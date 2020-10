Nejlevnější velký kombík Evropy skončil, přímý nástupce není a už ani nebude před 5 hodinami | Petr Miler

/ Foto: Dacia

K dokonalému autu měl věru daleko, ale byl opravdu levný a opravdu prostorný. Nikdy ovšem nezaujal tak, jak by bylo třeba k ospravedlnění jeho další existence, a tak se nad Loganem MCV od Dacie zavřela voda.

Když zatoužíte po opravdu prostorném a dostupném kombíku, na mysli vám nejspíše vytane něco od Škody. Může být, přes relativní výhodnost Octavie nebo Superbu Combi jde ale už o dost drahá auta, která si nemůže dovolit zdaleka každý. Za doslova zlomek jejich cen při srovnatelném prostoru pro náklad ale Dacia nabízela svůj Logan MCV, jenže právě její čas se teď naplnil.

Po odhalení nových generací Loganu a Sandera se to tak trochu dalo čekat - dorazil sedan, dorazil hatchback, ale kombík nikde. Mohlo se ještě stát, že přijde později, teď už ale s definitivní platností víme, že se se tak nestane. Dřívější informace o konci tohoto modelu tak nejsou dočasným, ale definitivním stavem - rumunský Ziarul Financiar s odvoláním na oficiální vyjádření Dacie informuje, že poslední kusy Loganu MCV budou vyrobeny příští týden a přímý nástupce tohoto modelu už nedorazí.

To je smutná zpráva, zástupci Dacie ale dodávají, že firma „již pracuje na inteligentních řešeních, která další generaci učiní odlišnou od končícího modelu”. To zní jako naděje na nástupce alespoň nepřímého, oficiální informace tady ale končí. Rumunský Ziarul Financiar nicméně cituje své vlastní zdroje, podle nichž by se jím mělo stát sedmimístné SUV, které krom Loganu MCV nahradí též strádající model Lodgy.

O něčem takovém se hovoří už léta, podobně dlouho se ale ví, že takový model Dacia zavrhla. S příchodem posledních novinek se ovšem tyto spekulace znovu rozhořely a ve stínu posledních událostí dávají smysl. Dacia se posouvá kvalitativně výše a cenově nakonec též, tak proč by si nemohla dovolit nabídnout o něco větší SUV než Duster pro sedm lidí třeba za 400 tisíc? Své zákazníky by si patrně našlo snadno.

Jestli se skutečně stane, nebo ne, ukáže jen čas, Ziarul Financiar o všem ale hovoří jako o hotové věci. Vedle Grand Dusteru (jak by se větší SUV mohlo, ale nemuselo jmenovat) s technikou toho současného by pak za Logan MCV Lodgy zaskočila také rumunská verze Renaultu Kangoo Express, protože Lodgy má dnes i užitkovou variantu Dokker, jejíž úkoly by SUV zastalo jen stěží. Smysl to skutečně dává, nakonec i v návaznosti na to, že nový Duster má zamířit trochu jinam. Současně s ním by se o to snáze mohla prodávat „přifouklá” verze toho stávajícího, která by díky starší technice mohla být dál dostupná. Uvidíme, čekají nás zřejmé zajímavé věci.

S Dacií Logan MCV jakožto s největším levným kombíkem, nebo nejlevnějším velkým kombíkem Evropy je amen a s dalším už se nepočítá. Spolu s modelem Lodgy za něj má v nabídce zaskočit sedmimístné SUV. Foto: Dacia

Zdroj: Ziarul Financiar

