Němci odhalili nejstylovější způsob, jak v luxusu cestovat až 324 km/h před 3 hodinami | Petr Prokopec

/ Foto: Alpina

Němci dělají auta rychlá, Němci dělají auta luxusní, Němci dělají i auta stylová. Nevíme ale o žádném, které by všechny tyto tři aspekty spojovalo v jeden celek tak dobře, jako nová Alpina.

Německou společnost Alpina chlubící se statutem nezávislé automobilky, přestože jde spíše o úpravce BMW se specifickým postavením, nejspíše nemusíme podrobně představovat. Ostatně vůbec poprvé o sobě dala vědět již v roce 1962, od té doby pak její reputace narostla do hvězdných výšin. Je tomu tak jistě i proto, že její kreace vozy dárcovské automobilky obvykle výrazně překonávají, což je ostatně i případě nové vlajkové lodi B8 Gran Coupe. Ta vychází z BMW M850i, problémy nicméně dokáže nadělat i modelu M8 Gran Coupe Competition.

Naše představení odstartujeme v motorovém prostoru, kde svou práci odvádí již poměrně notoricky známý 4,4litrový osmiválec twin-turbo. Ten v dárcovském voze produkuje 530 koní, zatímco v případě M8 jde již o 600 a v případě varianty M8 Competition dokonce o 625 koní. Verze od Alpiny se přitom usadila těsně pod vrcholem, k dobru totiž dává 621 koní. Zároveň je nicméně možné počítat s 800 Nm točivého momentu, čímž jsou vozy BMW překonány o 50 Nm.

Stejně jako výchozí M850i i B8 páruje osmiválcový motor s pohonem všech kol a osmistupňovou automatickou převodovkou. Ta ovšem dostala do vínku nový software, na kterém spolupracoval i její výrobce, společnost ZF. Kromě toho dorazil také modifikovaný chladicí systém, odlehčený výfuk s režimy Comfort (tišší zvuk) a Sport (hlasitější zvuk) či o 50 procent větší mezichladiče. Větší jsou pak ostatně i turbodmychadla, která primárně přispěla k navýšení výkonu.

Jen u hnacího ústrojí se ovšem Alpina nezastavila, poladěn byl podvozek. Ten se dočkal hydraulických úchytů předních vzpěr či zesílených stabilizátorů či tužších spodních lichoběžníků. Mimo dva běžné jízdní režimy pak disponuje ještě přidanými specifickými módy Comfort Plus a Sport Plus. Z toho vyplývá, že úpravce se nesoustředil pouze na vrcholnou sportovní dynamiku, jako je tomu u běžného M8, nýbrž chtěl v jednom voze nabídnout větší šíři talentů.

Výsledkem je tedy o více než sto kilo vyšší hmotnost, M8 totiž váží 2 055 kg, zatímco provedení od Alpiny se vyšplhalo na 2 175 kg. I přes vyšší točivý moment a relativně podobný výkon by tedy neměla překvapit o chlup horší dynamika, alespoň v rámci sprintu na stovku. Ten totiž B8 zvládne za 3,4 sekundy, tedy o dvě desetiny pomaleji než silnější M8 Competition. To však Alpina překonává velmi snadno maximálkou, která vzrostla z 290 na 324 km/h.

Jelikož je přitom B8 koncipována jako každodenní vůz, nedošlo na standardní použití karbon-keramických brzd. Neznamená to ovšem, že by ocelové kotouče od Bremba o rozměru 396 milimetrů vpředu a 399 mm vzadu byly nedostačující. Skrývají se přitom za 21palcovými koly s klasickým vícepaprskovým designem, pro které dodalo specifické obutí Pirelli. Mimo to lze ovšem počítat i s čelním splitterem a zadním spoilerem či difuzorem.

Vnitřní změny pak Alpina obvykle příliš neprezentuje, i z toho důvodu, že kabinu vždy šije přímo na míru konkrétnímu zákazníkovi. Ten přitom může počítat s jemnou kůží, dřevěnými dekory či podsvícenými ozdobnými lištami dveřních prahů. Všudypřítomná jsou pak loga úpravce, který již standardně počítá s vyhříváním všech sedadel nebo čtyřzónovou klimatizací. Za to si přitom účtuje minimálně 161 200 Eur (cca 4 234 000 Kč).

Alpina B8 Gran Coupe šíří talentů překonává i oficiální BMW M8 Competition, které má o čtyři koně více. Přesto se v rámci maximálky musí na produkt z Buchloe dívat jen zezadu. Foto: Alpina

Zdroj: Alpina

