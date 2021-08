Nešťastné nové logo Kie nepřestává mást, část lidí vůbec nechápe, o jaká auta jde před 7 hodinami | Petr Miler

/ Foto: Kia

Změny log jsou ve světě firem běžné a ty automobilové nemají důvod být výjimkou. Řešení, na které vsadila Kia, jde zdánlivě s dobou, ve skutečnosti se ale zdá být zcela kontraproduktivní.

Kia po změně svého letitého loga, v podstatě nepříliš stylizovaném jméně firmy na oválném štítu, sáhla už předloni. Trvalo ale až do letošního roku, než se nový znak firmy začal ve větší míře objevovat na nových vozech, přes tento časový odstup se ale nezdá, že by Korejci vyladili jeho řešení k dokonalosti, to spíše naopak. A hlasitá kritika na sebe nenechala dlouho čekat.

Ač jde nové logo firmy s dobou a sází tedy na jednoduchost, jakousi čistotu a nepoužívá žádné orámování, šťastné řešení nepředstavuje. Tvůrci podobných identifikátorů mohou jít buď cestou použití (z pohledu zákazníka) zcela náhodných grafických symbolů a veřejnost „naučit” vnímat je v souvislosti se značkou. Tak to má třeba Škoda, třebaže okřídlený šíp má spojitost s dávnou historií. Druhou možností je související grafické označení, třeba nakousnuté jablko Applu. Třetí pak stylizované vyjádření jména, tak to má snad většina firem, třeba Coca-Cola.

Kia cestou více či méně náhodného grafického symbolu jít nechtěla, její jméno nemá faktický význam, a tak zvolila třetí cestu. To je v pořádku, v takovém případě je ale v případě stylizace u již dobře zavedených značek třeba bát na to, aby byla buď výmluvná, nebo alespoň nedávala prostor pro spojení jinými značkami. A přesně to se Kie nepovedlo.

V rané podobě loga jednotlivá písmena dál od sebe, postupem času ale splynula. To možná vypadá dobře, ale dobře to nefunguje. Když se na nové logo divám, přijde mi spíše jako označení výrobce (nejen) vzduchových filtrů KN, Rusové uvidí spíše KA psané azbukou, někteří pak KM. A s Kiou si nové logo nespojují ani ti, kteří jinak o auta jeví alespoň určitý zájem, a to je prostě špatně.

Poslední případ z Redditu je snad až tragikomický, když se jeden z uživatelů ptá ostatních, jestli už někdy zaslechli o automobilové značce KM. „Už jste slyšeli o autech KM? Já ne a nemám tušení kdy a odkud přišla. Ani přes Google jsem se nedozvěděl nic užitečného,” praví uživatel, který si říká Deus-system-failed a pokračuje o tom, že už viděl několik vozů, které nevypadaly bůhvíjak dobře ani špatně a šlo snad o prototypy něčeho nového.

Z následných reakcí vyplyne, že dotyčný pochopitelně viděl nové Kie a nepostřehl změnu loga na... KM, tedy KN, no KIA to prostě není. Na jednu stranu je jasné, že lidé si časem zvyknou, pokud ale novinka mate až do takové míry, je jasné, že je střelou vedle. Korejci chtěli i díky logu působit jinak a to se povedlo, jen z výsledku jaksi není patrné, že jsou to jinak pořád oni. A to už jako povedené hodnotit nelze.

Jedním z aut, která používají nové logo Kie, je pátá generace Sportage. Spojit si nový znak s písmeny K, I a A skutečně není snadné, jak dokazuje i příspěvek z Redditu odkazovaný níže. Foto: Kia

Zdroj: Reddit přes Jalopnik

