Němci představili novou dimenzi šetření, jedno laciné řešení interiéru obslouží nespočet modelů v nespočtu podob | Petr Prokopec

Kov, dřevo, karbon a dnes snad i plast v různě líbivých podobách... To všechno může působit v interiéru dobře, je to ale drahé, zvlášť když to chcete vyrábět v nespočtu specifických podob pro různé modely. Technologie ze čteček knih obslouží všechna auta jednou a tou samou věcí, která bude pokaždé vypadat jinak.

Pokud vlastníte čtečku knih, pak jste přišli do kontaktu s tzv. elektronickým papírem. Jeho kořeny jsou spojeny se společností E Ink, která byla založena v roce 1997 absolventy MIT. E-papír je složen z vrstvy milionů malých kapslí, které se používají také v LCD displejích. Ony kapsle pak obsahují bílé a černé částice, které jsou přesouvány do popředí či pozadí. Tak si můžete přečíst nejen jednu stránku, ale celou knihu klidně i na slunci nebo pod lampou.

To samozřejmě můžete udělat i za pomoci jakéhokoli displeje, výhodou e-papíru je však jeho nízká energetická náročnost. Ke spotřebě elektřiny totiž dochází pouze ve chvíli, kdy se ve čtečce přesunete z jedné strany na druhou. Proto se ostatně elektronický papír začal prosazovat i v jiných oborech, třeba v roce 2015 jej Australané jako první na světě začali používat v dopravním značení. O rok později jej pak začal využívat i potravinářský řetězec Whole Foods na regálech se zbožím, na kterých pochopitelně mění potřebná data dálkově.

Nyní se e-papír zjevně začíná přesouvat také do automobilové branže, radost z toho ale nemáme. Nebudeme říkat, že toto řešení nemá i zde své výhody, jeho klíčovým smyslem je ale další šizení už tak ošizených interiérů aut. E-papír je totiž nejen energeticky náročný, je i relativně levný na výrobu. A protože s ním Němci chtějí nahradit alespoň u některých typů aut dnes běžné obložení z ušlechtilejších materiálů v podobě a provedení šitých na míru konkrétním vozům, skýtá to podle nich cestu k dalším úsporám hlavně díky rozsahu použitelnosti nového řešení. V podstatě jedno „virtuální obložení” můžete nacpat do libovolného množství aut v úplně stejné podobě. A přesto získat nekonečně mnoho konkrétních výsledků.

Přesně takovou věc ukázal Continental na aktuálně probíhajícím veletrhu spotřební elektroniky CES v Las Vegas. Jeho pojetí budoucnosti palubních desek slibuje automobilkám v prvé řadě ušetřit peníze, aniž by se jednalo o od pohledu odpudivou. Tzv. Emocionální kokpit totiž počítá s notnou dávkou individualizace, i když jej lze vyrábět v jednotné formě nejen pro různé modely jedné značky, ale pro celou branži jako takovou.

Continental u své zatím koncepční verze počítá s pásem elektronického papíru, který má sice jen 4 centimetry na výšku, ovšem dlouhý je 1,3 metru a snadno tak může pokrýt celou šíři palubní desky. Jaký pak bude jeho vzhled, si bude moci určit sám majitel. Grafiku pak bude moci měnit kdykoli, kdy se mu zamane. Continental aktuálně počítá pouze s černobílou verzí, ovšem do budoucna mají být k dispozici různé barvy. Velikost pásů pak logicky bude závislá na požadavku automobilek.

Jak již bylo zmíněno, e-papír spotřebovává energii jen ve chvíli, kdy dochází na změnu obsahu. Jakmile tedy své auto vypnete, zůstane vámi zvolená podoba palubní desky aktivní, aniž by vám „vytloukla“ baterii. Continental přitom dodává, že elektronický papír odráží světlo podobně jako ten skutečný, pročež není zapotřebí žádný dodatečný světelný zdroj, který by prosvětloval obrazovku podobně, jako je tomu u jiných displejů.

Continental se u prototypu, který do města hříchu přivezl, nesoustředil pouze na kabinu. E-papír je totiž možné využít i v případě exteriéru, v tomto případě na středovém sloupku, kde zobrazuje úroveň nabití baterií. Možnosti jsou ale prakticky nekonečné, jakási virtualizace aut zjevně pokročila do další úrovně.

Technologie známá ze čteček elektronických knih se zjevně začíná přesouvat do automobilové branže. Kdy Continental přijde se sériovými palubními deskami či exteriérovými plochami, je zatím ve hvězdách, na možnou úsporu nákladů ale budou automobilky slyšet. Foto: Continental

