 177 koní a 255 Nm točivého momentu a je v případě předokolky spárován s šestistupňovým automatem, zatímco čtyřkolka dostala sedmistupňový. Základní atmosférický dvoulitr se 139 koňmi a šestipňovým manuálem zůstává zachován, dosud je vůz k také ještě s přeplňovanou jedna-osmičkou (184 koní a 285 Nm). Po faceliftu by ale v kombinaci s jedna-pětkou turbo o podobném výkonu nedával v nabídce velký smysl.

Vyjma nárazníků byla upravena také kapota motoru a jiná jsou i světla. To platí také v případě zádě, kam navíc dorazilo i rozšířené víko zavazadelníku, které navíc nyní nekončí nad nárazníkem, ale zasahuje až do něj. Přepracování se dále dočkal zadní spoiler, opomenout nesmíme ani zvětšenou přední masku chladiče.

To je v rámci exteriéru vše, v případě interiéru lze pak zmínit přepracovanou palubní desku s novou generací multimédií a zvětšenou dotykovou obrazovkou. Nové jsou také voliče převodovky, které nyní daleko více odkazují na již zmíněné Volvo. Doplňky v podobě kůže Nappa ale zůstávají.

Suma sumárum se Geely Atlas Pro dočkalo opravdu radikálního přepracování, které jeho atraktivitu jistě ještě zvýší. Facelifty nemají ve zvyku zásadně měnit ceny, a tak lze předpokládat, že Atlas Pro bude po menším zdražení v Číně (od 98 800 yuanů, tedy asi 343 tisíc Kč) k dispozici dál za velmi podobné peníze i v Rusku (dnes od 1 264 900 rublů, asi 378 tisíc Kč). To je opravdu nízká suma na to, že u nás srovnatelný Kodiaq po dorovnání výbavy vyjde na více jak dvojnásobek. Při takových cenách není divu, že prodávanějšího čínského auta v Evropě není, a to zdaleka není k dispozici všude.

Geely Atlas Pro dostalo v rámci faceliftu nový motor, pozměněna byla i karoserie a interiér. Již tak těžký soupeř Škody Kodiaq nyní působí ještě lepším dojmem, navíc stojí dál nesrovnatelně míň. Foto: Geely

Zdroj: Geely

Petr Prokopec