Nemoc doby: Audi se rozhodlo odpravit stále žádaný model, jeho prodeje najednou vzrostly skoro dvojnásobně včera | Petr Prokopec

/ Foto: Audi

Za normálních okolností by auto mělo ve výrobě končit v momentě, kdy o něj lidé nestojí. Protože ale žijeme v době, kdy auta končí kvůli úředním požadavkům, těsně před koncem výroby se o ně strhne mela. To je skutečně nemocné.

Před pár dny Audi definitivně zavřelo knihu s názvem R8. Ta měla dvě stěžejní kapitoly v podobě první a druhé generace. Verze kupé i roadster v obou případech roky budily slušný zájem, člověk by ale po vyslechnutí informace o ukončení výroby čekal, že zájem o vůz musel postupně klesat, až se automobilce nevyplatilo R8 dál vyrábět, natož pak vyvíjet novou generaci. Nic takového se ale nestalo.

Jak padlo v již odkazovaném článku, auto neskončilo kvůli nezájmu, ten dál trval, ale kvůli nesmyslným požadavkům EU a podobně nesmyslné touze Audi nabízet jen elektrická auta. Ukončení výroby bylo tedy naprosto umělé a trhem nevyvolané, přesto k němu došlo. A když takto iracionálně jednáte se zákazníky, ani oni se nechovají racionálně.

Auto si tak ještě před koncem výroby objednal, kdo mohl, o čemž svědčí i vývoj prodejů ve Spojených státech. Tam bylo jen od ledna do března prodáno 181 kusů R8, což oproti stejnému loňskému období představuje 87procentní nárůst. To naprosto popírá trendy, které jsou s životními cykly aut historicky spjaty. Ale tak už to dnes chodí - když se automobilka přestane řídit poptávkou, evidentně ji ani v případě tak drahého a exkluzivního zboží nezajímá.

O tom svědčí nakonec i to, že pro čtyři kruhy je aktuálně alfou a omegou elektrický pohon, třebaže na trhu dál paběrkuje. Zájem o elektromobily Audi tedy v USA meziročně vzrostl, ani všechny prodeje elektrických modelů značky (Q4 e-tron, Q4 e-tron Sportback, Q8 e-tron, Q8 e-tron Sportback a e-tron GT) s 5 714 dodanými vozy nevyrovnají registrace stárnoucí spalovací Q3 (6 926 vozů).

Audi tak musí naprosto jasně vidět, kde jsou preference zákazníků, jimiž se značka zaklíná v každé druhé tiskové zprávě. Přes to všechno ale dává přednost pohonu, jehož registrace sice rostou, ovšem jde víceméně jen o pár stovek aut za kvartál. Zmiňované Q3 si ale za stejnou dobu polepšilo o více než tři tisíce aut. Navíc jde o vůz, jehož druhá generace byla představena již v roce 2018. Dle někdejších pořádků by tedy 4,5metrové SUV mělo být za zenitem. Pravdou je ale, jak je vidno, znovu opak.

Nelze se tomu ovšem divit, neboť Q3 startuje na 37 400 dolarech (cca 879 tisíc Kč), zatímco za Q4 e-tron je třeba dát 55 200 USD (1 298 000 Kč). Elektrické SUV se navíc ve Státech nevyrábí, zákazníci si tedy jeho cenu nemohou snížit o federální kredit. Využívat pak sice mohou mnoha lokálních pobídek, jenž jim něco ušetří, což vedlo k onomu vzedmutí zájmu, na ty ovšem nebude možné spoléhat věčně. Své plány by tak značka měla změnit dříve, než se dostane za bod, odkud už nebude návratu. Že hraje vabank, moc dobře ví, nic na tom ale zatím nemíní změnit.

Audi Q3 se ve Státech prodává stále lépe, navzdory faktu, že má již šest let po debutu. Samo prodejně předčí všechny elektromobily značky. Foto: Audi



Aktuálně největší prodejní hvězdou je ale model R8, který z roku na rok prodejně vzrostl skoro dvojnásobně. Proč? Protože končí, jak absurdní to je. Foto: Audi

Zdroj: Audi

Petr Prokopec

Všechny články na Autoforum.cz jsou komentáře vyjadřující stanovisko redakce či autora. Vyjma článků označených jako inzerce není obsah sponzorován ani jinak obdobně ovlivněn třetími stranami.