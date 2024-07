Nejúspěšnější čínská automobilka v Česku i v Evropě odhaluje další novinku, po krku půjde hned dvěma Škodám před 7 hodinami | Petr Prokopec

Ne všechny čínské automobilky v Evropě sklízí úspěch, zrovna tato je tu ale už pomalu jako doma. A výrazně boduje také v Česku. MG v tom chce pokračovat a chystá HS druhé generace, které začalo odhalovat.

Přijde vám Škoda Karoq až příliš drahá? Tomu se opravdu nedivíme, při délce 4 382 milimetrů je české SUV jen o chlup větší než Dacia Duster třetí generace. Jenže zatímco rumunská novinka je k mání od 429 900 Kč, za morálně už víc než sedmiletého soupeře z Kvasin je třeba vysázet na dřevo minimálně 715 900 Kč. Je pak sice pravdou, že Duster startuje na 100 koních a ani v nejsilnějším provedení nemá na kontě takový výkon jako Karoq v základu (150 koní), nicméně pro řadu lidí se cena stala rozhodujícím faktorem.

Dacia navíc není jedinou konkurencí českého výrobce. Již nějaký ten pátek je totiž také u nás činná britsko-čínská značka MG Motor, v jejíž nabídce figuruje SUV HS. To na délku měří 4 574 mm, je tedy větší než Karoq. Pod kapotou pak sice je třeba na všech úrovních výbavy počítat s přeplňovanou jedna-pětkou jako u Škody, ta ovšem produkuje 162 koní. HS je tedy rovněž i výkonnější, a asi nepřekvapí, že disponuje rovněž bohatší výbavou. Jeho cena přitom startuje na 569 900 Kč.

Už jen díky tomu by stávající verze britsko-čínského SUV mohla pokračovat několik let bez jediného změny. Mateřský koncern SAIC nicméně dospěl k názoru, že usnout na vavřínech se nevyplácí. Proto aktuálně ve větší míře láká na příchod druhé generace, která bude debutovat 11. července letošního roku na Festivalu rychlosti v Goodwoodu. Vycházet bude z čínského Roewe RX5 třetí generace, což znamená další posun v rozměrech - toto SUV totiž na délku měří 4 655 mm.

O jak moc identické vozy půjde, zjistíme příští týden. Nicméně už z aktuálně publikovaných náznaků je patrné, že nové HS nepřevezme čelní partie vyloženě čínského originálu. Místo toho půjde vlastní cestou, přičemž naváže na styl zcela nového MG3. Očekávat tedy evidentně můžeme hodně agresivně působící čelní partie. Vzadu se ovšem HS bude držet oproti Roewe trochu víc na uzdě, neboť mimo jiné vyfasuje jednodílný střešní spoiler namísto dvojitého.

Spíš než vzhledově by ale novinka mohla zaujmout tím, co nabídne pod kapotou. MG sice zatím nic neupřesnilo, SUV by nicméně mělo navázat na svého čínského sourozence. Základem nabídky tedy zjevně bude nadále přeplňovaná jedna-pětka, její výkon by ale mohl narůst na 191 koní. Kromě toho pak bude součástí hybridního a plug-in hybridního provedení, kdy nabídne 150 a 188 koní, přičemž jí doprovodí různě silné elektromotory (208 a 245 koní).

Vyjma toho MG počítá i s ryzím elektromobilem, o tom se ale značka zatím detailněji nezmiňuje. Ostatně letos mají do prodeje zamířit jen spalovací a plug-in hybridní verze. Druhá zmíněná má nabídnout dojezd až 113 km čistě na elektřinu, což je v daném segmentu rekord. Dá se ale předpokládat, že takové provedení se po stránce cenové bude pohybovat okolo milionu korun. Benzinová varianta by ale i přes nárůst rozměrů měla být dále levná.

