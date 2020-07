Němci chtějí zpoplatnit ježdění po silnicích v celé Evropě. Asi zapomněli, kde žijí před hodinou | Petr Prokopec

/ Foto: Picture alliance

Jsme na počátku období, kdy bude mít zřejmě skoro každý o trochu hlouběji do kapsy než dříve, přesto Němci právě v tuto dobu přichází s návrhem, který má z kapes všech vytáhnout ještě víc peněz.

Již ve starověkém Římu politici věděli, že nikdy nemohou utáhnout šrouby přes míru. V té chvíli by riskovali vzpouru lidu, která by pro ně rozhodně nedopadla dobře. V nejlepším případě by skončili naházení v Tibeře, horší ani nechceme domýšlet.

Od té doby se mnohé změnilo, nikoliv však jen ku prospěchu věci. Politici nad sebou totiž již nemají prakticky žádného strašáka, šrouby tak utahují více než kdy dříve. Prim v tomto ohledu hraje Německo, které se zřejmě rozhodlo vyhlásit válku automobilové branži. Něco takového je pozoruhodné, neboť automobilový průmysl tvoří 5 procent hrubého domácího produktu našich sousedů a zaměstnává 820 tisíc lidí - přímo, nepřímo to bude ještě více. Ovšem jak dokládá situace okolo dieselů, Němci se zřejmě nehodlají zastavit před ničím.

Země od 1. července předsedá Evropské unii, a proto se rozhodla své metody povznést na celokontinentální úroveň. Do Bruselu tak míří návrh, dle nějž má být do osmi let na evropských dálnicích zaveden mýtný systém, který bude platit prakticky pro každého. Od placení peněz do unijní kasy by měly být uchráněny pouze autobusy. Zda pak dojde na rozdělení dle pohonu, zatím není jisté. Aktuálně to však vypadá, že do kapsy by museli sáhnout také majitelé elektromobilů a plug-in hybridů.

Za návrhem stojí německý ministr dopravy Andreas Scheuer, ten však rozhodně nemá podporu celé tamní vlády. Jakkoliv je všeobecně mýtný systém vnímán jako jeden z kroků, jak dosáhnout lepšího klimatu, vystupují proti němu hlavně vládnoucí sociální demokraté (SPD). A je otázkou, jak na něj zareagují politici z dalších zemí. Německo je totiž jednou z mála zemí, kde se neplatí ani mýto, ani dálniční známky. Nový centrální systém by tak pro řadu států představoval zásadní problém.

Stěžejní je v tomto ohledu to, kam by vybrané peníze zamířily. Zda k členským státům či právě do Bruselu, který by je následně mezi jednotlivé země přerozdělil. To by však vedlo k výpadkům v jednotlivých rozpočtech. Nedá se předpokládat, že by někde zůstalo zachováno dvojí zpoplatnění, takový systém by totiž byl právně snadno napadnutelný. Přesto všechno předpokládáme, že se Němci své iniciativnosti hned tak nevzdají a během svého půlročního předsednictví nás ještě dokážou překvapit.

Na německých silnicích se momentálně neplatí žádné poplatky. Možná i proto Němci nyní volají po zavedení celoevropského systému. Ilustrační foto: Picture alliance

Zdroj: Reuters

Petr Prokopec