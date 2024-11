Největší evropský výrobce motorek je na pokraji bankrotu, nedokáže splácet své miliardové dluhy včera | Petr Prokopec

/ Foto: KTM

Nad evropskými průmyslovými společnostmi se dál stahují mračna. Ani výjimečná pozice na trhu nemusí nic znamenat, jak po Volkswagenu ukazuje KTM. To má dluhy v řádu desítek miliard korun a doufá v restrukturalizaci.

Jakkoli to při pohledu na české silnice může znít zvláštně, globální počet všech motocyklů, skútrů a dalších podobných jednostopých strojů téměř vyrovnal celosvětový vozový park. V roce 2022 totiž lidé používali víc než 1,2 miliardy dopravních prostředků nechávajících za sebou otisk v podobě jediné stopy. Většina z nich je ovšem provozována v asijsko-pacifickém regionu, na který připadlo 80 procent z této porce, tedy asi 963 milionů strojů. Experti ovšem předpokládají, že tato lokalita si do roku 2027 uzme ještě větší podíl, a to hlavně díky Číně, kde prodeje motocyklů utrpěly hlavně kvůli velmi striktním koronavirovým omezením.

Právě na Říši středu, stejně jako na Indii, se již loni začala zaměřovat skupina Pierer Mobility, pod kterou spadají hned čtyři motocyklové značky, a sice KTM, GasGas, Husqvarna a MV Augusta. V důsledku toho došlo u prvního zmíněného výrobce na změny v rámci výroby, která se začala přesunovat právě do Číny. V Rakousku tak sice o práci přišlo 300 lidí, firma nicméně doufala, že se jí povede výraznou měrou snížit náklady a zároveň si upevní svou pozici na velmi lukrativním trhu.

Z nových informací se ale nezdá, že by KTM uspělo. Značka se sice stala největším evropským výrobcem motocyklů, ovšem je to takové Pyrrhovo vítězství. Nedokáže dosáhnout stabilně ziskového hospodaření a je tak zadlužená, že ocitla až na pokraji bankrotu, jak informuje sama mateřská společnost. Tomu se chce vyhnout, proto zítra podá u rakouského soudu žádost o restrukturalizaci v rámci dobrovolného insolvenčního řízení. Rakušané doufají, že soud jejich žádost posvětí a celý proces realizují během následujících 90 dnů.

Přímo KTM situaci poněkud bagatelizuje a na dotazy reagovalo tím, že se pouze potřebuje přizpůsobit rychle se měnícím podmínkám na trhu. Jenže informace zveřejněné mateřskou společností tak pěkný obrázek nemalují. Podle nich dluhy KTM narostly na vyšší stovky milionů Eur (řádově desítky miliard Kč) a společnost je není schopna splácet. Proto se uchýlila k popsanému postupu, kdy by jí soudem posvěcená restrukturalizace měla umožnit dosáhnout lepší pozice u věřitelů.

Šéf firmy Stefan Pierer dále zmínil, že ve hře je další propouštění a přesun výroby, přičemž dost možná dojde i na zastavení chodu továren, což má pomoci dealerům vyprázdnit přeplněné sklady. Klíčové ovšem bude zaměření se na Asii, neboť za problémy, které nepřišly ze dne na den, ale jsou letité, má stát churavějící evropská ekonomika, recese německého hospodářství a vysoké úrokové sazby. Jen za první letošní pololetí jsou tak prodeje KTM o 25 procent dole.

„Značka KTM je ovšem mým životním dílem a já za ni budu bojovat,“ uvedl Pierer. Protože rakouský výrobce i tak tvoří tři čtvrtiny všech registrací celého impéria, nelze se jeho slovům divit. Pokud ale opravdu chce dosáhnout zdárného cíle, bude těžké pokračovat jinak, než se zejména výrobně stahovat z Evropy, a to ve prospěch Číny, Indie a dalších východních zemí.

Rakušané se sice stali největším evropským výrobcem motocyklů, ani taková pozice jim ale nestačí k tomu, aby svůj byznys udrželi nad vodou. Foto: KTM

