Neúspěšný německý kancléř nepochopil vůbec nic. Chce ještě víc popírat realitu celoevropskými dotacemi na elektromobily včera | Petr Prokopec

/ Foto: Volkswagen

Ve své funkci nedožil ani řádných voleb a preference své strany poslal výrazně dolů. Jedním z důvodů bylo i soustavné popírání technické a ekonomické reality vnucováním elektrických aut, jaká je jeho reakce? No uděláme přece víc téhož, to je dnes to pravé ořechové.

Od pondělka znovu šéfuje Bílému domu Donald Trump. Ten již dopředu ohlašoval, že pokud bude do úřadu zvolen, narovná automobilový trh. Elektromobily proto ve Státech mají přijít o veškeré umělé výhody. Kromě toho znovuzvolený americký prezident již podepsal, že USA odstupují od Pařížské klimatické dohody.

Něco takového je velká hrozba pro Evropu, pokud hodlá ve své zelené politice pokračovat. Jak nově velmi správně konstatoval jinak poněkud rozpolcený europoslanec Alexandr Vondra, starému kontinentu hrozí, že ve svém boji zůstane osamocen. Však kdo významný dnes lpí na tomtéž, co dělá Brusel? Prakticky nikdo.

Čína si dělá, co chce, stejně jako Indie či Brazílie, o Rusku ani nemluvě. A Argentina pro změnu zvažuje, že půjde stejnou cestou jako Spojené státy a od Pařížské dohody též odstoupí. V důsledku toho jim ale Evropa nebude moci konkurovat, místní firmy tak čeká složité rozhodování - buď setrvají na starokontinentálním písečku, kde se to jen hemží regulacemi a uměle drahými vstupy, nebo se zaměří na zbytek světa. A v takovém případě Evropu opustí, protože tady by s přijatelnými náklady nevyrobili nic.

Na zelenou politiku ovšem stále více nadávají i běžní lidé, hlavně proto, že vede k jejich chudnutí. Na základě toho se začínají měnit jejich preference, jak se stále častěji ukazuje i při volbách. Budíček by to měl být hlavně pro Německo, kde se loni na podzim rozpadla vládní koalice. Za pár týdnů tak zemi čekají předčasné volby, ve kterých by chtěl znovu uspět současný kancléř Olaf Scholz se svou sociálně-demokratickou stranou SPD. S čím? S tím samým, s čím doteď pohořel, akorát v bledě modrém. Tomu se říká sebereflexe.

V průzkumech si ostatně nevede dobře, náskok má pravice, Scholz však jako by něco takového neviděl a dal bojuje za to, aby mohl rozhazovat „peníze těch druhých”. A to znovu na podporu elektromobility, o kterou loni napříč celou Evropou meziročně poklesl zájem a ukazuje se být přesně tak nekonkurenceschopným řešením, jakým od začátku je. Peníze jejím směrem se navíc dnes za pomoci komplikovaných mechanismů EU rozhazují plnými hrstmi, co na to Scholz? Víc peněz, víc hrstí, akorát příměji.

Scholz tedy navrhuje, aby se do hry vrátily dotace. Nově však nemají mít národní charakter, nýbrž celoevropský. „Potřebujeme pragmatická řešení, nikoli ideologická,“ uvedl německý kancléř. Z těchto slov nám jen lezou oči navrch hlavy, neboť pokud s něčím lze spojit slovo „ideologie“, pak s elektromobilitou, která má dle evropských politiků vést právě ke konci klimatické krize. Že jen přelévají moře náprstkem, žádnému z nich ani po veškerém dosavadním vývoji nedochází.

„Jsem potěšen, že mohu oznámit, že předsedkyně Evropské komise můj návrh na harmonizovanou celoevropskou podporu elektromobilů přijala,“ uvedl Scholz. Jed pochopitelně o Ursulu von der Leyen, tedy strůjkyni neslavného Green Dealu. Ta přitom ještě loni před eurovolbami slibovala návrat zdravého rozumu. Jakmile však byla do své staré funkce znovu potvrzena, vrátila se k upřednostňování elektromobilů před vším možným, a to hlavně na úkor spalovacích aut.

Následně se začalo ve velkém mluvit o hrozivém propouštění a zavírání továren. Pokud totiž své produkty vyrábíte draze, vážně nemůžete uspět v boji s daleko levnější konkurencí. V mnoha politických hlavách je však stále duto, jak Scholz potvrzuje svými dalšími slovy. „Budoucností je elektromobilita, o tom není pochyb. A kdokoli si myslí opak, ten ohrožuje náš průmysl.“ Válka je mír, svoboda je otroctví, nevědomost... Už se nám to ani nechce opakovat, tohle je vážně k pláči.

Německý kancléř by velmi rád podpořil elektromobilitu z evropských peněz, jinými slovy tak hodlá obrat každého daňového poplatníka ze starého kontinentu. Že mu něco takového ve volbách nepomůže, ho zjevně nezajímá. Očividně nepochopil vůbec nic. Foto: SPD, CC0 Public Domain

Zdroj: Auto News

Petr Prokopec

Všechny články na Autoforum.cz jsou komentáře vyjadřující stanovisko redakce či autora. Vyjma článků označených jako inzerce není obsah sponzorován ani jinak obdobně ovlivněn třetími stranami.