Největší průšvih moderních aut dál graduje, zpětná sleva 145 tisíc má tragikomickou podmínku před 6 hodinami | Petr Miler

/ Foto: Chevrolet

Slevy na auta byly svého času běžné, dnes jsou spíše výjimečné. O to více může v této době překvapit, když někdo dává zpětně slevu na auto, které jste si dávno koupili a změnu kupní ceny nepožadujete ani neočekáváte. Jak to ale bývá, ani tato sleva není zadarmo.

Je to neskutečná sága přešlapů, která evidentně nebere konce ani poté, co už se automobilka měla snažit jen o to, aby se o tomto voze moc nemluvilo. Takový postup ale nakonec nezvolila a její nejnovější faul dál jen devastuje už tak pokaženou pověst nešťastného modelu.

Řeč je o Chevroletu Bolt, malém elektrickém crossoveru americké značky, který loni stihla série požárů. Problém gradoval postupně - nejprve se hovořilo o vadné sérii aut, která dostanou nové baterie. Už to znamenalo pořádný problém, neboť náklady na řešení šly do desítek miliard, to nejhorší ale mělo přijít. Následně se mluvilo o 141 tisících autech a 39 miliardách, došlo k zastavení výroby a zákazu používání i svolání úplně všech aut. Problém tak nakonec trval o mnoho měsíců déle než měl a až letos se podařilo většinu problematických aut opravit a výrobu znovu nastartovat.

Konec příběhu? Ne podle představ koncernu General Motors. Jím ovládaný Chevrolet totiž nedávno přišel se zajímavou akcí, kdy majitelům velké části dotčených aut začal vracet 6 000 dolarů z kupní ceny. Vypadalo to jako vstřícný krok, jako náplast na bolístky z útrap, které zákazníci museli snášet, prostě snaha zlepšit image vozu, který ohrožuje celou elektrickou budoucnost GM. Dávalo to smysl, však může vyjít levněji „uplatit” zákazníky asi 145 tisíci Kč, když pak začnou na své vozy hledět pozitivněji, lépe o nich hovořit se známými, na internetu... Nicméně i tato akce se nakonec ukázala být pro Bolt, Chevrolet a GM jen dalším problémem a pomyslnou fackou do tváře.

Jak totiž nyní prasklo, onu 145tisícovou slevu lidé nedostanou jen tak. Výměnou za tyto peníze musí zákazníci podepsat dokument, v jehož zápatí psaném malými písmeny se vzdávají práva žalovat GM či kteroukoli z firem spolupracujících na výrobě vozu za problémy či škody spojené s budoucími požáry vozu. Je to složitý právnický text, zákazníci se ale ve zkratce „navždy vzdávají všech nároků na náhradu škody nebo jiných důvodů k žalobě”. To je fascinující.

Jinými slovy, GM tím nepřímo přiznává, že s Boltem mohou být dále problémy. A že raději zaplatí 145 tisíc korun komukoli, kdo se vzdá práva po něm do budoucna chtít jakékoli peníze spojené s tím, že mu vůz třeba... zapálí dům. To není vstřícný krok a snaha zamést minulý problém, ale projev nejistoty, kapitulace a další šrám na už tak prachmizernou pověst Boltu. A nakonec nejen jeho, tady jde o elektrická auta obecně.

Pokud chtěl GM udělat relativně brzkou masovou výrobou Boltu elektromobilům službu, pak se mu to rozhodně nedaří, služba je to leda medvědí. A jeho poslední krok zjevně drží linii s těmi předchozími. Je to tragikomické, nakonec to ale jen ukazuje, jak málo jistoty výrobci mají ohledně problematičnosti provozu elektrických aut v dlouhodobém horizontu. Kdyby GM alespoň seriózně věřil tomu, že s Boltem už problémy nebudou, jistě by nedával tučných 145 tisíc za to, že se zbaví rizika budoucích žalob.

Dodatečná sleva 145 tisíc korun na Chevrolet Bolt vypadala jako snaha omluvit se za minulé útrapy a zamést dřívější problémy pod koberec. Ale omyl, je to jen snaha vykoupit se z problémů budoucích, nic jiného. Foto: Chevrolet

Zdroj: Autoblog

Petr Miler

Všechny články na Autoforum.cz jsou komentáře vyjadřující stanovisko redakce či autora. Vyjma článků označených jako inzerce není obsah sponzorován ani jinak obdobně ovlivněn třetími stranami.