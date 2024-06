Nejslavnější autosalon světa je definitivně mrtvý, organizátoři vzdali snahu o další pokračování před 6 hodinami | Petr Miler

/ Foto: Geneva International Motor Show, tiskové materiály

Kimera? Shenzer? S takovými značkami na hlavní ploše to nemohlo fungovat. Poslední pokus vrátit kdysi nepominutelné dostaveníčko na automobilovou mapu světa skončil fiaskem a stejně končí i celý autosalon v Ženevě. Je to smutné, ale zřejmě nevyhnutelné finále.

Svět se mění a někdy se to děje až nepříjemně rychle. Nemáme pocit, že bychom byli až tak staří, přesto dobře pamatujeme chvíle, kdy automobilové žurnalistice poznávali sílu ženevského autosalonu naplno ze všech stran. Pro automobilového novináře bylo nemyslitelné nemít nejméně o půl roku dříve v kalendáři vyhrazený obvykle březnový termín jen pro tuto událost, automobilky investovaly miliony do svých stánků a s úsměvem říkaly, že v době, kdy vystavují v Ženevě své aktuální novinky, už jiný tým pracuje na tom, jak bude vypadat jejich účast v roce následujícím. A natěšení čtenáři byli tou dobou schopni pokládat servery zájem o novinky všeho druhu.

To všechno odnesl čas. Ale fofrem a do absolutního zapomnění.

Autosalony, svého času významné milníky pro pořádání automobilových premiér, dnes neznamenají prakticky nic. Nezajímají automobilky, nezajímají zákazníky, a tak logicky nezajímají ani novináře. A situace zašla tak daleko, že naživu nezůstane ani ten nejslavnější z nich, tedy právě ten ženevský zvaný oficiálně Geneva International Motor Show. Právě jeho organizátoři s posledním květnovým dnem oznámili, že po poslední neúspěšné snaze o resuscitaci tohoto podniku „Ženeva” definitivně končí.

Nemůžeme mluvit o překvapení, vše k tomu směřovalo už od loňského roku a letošní „vydání” bylo víc než čím jiným živoucím náhrobním kamenem celé show. Bylo by snadné vše svézt na covid a smutné události roku 2020, faktem ale je, že tohle dění jen urychlilo proces, který započal mnohem dřív. My jsme vám poslední velké zpravodajství z tohoto autosalonu nabídli v roce 2017, pak už nikoli. A naší leností to nebylo - to všichni okolo zřetelně ztráceli zájem.

I když tedy Ženeva má opravdu neskutečnou historii a až do první dekády a půl nového milénia skoro nenajdeme světově významné auto, které by tam nedebutovalo, skoro nenajdeme redakci, která by se jí nezúčastnila, a skoro nenajdeme automobilového nadšence, který by dění na této akci nesledoval, vše se rozpadlo jako domeček z karet. Bylo to několik faktorů dohromady - automobilky musely stále více šetřit, chtěly stále více pozornosti jen pro sebe a digitální média jim dovolila získat ji i v jiných termínech. Spirála zmaru se rozjela a dnes opravdu neexistuje důvod, proč by automobilky měly do této události investovat miliony, proč by redakce měly na místo vysílat své týmy, proč by lidé měli jen během pár březnových dnů sledovat, co se v automobilovém světě chystá.

Jakýsi „pseudoženevský” autosalon se bude dál na přelomu léta konat v Kataru, ale to už prostě není ono, je to něco jako šampaňské z Moravy nebo debrecínka z Kostelce u Jihlavy. Příběh, který ženevský autosalon začal začal psát už v roce 1905, je tak po 119 letech nachýlil ke svému konci. Je to svým způsobem škoda, vyhnout se tomu ale za popsaných okolností zřejmě nedalo.

Už nadobro poslední autosalon v Ženevě byl smutným odvarem toho, čím kdysi býval. Nepomohla ani nová Kostka alias The Cube, jedinou opravdu významnou premiérou bylo odhalení nového MG3. A to opravdu nestačí. Foto: Geneva International Motor Show, tiskové materiály

Zdroj: Geneva International Motor Show

Petr Miler

