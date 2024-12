Německo to dokázalo, slaví rekordní výrobu elektromobilů. Problém je jen v tom, že je skoro nikdo nekupuje včera | Petr Miler

/ Foto: Volkswagen

A je to tady, Němci to konečně dokázali a poprvé v historii vyrobili víc než 100 tisíc elektrických aut za měsíc! Teď ještě mít je komu prodat... Nůžky mezi výrobou a prodeji se rozevírají na bezprecedentní úroveň, co to asi bude mít za následek?

Volkswagen je ve velkých problémech, to dnes není žádné tajemství. Sám hovoří o tom, že má možná rok nebo dva na to, aby předešel úpadku, přímo nejvyšší šéf koncernu hovoří o tom, že situace je ještě horší a firma je zralá na bankrot a následnou restrukturalizaci ihned. Za této situace ale dostal senzační nápad jak z oříšku královny Mab: Co takhle vyrobit víc aut, která nikdo nechce?

„Karl, ty jsi hlavička, tobě dáme odměnu!” tak nějak muselo probíhat jednání, kde Němci na tuhle geniální strategii přišli. Ale humor stranou. Ačkoli to zní jako hloupý vtip, je to fakt, který oznámilo světu německé Sdružení automobilového průmyslu alias Verband der Automobilindustrie, které známe spíš jako VDA v tiskové zprávě.

Netýká se tedy jen VW, ale vzhledem k jeho velikosti je nepochybné, že na tomto stavu bude mít lví podíl. Ale ono je to nakonec jedno, nechme na chvíli mluvit čísla - letos v listopadu se v Německu vyrobilo 404 800 nových aut, což představuje meziroční stagnaci (+1 %) stejně jako v celém dosavadním průběhu letošního roku (necelých 3,9 milionu aut). Je to také asi o 12 procent méně než v rekordním roce 2019, takže hovořme o jakési setrvalé níži. To zajímavé je jinde - nejde o to, kolik se toho vyrobilo, ale kolik se čeho vyrobilo.

Snad až legračně se sama VDA chlubí tím, že na zmíněném čísle mají víc jak 35% podíl dobíjecí auta (143 200 vozů) a ještě komičtěji jde ve 109 400 exemplářích o ryzí elektromobily (zbytek jsou plug-in hybridy). Bavíme se tedy o 27% podílu elektromobilů na celkové výrobě, raději to vezmeme slovy - jde o dvacet sedm procent, dvacet sedm. To skvěle odpovídá požadavkům EU pro rok 2025, jednu věc to ale míjí o parník - poptávku. Ačkoli jsou dnes tato auta zuby nehty vnucována všem, jejich prodeje v Německu letos i nyní razantně klesají a jejich prodeje v celé Evropě letos klesají též. Jejich tržní podíl v Německu se nyní drží na 14,4 %, v Evropě klesl na 13,2 %. Němci tedy vyrábí v rámci procentního zastoupení jimi vyráběných aut dvakrát (!) víc elektromobilů, než je trh schopen pojmout i za masivních podpor, kterých postupně ubývá.

Chce se na to skoro říci stejskalovské: „Ty a co uděláš s tím, co neprodáš?” Myslím, že ni jiného než: „To né, to se pak prodá,” by na to nikdo z německých výrobců říci nedokázal. Ale komu? A jak? Pokud tohle budou chtít Němci dokázat, pak jedině za cenu dalších masivních slev, které budou dál poškozovat zůstatkovou hodnotu dříve prodaných elektromobilů a způsobí to přesně to, co už ani expertní firmy nedokážou zastírat.

Jediné, co Němci v říjnu tímto smutným rekordem rozjeli, je mydlení schodů vedoucích do průšvihu ještě hlubší nerovnováhy mezi nabídkou a poptávkou se všemi negativy, která to přináší. Že se u toho bude ve Volkswagenu stávkovat, bude jen smutným podtržením absurdity dnešní doby, kdy si zas jednou jednou někdo myslí, že poručí větru, dešti i trhu. O co, že to ani tentokrát nesvede?

Také výroba Volkswagenů ID jede na plné pecky. Co na tom, že je skoro nikdo nechce, to je jen drobná piha na kráse toho obrovského produkčního úspěchu, plán se tady jistě plní nejméně na 100 procent. Foto: Volkswagen

Zdroj: VDA

Petr Miler

Všechny články na Autoforum.cz jsou komentáře vyjadřující stanovisko redakce či autora. Vyjma článků označených jako inzerce není obsah sponzorován ani jinak obdobně ovlivněn třetími stranami.