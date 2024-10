Neuvěřitelný obrat Porsche. S elektromobily narazilo tak moc, že slibuje vrátit spalovací motory i dřív jen elektrickým modelům včera | Petr Miler

/ Foto: Porsche

Nechalo si i Porsche otevřená zadní vrátka, o kterých dosud nikdo nemluvil? Skoro to tak vypadá. „Vyvineme nové deriváty našich elektromobilů se spalovacím motorem, abychom nabídli tu správnou odpověď na požadavky zákazníků,” říká finanční šéf firmy. Fajn, jen... Proč až teď?

Ze všech automobilek, které ohlásily plány spojené se zastoupením elektromobilů v jejich prodejích, bylo Porsche vždy tou rozumnější. Nenechte se zmýlit předchozí větou, podobné plány spojené s roky 2028, 2030, 2033 nebo 2035 jsou do jednoho jednoho nesmyslné, ať už mají jakoukoli podobu. Je totiž absolutně nemožné předjímat přání zákazníků i technický vývoj, což budou vždy ty dominantní faktory, které o podobě prodejního mixu rozhodnou. Můžu něco očekávat, můžu něco předpokládat, můžu v něco doufat, ale nemůžu napevno plánovat, co budu vyrábět za 5 nebo 10 let.

Přesto zní líp, když plánujete jen určité zastoupení oněch elektrických aut v prodejích a počítáte i s alternativami typu syntetická paliva, než když vsadíte vše na jednu kartu. I to ale bylo od Porsche moc, neboť to už teď vedlo k tomu, že v Evropě zcela skončil spalovací bestseller jménem Macan a nahradil ho ryze elektrický Macan. O míře jeho úspěchu se teprve dozvíme, první informace z trhu ale nebyly dobré a ani ty druhé nezní o moc lépe. Přes týden jsem hovořil s jedním aktuálním prodejcem Porsche, který mi v reakci na otázku, jak se mu daří prodávat právě elektrický Macan, řekl v zásadě to, že nejčastější reakcí zákazníků na tohle auto je věta typu: „Fajn a kdy to bude k dispozici s normálním motorem?”

Může to být jistá hyperbola, že to ale nejsou jen povídačky prodejců, kteří si obvykle elektrická auta prodávat nepřejí (ne proto, že by jim iracionálně odporovali, ale proto, že se dají prodat jen za cenu přílišného lhaní či zamlčování faktům zákazníků - to nikdo soudný nedělá rád), svědčí už dosavadní kroky Porsche. To nedávno i onen plán prodávat do roku 2030 celých 80 procent všech svých aut s elektrickým pohonem, nemilosrdně odpískalo a dál odporuje nařízením, které tlačí trh takovým směrem. Už to lze brát jako potvrzení zmíněného a zřetelnou změnu přístupu. Po letošním totální fiasku elektrického Taycanu, který prodejně drtí už i odpískaná, v Evropě jen v hrstce verzí doprodávaná spalovací 718, ale muselo udělat ještě jeden krok.

Také Porsche tento týden odhalilo své kvartální finanční výsledky, které tradičně provázely rozmluvy s investory. A děly se věci. Automobilka totiž nejenže potvrdila výše popsanou změnu přístupu, ale rovnou zašla i o krok dál. Podle slov nejvyšších manažerů firmy nyní zkoumá, jak by mohla přepracovat vozy, které byly navrženy jako ryzí elektromobily, aby mohly pracovat i se spalovacími motory. Je skoro neuvěřitelné, že něco takového vůbec přiznává, ale špatná zpráva to samozřejmě není.

„Spousta zákazníků v prémiovém a luxusním segmentu se dívá směrem k vozům se spalovacím motorem, to je teď jasný trend,” řekl při prezentaci výsledků finanční ředitel Porsche Lutz Meschke. Ten potvrdil, že Panamera in Cayenne zůstanou spalovací, stejně tak 911, u té jediné se o tom nepochybovalo. Co bude s dalšími modely, je ale nyní ve hvězdách.

