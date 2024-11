Němci chtějí znovu rozjet dotace na elektromobily. Tentokrát ale jen pro mladé lidi a mladé rodiny s dětmi včera | Petr Prokopec

/ Foto: Škoda Auto

Jen jste suše polkli? To nejste sami. Jsme si zatraceně jisti, že to poslední, na co dnes mladí lidé mají pomyšlení, je utopit velké peníze v nákladném autě, které obslouží jen část jejich životních potřeb. Organizace ZDK si ale myslí něco jiného a návrh na dotování elektromobilů mladým předkládá vládě.

Pokud se dnes zeptáte pár lidí na to, co považují za největší problémy elektromobilů, nejspíš se dozvíte něco o vysoké ceně a omezené použitelnosti. Obojí je relevantní, třebaže ceny kvůli už nezastírané neschopnosti automobilek splnit jinak jimi roky oslavované emisní limity EU zamířily níž než kdy dříve. Třeba takovou Škodu Elroq se 170 koňmi pod kapotou si dnes můžete pořídit od 799 tisíc korun. Srovnatelný benzinový Karoq se 150 koňmi pak není výrazně levnější, značka si za něj účtuje minimálně 715 900 Kč.

Ani tak se lidé pro elektromobily neženou. Jednak zůstává faktem, že pořád dostanou citelně hůře použitelné auto, především ale za tuto horší použitelnost budou muset platit mnohem víc, než se na první pohled zdá. Jak se během posledních let jasně ukázalo, nejpalčivějším problémem elektromobilů je extrémní propad hodnoty daný mj. nejistotami spojenými s bateriemi. Jakmile totiž ty mají na kontě osmiletý životní cyklus, dávají od nich výrobci ruce pryč. Pokud vám ovšem v takové chvíli selžou, musíte platit vysoké statisíce korun za jejich náhradu.

A tento problém nelze obejít tak, že byste elektromobil prodali ještě před vypršením záruky, hodnota auta kvůli výše zmíněné vyhlídce logicky začne padat mnohem dřív. S až brutální ztrátou hodnoty je tak třeba počítat vždy, klidně i rok po pořízení. Ovšem čím starší daný vůz je, tím menší je ochota autobazarů jej odkoupit, neboť šance na jeho další smysluplný prodej jsou stále menší. Pokud se tedy někdo hodlá elektromobilu zbavit třeba po třech letech, musí zkrátka akceptovat, že jej připraví o majlant.

Něco takového se již začalo zajídat i opravdu bohatým lidem, pročež nelze ani naivně předpokládat, že by ke ztrátě těžce vydělaných peněz byli svolní i ti méně movití. Jsou to prosté zákony trhu, který sice můžete nějaký čas deformovat, ovšem poté se nevyhnutelné vždy stane skutečností. Uvědomit by si to měla i německá organizace Zentralverbands Deutsches Kraftfahrzeuggewerbe alias ZDK, která aktuálně začala horovat za nové dotace pro elektromobily u našich západních sousedů. Tentokrát prý pro mladší klientelu.

Dle návrhu, který má nyní na stole německá vláda, by příspěvek ve výši 6 500 Eur (cca 164 tisíc Kč) dostali od státu mladí lidé ve věku do 29 let, pokud by si pořídili elektromobil v ceně do 45 tisíc Eur (1,13 milionu Kč). V případě ojetin by pak finanční strop končil na 30 000 Eur (cca 760 tisíc Kč), zatímco dotace by se snížila na 3 250 Eur (cca 82 tisíc Kč). ZDK přitom po vládě požaduje, aby na tento program vyhradila půl miliardy Eur (12,64 miliardy Kč), přičemž z tohoto fondu by se čerpalo po dobu tří let.

Jinými slovy zde tedy nemáme nic jiného než další „ušlechtilou socialistickou snahu“ vytáhnout nemalé peníze z kapes všech, kteří si taková auta z rozumných důvodů koupit nechtějí, a dát je určitě skupině lidí, která si bez hlubší úvahy koupí cokoli, na co jí někdo přispěje. Přičemž ZDK poukazuje na statistiky, podle nichž předchozí dotace zákazníky k elektromobilům skutečně přilákaly, což je ale jejich nepochybný efekt.

Především je ale třeba si uvědomit, jak dnes mladí lidé žijí, jaké jsou jejich životní priority. Někteří se jistě mají dobře, ti by takové dotace klidně využili, ale „normální” lidé budou v prvé řadě myslet na to, jak si zajistit vlastní bydlení. Že by si koupili primárně elektromobil, který pro ně bude pořád nesmyslně drahý a nepoužitelný, ať už bude o 164 tisíc levnější nebo ne, je prostě utopická představa.

Samotná pořizovací cena u elektromobilů nutně nemusí být hlavním problémem, ostatně takový Elroq startující na 799 tisících korun nelze v kontextu cen jiných aut považovat za vyloženě drahý. Jenže cenu bude dál ztrácet masivně. A dotace z něj prodejní hit neudělají, tuplem ne pro mladé, třebaže pár aut na úkor všech ostatních by do oběhu jistě dostaly. Dotace odmítáme paušálně, tento nápad je ale opravdu mimořádně hloupý. Foto: Škoda Auto

Zdroj: Zentralverbands Deutsches Kraftfahrzeuggewerbe

Petr Prokopec

