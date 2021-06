Největší automobilka jde proti proudu, odmítá skončit s vozy, které ostatní opouští před 2 hodinami | Petr Prokopec

Stále více automobilek v posledních letech dává přednost jedinému typu aut, která jsou aktuálně v kursu. Na kupce jiných typů zanevírají, neboť je jich relativně málo a dále jich ubývá. Toyota ale vše na jednu kartu vsadit nemíní.

Před několika málo dny jsme si posvítili na nejprodávanější auta světa v roce 2020. Jakkoliv by ale nejspíše řada lidí s ohledem na soudobé trendy čekala, že nejlepší desítku budou tvořit jen SUV a pick-upy, realita je jiná. Oba tyto styly mají totiž v top 10 jen po třech zástupcích, ve zbytku tu pak máme Toyotu Camry a Corolla, Hondu Civic a Nissan Sylphy/Sentra. Právě tato čtveřice je přitom poněkud anomálií, neboť ve všech případech se jedná primárně o sedany, jimž někdy sekundují hatchbacky a kombíky téhož názvu.

My se budeme podrobněji zabývat prvním a desátým místem v daném žebříčku, kde se umístily Corolla a Camry. Toyota má tedy mezi nejlepšími hned dva zástupce s tříprostorovou karoserií. V tomto kontextu se tedy ani nelze divit, že japonská automobilka odmítá se sedany skončit a plánuje je dále vyvíjet a vyrábět. Podle svých slov se nehodlá řídit žádným politickým rozhodnutím či aktuálními módními trendy, rozhodující je pro ni zájem zákazníků. A ten je nemalý, neboť Corolla jako jediná loni překonala metu milionu prodaných aut.

Kolik z této porce připadá na sedany, momentálně nevíme, nicméně je jisté, že půjde o většinu - jako hatchback je Corolla populární v končinách, kde se jí zase tolik neprodává. A i když nově Toyota zařazuje do nabídky Corollu Cross, což je crossover mající blízko k SUV, dominantní mají zůstat zbylé karosářské typy. Ostatně Japonci předpokládají, že se sedany osloví jejich tradiční klientelu poté, co třeba Chevrolet Cruze či Ford Fusion zmizely z trhu.

Camry je nicméně nabízena jen jako sedan, přičemž ten má za loňský rok na kontě 592 648 prodaných kusů. Meziročně pak sice propadl, za tím však kromě koronaviru stojí i modernizace vozu v půli životního cyklu. Je tedy velmi pravděpodobné, že letos Camry půjde nahoru. Zvláště když vůbec poprvé v historii je vůz na americkém trhu k mání s pohonem všech kol. Mimo to pak nově nabízí bezpečnostní paket Toyota Safety Sense již v základu.

Japonské automobilce se tedy rozhodně nedivíme, že kráčí proti proudu, zvláště když jí konkurence vyklízí pole. Je totiž nad slunce jasné, že SUV a pick-upům nepropadl á nepropadne každý. Navíc každá móda jednou končí, a jiné to nebude ani v tomto případě. Zda se tak stane za rok či za pět let, je otázkou. Nicméně jakmile se tak stane, Toyota bude opětovně před ostatními. A stejně jako u čipů za to bude moci děkovat současnému rozhodnutí nemířícímu slepě k jedinému cíli.

Toyota Corolla Sedan a Toyota Camry patří mezi velmi žádané vozy. Není tedy divu, že japonská automobilka zůstává sedanům věrná. Zvláště poté, co jí konkurence vyklidila pole. Foto: Toyota

