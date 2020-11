Němci ukázali novou funkci světel, řeší asi nejpalčivější problém těch moderních před 2 hodinami | Petr Miler

/ Foto: Canatu

Světlomety, jako skoro všechno v autech, učinily za poslední dekády obrovský krok vpřed, s jejich rostoucí efektivitou ale vyvstal jiný problém - v chladu a mrazu zůstávají studené. Němci mají řešení.

Čas od času je dobré sednout za volant některého ze starých aut, na něž tak rádi vzpomínáme, a připomenout si všechny jejich vlastnosti optikou současných vozů. Nebojte, neotočili jsme o 180°, mnoho pěkných věcí je nenávratně pryč a třeba ovladatelnost docela obyčejného automobilu z přelomu milénia vám žádný současný model nenabídne ani zdaleka. Stejně tak vám ale starší auto nenabídne některé vymoženosti moderních souputníků.

Jednou z těch nejmarkantnějších jsou světla. Pokrok na tomto poli je ohromující a co bylo ještě před 20 léty vrcholnou modernou, je dnes dvakrát překonanou záležitostí. Stačí poznat třeba matricové LED Audi, které docela poctivě osvětlují všechny části silnice, na nichž nejedou jiná auta, s mimořádnou intenzitou. Když pak sednete do vozu se slušnými halogeny - nebo klidně i xenony - z přelomu milénia, máte najednou pocit, že zkrátka nevidíte. I když jste v těchto autech najezdili před pár dekádami po nocích statisíce kilometrů a váš zrak od té doby nedoznal větší újmy.

Jak už to ale bývá, není to mince s jednou stranou a velmi efektivní osvětlení moderních aut přineslo několik palčivých problémů. Tím asi největším je jejich používání v zimě. Stačí chlad a vlhkost, ještě hůře mráz nebo úplně nejhůře sníh a mráz a poznáte trápení, která z dřívějška neznáte. Moderní řešení jsou totiž tak efektivní při přetváření elektřiny ve světlo, že nevytváří skoro žádné zbytkové teplo. A co je příjemné z hlediska spotřeby paliva či energie obecně, je nepříjemné z hlediska uživatelského.

Na moderních světlech velmi snadno ulpívá vlhkost, namrzlá voda či sníh a zejména v posledním případě to může jejich schopnosti snížit tak moc, že vidíte nakonec méně než s oněmi halogeny. I na nich ulpíval sníh, ale stačilo buď nedělat nic, protože se sám roztavil, nebo v případě velkých mrazů na chvíli zastavit a problém se znovu vyřešil sám. Dnes musíte opakovaně zastavovat a vystupovat, což se málokomu chce. Lidé pak jezdí „napůl slepí”, což není šťastné ani pro ně, ani pro okolí.

Německá firma Canatu ale přišla s novou funkcí, která je vlastně docela jednoduchá a divíme se, že s ní nikdo nepřišel dříve - vyhřívaná světla. Vyhříváme dnes volant, všechny sedačky, loketní opěrky, přední i zadní okno, ostřikovače skel, dokonce i místa, na nichž zůstávají stěrače, tak proč ne světla? Je to jen komfortní funkce navíc, která při spuštění (ať už manuálním či automatickém) párkrát za rok vyřeší výše zmíněné patálie.

Novinka Canatu se pochopitelně stává součástí krytu světla, je možné ji libovolně formovat a velmi rychle dokáže zahřát povrch světla z hluboce minusových do vysoce plusových hodnot, přičemž nezhoršuje prostupnost světla v momentě, kdy není aktivní. Problém vyřešen? Vypadá to tak, teď je jen otázkou, kdo tuto věc jako první dostane do sériové výroby.

Nová funkce světel od firmy Canatu je prostě vyhřeje a zbaví orosení, námrazy či sněhu v momentě, kdy je to třeba. Moderní ledky či lasery to samy nezvládnou, negenerují téměř žádné zbytkové teplo. Foto: Canatu

Petr Miler