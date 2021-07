Největší průšvih moderních elektromobilů graduje, 69 tisíc aut dostane nové baterie před 6 hodinami | Petr Miler

/ Foto: Chevrolet

Výrobce takový krok odkládal, jak to jen šlo, když ale i po dvou svolávacích akcích auta dál hořela a musel přistoupit k zásadním omezením v jejich využívání, došlo na nevyhnutelné.

Když jsme minulý rok vzpomínali na snad největší automobilový průšvih dějin, ani jsme netušili, jak brzy se bude historie tak trochu opakovat. Oním problematickým autem byl GM EV1, jediný vůz nesoucí jméno koncernu General Motors, který jinak nabízí své modely coby Chevrolety či Buicky. Automobilka tehdy chtěla být průkopníkem, nakonec si ale vůz kvůli problémům s bateriemi od zákazníků brala zpět a raději šrotovala, než aby riskovala ztrátu renomé spojené s jejich problematickým fungováním v pozdějším věku.

Je ironií osudu, že je to znovu GM, tentokrát jako Chevrolet, kdo řeší opět velký průšvih a opět s elektrickým autem. Tentokrát už to není revoluční EV1, ale spíše tuctový Bolt, podstata problému je ovšem podobná. A nepříjemnost jeho řešení jakbysmet. Jak jsme vás již dříve informovali, tyto vozy trápí případy samovznícení, které automobilka řešila dvojicí svolávacích akcí, po nichž ovšem auta dál hoří. Proto firma nedávno přišla se zásadními omezeními jejich využitelnosti, po níž přichází zřejmě nevyhnutelné - další „svolávačka”, při které budou vyměněny baterie všem těmto autům z let 2017 až 2019.

Předem řekněme, že General Motors dlouhodobě dělá tajnosti kolem toho, v čem je vlastně problém. Neuvádí to jasně ani nyní a z řady stále platných omezení pro využití vozu je složité si domýšlet, oč se jedná. Majitelé nadále nemají:

• Nabíjet vůz za hranici 90 % kapacity akumulátorů. • Nevybíjet baterii pod dojezd 70 mil (113 km). • Nenechávat auto bez dozoru v uzavřených prostorech. • Nedobíjet vůz přes noc.

A navíc je doporučováno dobít baterku po každém použití. To je skutečně hodně omezení - v praxi bude těžké s autem jakkoli rozumně jezdit a vše nasvědčuje tomu, že baterie mají problémy se stálostí mimo jasně stanovený rámec dobití, ve kterém je mají majitelé tímto způsobem udržet.

„Konečným řešením” má být až výměna akumulátorů, ke které dojde v rámci oné svolávací akce. Týká se skoro 51 tisíc aut v USA a celkem 69 tisíc vozů na celém světě, takže jde opravdu o masivní problém, uvážíme-li, jak drahým komponentem akumulátor Boltu je. V tuto chvíli ale zůstává nejasné, zda bude automobilka rovnou měnit baterku celou, nebo bude zkoumat její jednotlivé články a ty vyměnit, bude-li to třeba. I kdyby šlo ale o druhou možnost, majitel bude muset dostat v servisu jiný paket a ten jeho původní bude leda zkoumán později pro případné využití v jiných vozech.

Tak či onak to bude velmi drahé. Dobře už to zná Hyundai, které bude platit za náhrada jedné baterky v jiném modelu okolo 11 tisíc dolarů. A i kdyby Chevrolet přišel jeden nový akumulátor na 10 tisíc USD, tedy asi 218 000 Kč, bavíme se o svolávací akci za 15 042 000 000 Kč - více jak 15 miliard korun.

Na další informace si musíme počkat, je ale jasné, že charakterem problému, rozsahem dotčené produkce i pravděpodobnými náklady se jedná o obrovský průšvih, který mezi moderními elektrickými auty nemá obdoby. Alespoň zatím. Pořád se ale z pohledu GM dá vyřešit a zaplatit, nechceme raději domýšlet, co by následovalo, pokud by jednoho dnes podobná potíž zasáhla elektrická auta vyráběná po milionech.

69 tisíc Chevroletů Bolt nyní čeká výměna akumulátorů kvůli riziku vznícení. Bylo to zřejmě jediné východisko, auta i po opakovaných opravách hořela a omezení možností jejich fungování z nich dělá v leda krále pouličních parkoviště. Foto: Chevrolet

Zdroj: Reuters

Petr Miler