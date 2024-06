Nejrychlejší VW Golf GTI historie se umí rozjet až na 267 km/h, je to možná poslední takový Golf vůbec včera | Petr Prokopec

/ Foto: Volkswagen

Pokud Volkswagen naplní své vize, na něco podobného můžeme do budoucna zapomenout. Na Golfu ve verzi GTI Clubsport se toho s faceliftem vlastně mnoho nezměnilo, zlobit se kvůli tomu ale nemáme důvod.

O uplynulém víkendu se jel už dvaapadesátý ročník závodu 24 hodin Nürburgringu. Ten byl nakonec vůbec nejkratší v historii, neboť reálně se závodilo jen lehce přes čtvrtinu plánovaného času. Organizátorům totiž již při startu v 16:00 místního času dělalo vrásky na čele počasí, které bylo prakticky stejné jako v Česku - jeden šílený liják se tedy střídal s druhým. V pohoří Eifel ale všemu ještě nasadila korunu mlha, kvůli které by nakonec nemohl vzlétnout vrtulník. A proto byl závod ve 23:23 zastaven, přičemž v neděli již došlo pouze na kroužení za safety carem, nikoli na restart.

Pomalu tak jediným světlým bodem na promáčeném víkendu byl debut inovovaného Volkswagenu Golf GTI Clubsport, který byl naplánován u příležitosti čtyřiadvacetihodinovky právě na Ring. Někteří na jeho odhalení reagují bez nadšení s tím, že - stejně jako kterýkoli jiný faceliftovaný Golf GTI - už nemá k dispozici manuální převodovku, zrovna do Clubsportu si ale nenašla cestu ani před faceliftem. Technika tak zůstává stejná jako dosud, a to do puntíku.

Platí to, i když standardní GTI v rámci modernizace posílilo a jeho dvoulitrový motor nyní na přední kola posílá 265 koní, tedy o dvacet více než dosud. Sprint na stovku tak klesl na 5,9 sekundy, zatímco rozlet vozu brzdí elektronický omezovač v typických 250 km/h. U nás si přitom toto provedení můžete koupit od 1 044 900 Kč, přičemž standardně je možné počítat se 17palcovými litými koly či třeba sportovními sedadly. Nechybí pak ani multimédia s 12,9palcovým displejem či sportovní podvozek.

V případě verze Clubsport ale VW přišlo 300 koní pro přední nápravu až až, proto přeplňovaný dvoulitrový čtyřválec ponechal beze změn, načež zrychlení na stovku nadále zabere 5,6 sekundy. To není špatný čas, ovšem díky posílení výchozího GTI už zde nemáme takovou propast mezi jednotlivými verzemi. Němci tak budou v případě ceny kráčet po tenkém ledě, neboť pokud bude vysoká, Clubsport si neškrtne.

Protože odpovědi se hned tak nedočkáme, představíme si další novinky, které Clubsport dostal do vínku. Oproti základu totiž nafasoval 19palcová litá kola, která je možná nahradit stejně velkými kovanými ráfky, z nichž každý váží jen 8 kilogramů. Přepracováno pak bylo i řízení, přičemž VW dokonce povolal Svena Bohnhorsta, testovacího jezdce Bugatti, aby značce pomohl s laděním. V souvislosti s tím pak došlo i k navýšení odklonu předních kol a zesílení zadní nápravy.

Za adaptivní podvozek DCC, jehož součástí je rovněž nový jízdní režim Special, který byl laděn právě na Nürburgringu a má napomoci vozu využít veškerý jeho potenciál, je ale třeba připlácet. Stejně jako za paket Race, který nepočítá pouze s hlučnějším výfukem Akrapovič, ale také s odstraněním omezovače rychlosti - místo 250 km/h se tak auto rozjede na 267 km/h. Díky tomu bychom měli mít nejrychlejší Golf GTI historie (verze R je ještě o pár km/h dál), a to nikoli pouze v přímém směru.

Lze tedy jásat? Na jednu stranu ano, pomalu každý nový sportovní vůz s čistě spalovacím pohonem je dnes spíš než co jiného zázrakem. Mohlo být i lépe, to jistě, ale radujme se z toho, co máme. Pokud VW naplní své absurdní elektrické vize, je to možná poslední takový Golf, který ještě dostaneme.

Golf GTI Clubsport zůstává u 300 koní, zvládne s nimi však až 267 km/h. V takové chvíli si ale musíte dokoupit paket Race, jehož součástí není jen odstranění omezovače, ale také třeba výfuk Akrapovič. Foto: Volkswagen

Zdroj: Volkswagen

Petr Prokopec

Všechny články na Autoforum.cz jsou komentáře vyjadřující stanovisko redakce či autora. Vyjma článků označených jako inzerce není obsah sponzorován ani jinak obdobně ovlivněn třetími stranami.