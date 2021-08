Němci odhalili převratný dům na kolech, uvnitř nabízí vybavení jako žádný jiný před 4 hodinami | Petr Prokopec

/ Foto: Sunlight

Bylo zřejmě jen otázkou času, než něco takového někoho napadne a Němci se hlásí ke slovu jako první. Když se v koronavirové době stalo obvyklým pracovat z domova a jako domov může sloužit auto, proč obojí nespojit?

Ještě před nějakými dvěma lety byla práce z domova neboli home office nedosažitelným snem mnoha lidí. Poté ovšem přišla pandemie koronaviru, která změnila léta zažité stereotypy. Kanceláře se staly potenciálními epicentry infekce, zvláště pak takové, kde byla hlava na hlavě. Mnoho firem tak raději přešlo na práci z domova u každého, u koho to jen trochu šlo.

Stejně jako se změnil přístup firem, tak se k home office změnil i přístup mnoha lidí. Řada z nich totiž náhle zjistila, že celodenní pobyt doma není zase taková výhra a začala toužit po návratu do kanceláří. Ty se však často staly minulostí, některé společnosti již své kancelářské prostory opustily. To však nutně nemusí být důvod k depresi, neboť nakonec lze pracovat doma, aniž byste byli doma. K tomu míří nápad designéra Fabiana Schweikerta, který je hlavním autorem konceptu zvaného Home Office on Wheels německé firmy Sunlight. Ta se specializuje na výrobu obytných vozů a novinka je přesně tím, co vás už jistě napadlo.

Je to pojízdný domov i s mobilní kanceláří, ze které můžete pracovat v podstatě odkudkoliv. Jejím základem se stal obytný vůz T68, který běžně počítá s ložnicí s pevnou postelí, zatímco ta druhá je polohovatelná a najdete ji nad jídelním koutem. Kromě toho ovšem 7,4metrový motorhome disponuje rovněž kuchyní a koupelnou, kde můžete počítat jak s toaletou, tak se sprchovým koutem. Pod ložnicí se navíc nachází objemný zavazadelník, do kterého se vejdou jízdní kola.

V případě běžného života je tedy pamatováno na vše, jak je tomu ale s onou kanceláří? Schweikert vzal za základ standardní jídelní stůl, kterému dodal výklopnou desku. Její součástí je pak monitor, který můžete připojit k notebooku a udělat z něj sekundární. Samotná deska je dostatečně velká i na to, abyste okolí obrazovky ozdobili lístečky s poznámkami, zatímco ta spodní hostí bezdrátové dobíjení mobilních telefonů. Mimo to zde ovšem najdete porty na USB a podobně.

Z dalších fines lze zmínit třeba odkládací prostor na bezdrátová sluchátka, stejně jako ochranné lemy bránící třeba pádu tužek či rozlití kávy. Navíc napomáhají vytvářet jisté soukromí, pamatováno tedy skutečně bylo na vše.

Něco takového potenciálně převratná věc, pracovat, když budete třeba s dětmi se slušným zázemím u vody, nezní úplně špatně. Sunlight nicméně zatím nezmiňuje, kdy by se mobilní kancelář mohla dostat do prodeje. Jelikož ale jde pouze o konverzi jinak standardně dodávaného zboží, nemusel by to být takový problém.

Německá firma Sunlight přišla s konceptem mobilní kanceláře, který dává pojmu „home office” docela jiný význam. Termín příchodu na trh zatím nebyl upřesněn. Foto: Sunlight

Zdroj: Sunlight

Petr Prokopec