„Pokud jde o výzkum a vývoj, v nadcházejících letech uvidíte větší flexibilitu. Vyvineme nové deriváty našich elektromobilů se spalovacím motorem, abychom nabídli tu správnou odpověď na požadavky zákazníků,” řekl dále Mesche a způsobil pozdvižení. Vysvětlovat se to ale dá lecjak, a tak je otázkou, co přesně si z toho vzít. Možnosti jsou ale v zásadě tři.

Tou první je, že Porsche podobně jako Stellantis i u dosud striktně elektrických modelů počítal s možností, že by spalovací pohon mohly dostat, a proto ho doplní. Možná ne hned, byla-li ale auta vyvinuta od začátku s touto možností, nebude to až tak vývojově složité. Druhou je, že Porsche šlo „all-in” do elektřiny a nedívalo se vpravo ani vlevo a teď to chce změnit. Pak může hledat cesty, jak spalovací motory do aut jako nový Macan nebo chystaná 718 dostat a vozy teprve dodatečně přepracovat. To může být hodně složité, pokud vůbec rozumně možné. Anebo půjde cestou BMW, které nyní počítá s tím, že bude halit dvě různé platformy s různými pohony do hávu v zásadě stejně vypadajících aut. To by asi bylo schůdnější.

Těžko říci, jakou cestu zvolí, jakmile ale nějakou vybere a nové alternativy (do)vyvine, s výrobou problém nebude. „Pokud jde o naši elektrifikovanou řadu, jsme velmi flexibilní, pokud jde o výrobu. Můžeme vyrábět spalovací motory, plug-in hybridy a elektrifikované vozy na jedné výrobní lince v Lipsku,” uvedl dále Meschke.

To jsou všechno dobré zprávy, musíme se jen znovu ptát: Kam Porsche dalo hlavu, když si myslelo, že to půjde jinak? Že prostě samo rozhodne o ideálním pohonu pro vozy jako Macan a zákazníci ho budou akceptovat, i když se zrovna ten elektrický se všemi svými limity pro řadu jeho modelů nehodí? Zejména velká, těžká a aerodynamicky neoptimální SUV jsou pro elektrický pohon totálně nevhodná, neboť znamenají jejich použitelnost v podstatě jen pro krátké trasy. A byť je možné, že to je naprostá většina cest, kterou zákazníci s těmito vozy vykonávají, opravdu si koupíte Porsche za 3 nebo 4 miliony s tím, že na dovolenou s rodinou vyrazíte jiným autem, nebo budete trpět s tímto? Nad slovy „to je teď jasný trend” se jen usmíváme - není to žádný aktuální trend, nikdy to nebylo jinak.

Ani trochu se nedivíme, že to zejména náročná klientela ve velkém odmítá, divíme se jen tomu, že se Porsche o tuto na trhu zřetelně přítomnou informaci léta nezajímalo a doufalo v co? Že si lidé nevšimnou, že reálně použitelný akční rádius takového Taycanu na Autobahnu je okolo 100 km? Že se to za pár let zázrakem změní? Podobné elektrické plány byly neuvěřitelným výstřelem do prázdna a těžko se nám chápe, že s nimi výrobci museli nejdřív narazit, aby udělali to, co jsme roky říkali, že stejně budou muset udělat. A nyní to dělají.

Ale berme to i tak pozitivně: Lepší pozdě nežli později, automobilky se mohly vzpamatovat také v roce 2030 nebo 2035. V roce 2024 ještě není až tak pozdě.

No není ten Taycan skvělý? No není, říkají zákazníci. Porsche to konečně přestalo ignorovat a stejnou chybu s dalšími modely nechce připustit. Pozdě, chce se říci, ale přece. Foto: Porsche

Zdroje: Porsche poprvé a které tradičně provázely podruhé

Petr Miler

