Němci jdou proti proudu, i za 6 let chtějí prodávat motor, s nímž to jiní dávno vzdali

Ani po léta největší zastánci objemu a atmosférického plnění neodolali lákání downsizingu a třeba takové BMW už dnes nenabízí jediný motor bez turba. Porsche se zdá být opojeno elektřinou, ale stejně se k němu nepřidá, ještě dlouho.

V posledních letech neuplynul pomalu ani týden, aby některá automobilka neoznámila, že snižuje objem svých motorů a atmosférické plnění nahrazuje turbodmychadlem. Důvodem byla snaha o snížení papírové spotřeby resp. emisí CO2, které se nevyhnuly ani prémiové či sportovní značky. Porsche tak kupříkladu přišlo s novým přeplňovaným dvoulitrem, který se nastěhoval pod kapotu modelů Boxster a Spyder. Šlo sice jen o základní verze, ovšem i ty výkonnější nakonec musely počítat se čtyřválcem, jen o něco objemnějším.

Letos ovšem Porsche představilo pozoruhodné novinky v podobě Boxsteru a Caymanu GTS. Pod jejich kapotu se nenastěhoval pouze objemnější, ale hlavně atmosféricky plněný motor - čtyřlitrový šestiválec. Tedy agregát, který měl v minulosti na starosti třeba pohon variant Spyder a GT4. V jejich případě se ovšem nedaly očekávat velké prodeje a tedy značné navýšení emisí, novinky však již mají větší potenciál. Zuffenhausen to ovšem netrápí, peníze za pokuty Bruselu si může dovolit promítnout do ceny a navíc prodává elektrické a hybridní modely, které průměr snižují. A jiné legální limity neexistují.

Porsche skutečně nepočítá s tím, že by tento motor nasadilo do pár výjimečných modelů a tím s ním skončilo. Právě naopak chce motor 9A2 Evo, jak zní interní kód čtyřlitrového šestiválce, dostat do co nejširšího portfolia sportovních kupé, roadsterů a kabrioletů. Novinka totiž nemá problém nejen s emisními normami EU6DG-Temp, ale rovněž s těmi budoucími, a tak jej automobilka může bez dalších úprav prodávat až do roku 2026.

Další budoucnost motoru je nejasná, vlastně zatím ani jasnější být nemůže. Prozatím totiž není známo, kam se bude vyvíjet evropská emisní legislativa, neboť norma Euro 7 není finalizována, a nejsou tedy známy její parametry. Ještě před ní nás totiž čeká několik „šestek“, přičemž souběžně s nimi se budou měnit požadavky na testování. Zatím nejdále zachází Euro 6d-ISC-FCM, které je také nazýváno AP. Její konec je spojen právě s rokem 2023, nicméně i poté se čeká jisté intermezzo.

AP je koncem éry Eura 6d-TEMP, přičemž by měla trvat přinejmenším do roku 2023. Poté zřejmě velké změny nepřijdou, ty by měly dorazit až v roce 2026 s normou Euro 7 platnou i pro dříve homologované motory (pro nové by měla začít platit dříve). Porsche je za to rádo a říká, že atmosférický čtyřválec je v současné době unikátním prodejním artiklem, který značce dává výhodu před konkurencí. S tím lze jen souhlasit.

Uvážíme-li, že Porsche současně jde cestou elektřiny i návratu k atmosférám, jeho záběr se v příštích letech zřejmě dále citelně rozšíří, což by ale nemělo nikomu vadit. Pokud totiž budou vedle hybridů a elektromobilů ze Zuffenhausenu k mání i vozy osazené atmosférickým motorem s pořádným objemem, každý si bude moci vybrat. Škoda, že drakonické snahy EU nedávají takový manévrovací prostor mainstreamovým výrobcům, ti si zdražení aut o statisíce kvůli pokutám za nadlimitní emise CO2 nemohou dovolit. Ostatně, emocionálně jednajících kupců ochotných připlácet si třeba za Octavii 1,6 bez turba bude na trhu minimum.

Současné Porsche Cayman GTS není zdaleka posledním vozem z Zuffenhausenu, u nějž se počítá s atmosférickým čtyřlitrovým šestiválcem. Naopak, automobilka s nimi má velké plány i do budoucna. Foto: Porsche

